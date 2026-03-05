El asteroide 2024 YR4 tampoco chocará con la Luna: pasará a 20.000 kilómetros en 2032

Las agencias espaciales descartan gracias al telescopio James Webb el choque con el cuerpo, que llegó a ser el que más riesgo de impacto contra la Tierra ha tenido desde que hay registros

La última vez que se perdió de vista al asteroide 2024 YR4, ya se había descartado que pudiese chocar contra nuestro planeta, pero había hasta un 4% de probabilidades de que impactase en la Luna, exactamente el 22 de diciembre de 2032.

Gracias a nuevas observaciones realizadas con la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb, los astrónomos han confirmado que el 2024 YR4 no colisionará con el satélite. En su lugar, pasará de forma segura a una distancia superior a los 20.000 kilómetros, según acaban de informar las agencias espaciales estadounidense (NASA) y europea (ESA).

En las mediciones de febrero de 2025, el asteroide llegó a ser el que más riesgo de impacto contra la Tierra ha tenido desde que hay registros, con más de un 3% de probabilidades. Un mes después, se descartó ese riesgo gracias a nuevas observaciones y mediciones.

El 2024 YR4 es un cuerpo alargado de unos 60 metros de largo. Cuando el asteroide se alejó de la Tierra y se desvaneció la primavera pasada, se asumió que no volvería a ser visible hasta 2028. Sin embargo, un equipo internacional identificó dos breves ventanas de oportunidad en febrero de 2026. Los científicos confiaban en que el Webb podría detectar esta mota tenue frente a un fondo de estrellas cuyas posiciones se conocen con exactitud gracias a la misión Gaia de la ESA.

05/03/2026 El asteroide 2024 YR4 SOCIEDAD ESA ESA (Europa Press)

El análisis ha permitido emplear la incomparable resolución del Webb para rastrear un objeto casi invisible a millones de kilómetros de distancia y, a partir de ahí, predecir su posición con precisión dentro de casi siete años.

“Ha sido una labor impresionante para determinar las coordenadas del objeto en el plano del cielo y poder utilizar esa información para recalcular la órbita y luego la prioridad de impacto en la Luna”, explica Juan Luis Cano, de la Oficina de Protección Planetaria de la Agencia Espacial Europea, que ha participado en las observaciones. Luego los algoritmos tanto de la NASA como de la NASA, que calculan todo eso, pues han tomado esas medidas y han hecho el resto del trabajo a través del cual hemos conseguido ver que no, que no había posibilidad de impactar con la Luna”, detalla.

La planificación y el análisis de estas observaciones fueron fruto de una estrecha colaboración entre el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y la misión Webb, informa la ESA. Al comparar la posición del 2024 YR4 con las estrellas de fondo, el equipo logró medir su órbita con la exactitud necesaria para descartar definitivamente el impacto lunar en 2032.