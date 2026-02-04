El CNE niega a Iván Cepeda su participación en la consulta del ‘Frente por la vida’

La novela ha llegado a su fin. Con una votación 6-4, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha definido este miércoles que Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, no podrá participar en la consulta presidencial del progresismo Frente por la Vida. El lunes pasado, la votación quedó 5-4, cuando el reglamento exige 6 votos para tomar una decisión, y por ello fue necesario llamar conjueces. En la sesión definitiva participó Hollman Ibáñez, quien dio el voto definitivo. Ahora la consulta puede seguir adelante sin Cepeda. El senador, por su parte, podrá llegar directamente a la primera vuelta presidencial, algo que trastoca sus planes para unificar las candidaturas ​de la izquierda mediante la votación en la que no podrá participar.

El registrador general Hernán Penagos ha apelado a la Ley Estatutaria 1475, que fija las reglas de los procesos electorales en Colombia, para explicar el problema. A su juicio, la norma prohíbe que un candidato participe en dos consultas interpartidistas. El nudo jurídico es que ninguna autoridad ha definido si la consulta del Pacto Histórico, ocurrida en octubre pasado y en la que Cepeda arrasó a Carolina Corcho y Daniel Quintero, fue interna o interpartidista.

Desde su militancia sostienen que se trató de una votación interna, algo que argumentaron en una ponencia los tres miembros del Consejo que representan a las fuerzas del Pacto Histórico. Uno de los restantes, Althus Baquero, del Partido Liberal, los apoyó este lunes en la primera votación. Los otros cinco magistrados, elegidos en representación de bancadas independientes o de oposición del Congreso, argumentaron que el Pacto Histórico no era entonces un partido único, sino una coalición integrada por movimientos con personería jurídica independiente que estaban en proceso de fusión.

El problema es que esos partidos ya habían iniciado formalmente el proceso para consolidarse como un solo ​partido político. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Bogotá han reconocido a medias su petición de fusionar varios movimientos políticos, excluyendo a algunos de los que habían solicitado la unión. En septiembre de 2025, el CNE avaló la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista en el ​Pacto Histórico, pero dejó por fuera a la Colombia Humana, la colectividad fundadora de Gustavo Petro, y al movimiento Progresistas, argumentando que no cumplieron requisitos estatutarios y de cuórum para su incorporación.

La Registraduría, que en estos meses no resolvió de fondo el lío jurídico, remitió el caso al CNE, que solo logró la mayoría suficiente tras convocar a varios conjueces. Inicialmente fueron Felipe Sánchez Cerón, del Partido Centro Democrático, la mayor fuerza opositora al oficialismo; y Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal. Pero el primero se declaró impedido, y el segundo se encontraba enfermo. Entonces entraron en juego Manuel Antonio Coral e Ibáñez, y solo este último votó en la sesión definitiva de este miércoles.

La decisión no sorprende. No solo por el origen político de los magistrados del órgano electoral, sino por la votación del lunes. Ya el día anterior, en una manifestación en la plaza de Lourdes de Bogotá, el candidato oficialista había encarado la posibilidad de quedar fuera de la consulta. Si se me impide participar, anuncio que el Pacto Histórico se retira y se inscribe para la primera vuelta”, exclamó ante cientos de seguidores. “Que nuestros adversarios lo oigan claro y fuerte: el partido más grande de Colombia no podrá ser detenido en el camino a un segundo Gobierno progresista”, afirmó en medio de un público exultante, que celebraba el éxito del presidente Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

El CNE debía tomar la decisión a más tardar ​este viernes 6 de febrero, un día antes de que comience la impresión de los tarjetones para las elecciones legislativas del 8 de marzo, día en el que se desarrollarán las consultas interpartidistas. Además de la de la Fuerza por la Vida, que tiene al exembajador Roy Barreras, al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y al exministro Juan Fernando Cristo, está la Gran Consulta de la derecha, con nueve aspirantes, y la consulta de centro entre la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y un poco conocido precandidato, Leonardo Huertas.

