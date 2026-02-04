El petrismo celebra el éxito de la reunión con Trump: “La derecha se quedó viendo un chispero”

El petrismo celebró por todo lo alto en la tarde del martes. La noticia del éxito de la reunión de su jefe político con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó apenas unos minutos antes de que iniciara un acto de su candidato para las elecciones de mayo, Iván Cepeda. “Bueno, le fue bien a Petrico, ¿no? Se fue a enfrentar a ese señor fuerte, en una guerra espiritual. ¡Y la ganamos!”, exclamó una de las conductoras del evento, realizado en la plaza de Lourdes, en el barrio bogotano de Chapinero. Los elogios de Trump a Gustavo Petro, que dejan atrás las amenazas de capturarlo como a Nicolás Maduro, aplacaron la angustia por la posibilidad de que en los próximos días Cepeda quede inhabilitado para competir en una consulta progresista en marzo. Toda la tarde sonó rock, salsa y joropo, y la multitud respiró aliviada.

La artesana Patricia Castro sonríe cuando habla de la reunión en la Casa Blanca, que el presidente estadounidense definió como “fantástica”. “Fue espectacular ver a Petro reunido con Trump. La derecha lo quería ver arrodillado, ¡y no, señores! Lo vimos seguro, optimista, orgulloso, no se dejó rendir. Tenemos un presidente que no se arrodilla”, exclama. Para ella, la alegría del mandatario colombiano en fotos y declaraciones no desentona con su postura antiimperialista y sus críticas al intervencionismo del norteamericano en la región. “Su sonrisa es porque le dejó a la derecha viendo un chispero. Ellos pensaron que iba a salir con el vestido naranja [preso] y él les mostró que se puede hablar de tú a tú”, enfatiza.

Otros participantes del acto cuentan que llegaron a temer que Trump cumpliera sus amenazas de derrocar a Petro, a quien acusaba de ser “un líder del narcotráfico” hasta inicios de enero. “Vimos lo que pasó en un país hermano, vecino [con la captura de Maduro en Venezuela]. Y acá es distinto, estamos más organizados para movilizarnos y defenderlo, pero claro que igual había miedo”, dice la estudiante Alison Pareja. Aunque hubo una distensión con una llamada telefónica el 7 de enero, había preocupación de que Trump intentara humillar a Petro en la Casa Blanca, como hizo con el ucranio Volodímir Zelenski. La abogada Elsa Cristina Posada considera que, ante los riesgos y los precedentes, era mejor desescalar: “La solución diplomática siempre es mejor, incluso con alguien como Trump”.

Iván Cepeda junto a miembros del Pacto Histórico en la plaza Lourdes, este martes. Santiago Mesa

El congresista Alirio Uribe, por su parte, cuenta que le preocupaba que el desgaste en la relación bilateral con el principal socio comercial de Colombia perjudicara la aspiración presidencial de Cepeda. “La foto es importante para mandar un mensaje de tranquilidad y para que la derecha no haga campaña diciendo que Estados Unidos nos va a bombardear”, explica. Puede que las bases aplaudieran la retórica antiimperialista de Petro en los peores momentos de tensión, pero mantener la confrontación implicaba un riesgo demasiado alto de ahuyentar a los votantes más de centro. “La gente con miedo vota a la derecha, no a la izquierda. Entonces, la foto de hoy es para celebrar”.

El discurso de Cepeda

Cepeda centró su intervención en la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo inhabilite para una consulta progresista en marzo, pero retomó la reunión con Trump para animar a sus bases. En un discurso que tituló No podrán detener la transformación social, vinculó la hostilidad que tenía el presidente estadounidense —según Petro, por rumores malintencionados de la derecha local— con la inminente decisión del CNE: dijo que son parte de una estrategia para “destruir” el proyecto político de la izquierda. “Hoy la movilización es más necesaria que nunca. Todos los días vemos nuevas formas de oponerse y echar al piso el cambio democrático”, subrayó apenas unos minutos después de la rueda de prensa en la que Petro dio su versión de la reunión.

El candidato, que lidera las encuestas, alentó a sus simpatizantes a resistir y hacerse más fuertes. “La fuente de nuestra fuerza, ante todo tipo de agresiones, está en la unidad de nuestro pueblo. Con nuestro pueblo, haremos respetar la soberanía, la dignidad, y el proceso de cambio”, declaró. “Hoy tenemos un pueblo organizado que, cuando se le hace alguna injusticia o se le quita algo, sale a la calle, reclama pacíficamente y obtiene lo que quiere. Pasaron los tiempos en los que se atropellaban los derechos de la gente y nada pasaba”.

El momento culminante fue cuando Cepeda aseguró que una inhabilitación para la consulta no frustrará su candidatura. “Si se me impide participar, anuncio que el Pacto Histórico [el movimiento del presidente] se retira y se inscribe para la primera vuelta”, exclamó. “Que nuestros adversarios lo oigan claro y fuerte: el partido más grande de Colombia no podrá ser detenido en el camino a un segundo Gobierno progresista”, añadió después. La multitud le respondía con aplausos, ovaciones, cánticos celebratorios. “Iván, amigo, el pueblo está contigo”. “¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia!”.

Simpatizantes de Iván Cepeda en la plaza Lourdes, este martes. Santiago Mesa Ambiente de la manifestación convocada por el candidato, este martes. Santiago Mesa Iván Cepeda habla a sus seguidores. Santiago Mesa Simpatizantes vitorean el discurso del candidato Iván Cepeda. Santiago Mesa Santiago Mesa

La batalla en el CNE

El CNE produce una preocupación palpable en el petrismo, pues ir directo a primera vuelta implica competir en ella contra quien gane en la consulta, probablemente el exsenador Roy Barreras, y que el voto progresista se divida. Asimismo, temen que una decena de listas al Congreso queden anuladas en los próximos días, como ya sucedió con la del Valle del Cauca a la Cámara de Representantes, por considerarse que el Pacto Histórico no puede ir como coalición al haber obtenido más del 15% de los votos en las elecciones anteriores. Esto implicaría que los candidatos deban dividirse en varias listas y pierdan fuerza.

Sin embargo, se mantiene el optimismo. Susana Muhamad, exministra de Ambiente de Petro, cree que una decisión adversa del CNE puede “echar candela al fuego en términos de participación democrática” y producir una movilización masiva a favor de Cepeda. “Vamos a demostrar en las urnas que somos las mayorías democráticas de este país”, asegura. Por ello, dice, hay un ambiente festivo: “Hay un fuego democrático para ganar las elecciones”.

El ebanista Sergio Suárez cree que, al igual que sucedió con las amenazas de Trump, una posible crisis puede cohesionar a las bases y sumar apoyos por fuera de la izquierda. “Todas las difamaciones contra Petro se van en contra de ellos, así que aquí va a pasar lo mismo: lo del CNE va a ser contraproducente para la derecha”, afirma. “Si no dejan que Cepeda participe el 8 de marzo, ganará en primera vuelta en mayo. La gente está con él, y la derecha agoniza”, asegura, pese a que el candidato del petrismo no se acerca al 50% en ninguna encuesta. El activista José Pachón coincide en el optimismo. “Hay un adagio que dice: ‘Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen’. Y eso es lo que va a pasar. El pueblo se va a mover mucho más, estamos preparados para cualquier triquiñuela”.