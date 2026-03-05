Arévalo advierte que la elección de magistrados para la máxima Corte de Guatemala se realiza bajo “presiones y coacciones”

El Congreso elige este jueves a los integrantes del máximo garante del orden constitucional en el país centroamericano

Dos días después de que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió explicaciones a Estados Unidos por la supuesta interferencia en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo garante del orden constitucional en el país centroamericano, el mandatario aseguró que el proceso que continua este jueves en el Congreso transcurre bajo “presiones y coacciones externas”.

“Hoy el Congreso de la República sesionará para elegir a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, esto se está dando en el marco de presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato específico”, dijo Arévalo en un breve mensaje difundido por las redes sociales oficiales la mañana del jueves.

El mandatario pidió el martes explicaciones a Estados Unidos por una supuesta intervención en la elección de magistrados. Dijo que se estaba intentando aparentar que la Embajada estadounidense pedía el voto a favor de candidatos carentes de integridad y señaló a Roberto Molina Barreto, actual magistrado de la CC, quien busca su reelección, y Consuelo Porras, controvertida Fiscal General del Ministerio Público, quien se ha alzado como férrea opositora al Gobierno.

Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.

Palacio de Justicia de Guatemala en una imagen de archibo. Getty Images

Luego de la declaración del presidente, John Barret, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Guatemala, dijo que respetaban esos procesos, pero que no iban a tolerar “contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la Corte.

Tras ese cruce de pronunciamientos, ese día el Congreso no logró votar y se suspendió la sesión por falta de la presencia de uno de los secretarios de la Junta Directiva. Así que, al día siguiente la CC ordenó al Legislativo celebrar la sesión “sin interrupciones” y en caso de romperse el quórum deberá convocarse para continuar la elección. “El fallo de la actual Corte de Constitucionalidad, que obliga al Congreso a sesionar, evidencia la necesidad de renovar y oxigenar dicha Corte para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes”, dijo Arévalo con relación a ese fallo.

Durante su mensaje, el presidente Arévalo pidió a los diputados votar libremente y no dejarse presionar. “En este día crucial hago un llamado a diputados y diputadas del Congreso a que sean fieles al mandato del pueblo, que es el soberano; voten con conciencia, voten con libertad, voten con sentido de dignidad, rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia. Voten para formar una nueva Corte de Constitucionalidad que sea íntegra”, manifestó el mandatario.

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió este jueves un comunicado en el que “llama a asegurar una elección de magistratura basada en mérito, idoneidad e independencia”. El órgano interamericano subraya “que la urgencia derivada de una decisión judicial no debe traducirse en decisiones apresuradas, opacas o motivadas por intereses particulares. Por el contrario, el acto debe reforzar la confianza ciudadana, contribuir a la renovación oportuna de las instituciones y preservar la certeza jurídica”.

La Corte de Constitucionalidad en Guatemala se integra con cinco magistrados titulares y cinco suplentes que son electos por distintas instituciones, entre estas el Ejecutivo. Los nuevos magistrados deberán tomar posesión en abril y dirigir la Corte para el periodo 2026-2031.