Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Alemania

Un robo millonario en un banco alemán deja a centenares de clientes inquietos por sus posesiones

Los ladrones perforaron con un taladro la caja de seguridad de una sucursal y se llevaron dinero, joyas y otros bienes valorados en 30 millones de euros

Imagen de la sala en la que entraron los ladrones a la sucursal de Gelsenkirchen (Alemania) de la caja de ahorros Sparkasse.
Marc Bassets
Marc Bassets
Berlín -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

“¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar!”, gritaban el martes unas 200 personas congregadas ante una sucursal en la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Eran clientes de la Sparkasse, la caja de ahorros, desesperados por el robo millonario que se descubrió el día anterior y la falta de explicaciones sobre el destino de sus pertenencias.

Los ladrones, probablemente durante el fin de semana, perforaron con un taladro la pared de la sala de seguridad del banco y forzaron 3.200 casilleros donde los clientes guardaban dinero, oro, joyas y otros objetos por un valor estimado en 30 millones de euros. Solo un 5% de los casilleros quedaron intactos.

Unos días después de Navidad y en vísperas de Nochevieja, centenares de personas en Gelsenkirchen creen haberse quedado sin sus bienes más preciados mientras celebraban despreocupados las fiestas. “Si estamos entre los afectados, lo habremos perdido todo”, lamentaba un hombre al diario regional Westdeutsche Allgemeine Zeitung. “En la caja estaban las joyas y el dinero de nuestra familia”.

No está claro cuándo exactamente sucedió el robo, ni cómo procedieron los ladrones. No se sabe ni quiénes son ni dónde se encuentran. Entraron a la oficina bancaria por un aparcamiento subterráneo. Desde allí, accedieron a una sala de archivos. Con un taladro, perforaron la pared de la sala acorazada donde se encontraba el botín.

La prensa alemana difundió este miércoles vídeos de una cámara de vigilancia en los que se ve uno de los automóviles, un Audi RS 6 negro con matrícula de Hannover, saliendo del aparcamiento. Antes, un hombre encapuchado paga religiosamente la factura del ticket en la máquina. En otra imagen se ve un coche blanco y alguien, que parece el mismo encapuchado, levantando con la mano la barrera. Esta vez, el vehículo sale sin pagar.

El otro interrogante, el que inquieta a los clientes que el martes protestaban ante la sucursal cerrada entre una considerable presencia policial, es si recuperarán lo suyo. La filial de la Sparkasse anuncia en su página web que cada casillero está asegurado hasta una suma de 10.300 euros, pero mantiene cerradas las puertas mientras repara los daños.

Según los indicios, los ladrones trabajaron buena parte del fin de semana, aprovechando la tranquilidad por las fiestas. La sucursal y el aparcamiento se encuentran en el barrio de Buer, en Gelsenkirchen, una ciudad de 265.000 habitantes en la cuenca industrial del Ruhr, en el oeste de Alemania.

El sábado saltó una alarma antiincendios en el edificio del banco, según un comunicado de la policía local, pero tanto la policía como los bomberos acudieron y no encontraron nada. Varios testimonios vieron, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, a hombres con grandes bolsas en las escaleras del aparcamiento.

El lunes, a las 3.58 horas, saltó otra alarma. Fue entonces cuando, al inspeccionar a fondo el edificio, los bomberos y la policía vieron un agujero en el subterráneo y descubrieron el robo. Según la publicación Der Spiegel, una pista conduce a Países Bajos. La policía no lo ha confirmado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marc Bassets
Marc Bassets
Es corresponsal de EL PAÍS en Berlín y antes lo fue en París y Washington. Se incorporó a este diario en 2014 después de haber trabajado para 'La Vanguardia' en Bruselas, Berlín, Nueva York y Washington. Es autor del libro 'Otoño americano' (editorial Elba, 2017).
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Petardos ilegales y un autobús a un mercadillo polaco: la fiebre alemana por la pirotecnia prende en Nochevieja

Marc Bassets | Osinów Dolny (Polonia)
Alemania ciberataque

Alemania acusa a Rusia de injerencias y ciberataques, y convoca al embajador ruso en Berlín

Almudena de Cabo / Marc Bassets | Berlín

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  3. Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
  4. “A mi taller vienen economistas y abogados buscando dar un cambio a su vida”: Mike Hausmann, el ebanista que se negó a vivir pegado al ordenador
  5. Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_