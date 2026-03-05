Ir al contenido
_
_
_
_
Ciencia / Materia
astronomía

El asteroide 2024 YR4 tampoco chocará con la Luna: pasará a 20.000 kilómetros en 2032

Las agencias espaciales descartan gracias al telescopio James Webb el choque con el cuerpo, que llegó a ser el que más riesgo de impacto contra la Tierra ha tenido desde que hay registros

El asteroide 2024 YR4, en una imagen del 27 de enero.NASA/Instituto de Tecnología de Nuevo México
Nuño Domínguez
Nuño Domínguez

La última vez que se perdió de vista al asteroide 2024 YR4, ya se había descartado que pudiese chocar contra nuestro planeta, pero había hasta un 4% de probabilidades de que impactase en la Luna, exactamente el 22 de diciembre de 2032.

Gracias a nuevas observaciones realizadas con la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb, los astrónomos han confirmado que el 2024 YR4 no colisionará con el satélite. En su lugar, pasará de forma segura a una distancia superior a los 20.000 kilómetros, según acaban de informar las agencias espaciales estadounidense (NASA) y europea (ESA).

En las mediciones de febrero de 2025, el asteroide llegó a ser el que más riesgo de impacto contra la Tierra ha tenido desde que hay registros, con más de un 3% de probabilidades. Un mes después, se descartó ese riesgo gracias a nuevas observaciones y mediciones.

El 2024 YR4 es un cuerpo alargado de unos 60 metros de largo. Cuando el asteroide se alejó de la Tierra y se desvaneció la primavera pasada, se asumió que no volvería a ser visible hasta 2028. Sin embargo, un equipo internacional identificó dos breves ventanas de oportunidad en febrero de 2026. Los científicos confiaban en que el Webb podría detectar esta mota tenue frente a un fondo de estrellas cuyas posiciones se conocen con exactitud gracias a la misión Gaia de la ESA.

El análisis ha permitido emplear la incomparable resolución del Webb para rastrear un objeto casi invisible a millones de kilómetros de distancia y, a partir de ahí, predecir su posición con precisión dentro de casi siete años.

“Ha sido una labor impresionante para determinar las coordenadas del objeto en el plano del cielo y poder utilizar esa información para recalcular la órbita y luego la prioridad de impacto en la Luna”, explica Juan Luis Cano, de la Oficina de Protección Planetaria de la Agencia Espacial Europea, que ha participado en las observaciones. Luego los algoritmos tanto de la NASA como de la NASA, que calculan todo eso, pues han tomado esas medidas y han hecho el resto del trabajo a través del cual hemos conseguido ver que no, que no había posibilidad de impactar con la Luna”, detalla.

La planificación y el análisis de estas observaciones fueron fruto de una estrecha colaboración entre el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y la misión Webb, informa la ESA. Al comparar la posición del 2024 YR4 con las estrellas de fondo, el equipo logró medir su órbita con la exactitud necesaria para descartar definitivamente el impacto lunar en 2032.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_