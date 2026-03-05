Roy Barreras y Daniel Quintero incendian la consulta del progresismo: “Tiene las manos sucias”

La pelea entre los aspirantes el Frente por la Vida, una alianza afín al Gobierno de Gustavo Petro, se recrudece a solo tres días de la consulta que definirá al candidato presidencial. El exalcalde medellinense Daniel Quintero y el exsenador Roy Barreras, los más visibles de los cinco participantes, se han lanzado este jueves acusaciones mutuas de corrupción a través de X. “Es él quien tiene las manos sucias”, escribió el excongresista en respuesta a una afirmación similar de su rival en una entrevista con Cambio. Quintero le respondió minutos después en la misma red social. “Con el debido respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, dijo. Los dos candidatos, resistidos por la izquierda tradicional, han evidenciado que ellos tampoco ponen las manos en el fuego por el otro.

La consulta del Frente por la Vida es la que produce mayor incertidumbre con miras al domingo. Parecía una victoria cantada para Barreras, pero las encuestas han sorprendido al ubicar en la delantera a Quintero, que recién entró a la competencia en febrero tras un largo enredo judicial. El Centro Nacional de Consultoría calcula que el exalcalde tiene una intención de voto del 61,1% frente a un 22,6% de su rival, mientras que Guarumo le asigna un 47,6% contra un 32,5% del exsenador. Sin embargo, la diferencia en otra medición de AtlasIntel está dentro del margen de error: un 20,6% para el exalcalde y un 15,3% para el excongresista. Asimismo, entre los expertos hay dudas respecto a que las encuestas estén midiendo adecuadamente el voto de Barreras, vinculado a fuertes maquinarias políticas en las regiones.

Quintero, un político populista y estridente que sembró la discordia en la izquierda, formuló la primera acusación hace dos semanas. “[Barreras] está dispuesto a todo por el poder, está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, contestó en una entrevista con Cambio cuando le preguntaron por el mayor defecto de su rival. “Los dos no venimos de la izquierda tradicional y hemos apoyado al presidente Petro y a la paz. Pero no estoy seguro si por las mismas razones. Quizás él lo ha hecho por conseguir el poder”, añadió. En otra entrevista con El Tiempo, publicada el miércoles, se enfocó en cuestionar las estructuras clientelares que respaldan a su rival, pese a que él tiene cuestionamientos similares. “Barreras no esconde que él es un candidato de maquinarias y las maquinarias no responden a ideas ni convicciones, sino a la orden de un jefe que dice por quién votar. Las personas que votan por mí no tienen jefe ni partido que les diga lo que deben hacer”.

Barreras mantuvo el silencio hasta que explotó en la mañana de este jueves. Expresó su furia en una respuesta a un trino, publicado unas horas antes, en el que la revista compartía la entrevista nuevamente. “Me recomendaron no contestar las infamias de este personaje Quintero, pero los lectores de medios independientes merecen la verdad. Es él quien tiene las manos sucias”, empezó. Señaló que su rival tiene 43 acusaciones por corrupción y que 37 de sus funcionarios durante su gestión en Medellín (2020-2023) están imputados o inhabilitados. “La Fiscalía señaló al equipo de Quintero como ‘Grupo Delincuencial Organizado”, escribió. “Voy a sanar las heridas de Colombia este domingo, incluidas las heridas del odio que siembran corruptos y cínicos como Quintero”.

El exalcalde le respondió en cuestión de minutos. “Usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”, comentó en X. Para provocar aún más, adjuntó una publicidad de campaña en la que Barreras aparece junto a una pecera con escorpiones y una serpiente, además de agua podrida y burbujeante. “Colombianos, ¿ustedes meterían las manos aquí?”, se lee en una leyenda que abre el video. “Hay cosas que hay que hacer y hay que saber cómo hacerlas. Yo hago lo que hay que hacer”, dice Barreras, antes de meter las manos en una pecera y retirar un cartel sobre la elección de Petro en 2022.

El escalamiento contrasta con la anterior relación armónica. En las elecciones regionales de 2019, Barreras se deshizo en elogios hacia su ahora rival. “¡Ánimo a Daniel Quintero, que va a ganar la Alcaldía de Medellín! ¡Candidato joven, independiente, preparado, paisa hasta los tuétanos, honesto! ¡NO es un heredero! No es patán. ¡No es arrogante! Medellín merece un alcalde inteligente y con experiencia ejecutiva. Daniel lo tiene todo”, comentó en ese entonces. Quintero, por su parte, apoyó a Barreras cuando fue destituido como senador en 2023 por doble militancia: “Ayer fue a nosotros, hoy es a Roy Barreras, mañana puede ser cualquiera”.

El excongresista fue quien invitó a Quintero a sumarse al Frente por la Vida en diciembre. Su postura contrastó con la de la izquierda más tradicional, que rechaza su candidatura: el exalcalde se había inscrito en la consulta del Pacto Histórico de octubre y, aunque se retiró unos días antes de la votación, lo hizo fuera de plazo. Ambos se han mantenido firmes en participar este domingo pese a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de inhabilitar a Iván Cepeda, el ganador de la consulta de octubre. Esperan superar los 1,5 millones que tuvo el candidato del Pacto Histórico en un día que no coincidía con los comicios legislativos, como en esta ocasión. Afirman que, de ganar, mirarán las encuestas y hablarán con Cepeda sobre la posibilidad de que sea él quien se retire para llegar “unidos” a la primera vuelta. La cúpula del movimiento del presidente rechaza esta maniobra y los señala a ambos de representar a la política tradicional que el petrismo dice querer superar.

Ambos se muestran confiados de ganar este domingo. Barreras ha cuestionado las mediciones que le son adversas. “Los encuestadores saben manipular encuestas, pero hay una opinión, 43 % —media Colombia—, que no ha decidido”, dijo hace unos días en una entrevista en Caracol Radio. “[Los votantes] no quieren extremismo ni polarización; a ellos los convoco para que el domingo pidan el tarjetón de la consulta, marquen ‘Roy Barreras’ y garanticen un Gobierno de unidad”, añadió. Ya entonces, Quintero empezaba a atacar a su rival, al que ubicaba en un grupo que denominó como “la vieja clase política”. “Podemos ser la gran sorpresa de estas elecciones, vencer a las maquinarias. Tenemos que cuidar este resultado, porque se viene la compra de votos y el fraude”.