Petro da un parte de triunfo de su reunión con Trump: “Fue un 9 sobre 10”

El presidente de Colombia deja atrás los insultos y es elogioso con el republicano en su primera entrevista tras visitar la Casa Blanca. “Me gustan los gringos francos”, asegura

Gustavo Petro y Donald Trump han enterrado decididamente el hacha en su encuentro de este martes en la Casa Blanca. En la primera entrevista que concede tras el cara a cara, apenas un par de horas después de haber salido el Despacho Oval, el presidente de Colombia lo ha calificado con un sobresaliente. “Para mis expectativas, la reunión fue un 9”, sobre 10, le dijo al periodista Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, en una charla en la que fue generoso con su anfitrión estadounidense, a pesar de los múltiples desencuentros que precedieron la cita.

“La reunión se da en un momento en el que yo creo que tenemos temores y expectativas sobre el futuro. De eso trató”, zanjó Petro, con un ánimo celebratorio, al comienzo de la conversación. En una foto firmada y dedicada al visitante, el presidente de Estados Unidos ha calificado la jornada como un “gran honor”, un giro con respecto a los insultos que se han intercambiado durante meses. Cuando Sánchez Cristo le preguntó si para él también había sido un honor, Petro, conocido por su discurso antiimperialista, no se cortó: “Sí, claro; yo lo escribí, él lo escribió también”. “Me gustan los gringos francos”, llegó a afirmar.

–¿Le insistió en fumigar?

–No, no hablamos de eso– respondió Petro cuando abordaron los temas más espinosos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la diferencia que más lo ha distanciado de la Administración republicana.

Colombia, el mayor productor de hoja de coca en el mundo, ha aceptado reanudar los bombardeos contra los grupos armados, extraditar narcotraficantes y reanudar la fumigación con glifosato, aunque de precisión y no aérea. Son acciones muy sensibles para el primer presidente de izquierdas en la historia reciente del país sudamericano.

Petro relató que le mostró a Trump mapas, videos e informes de inteligencia para reivindicar sus esfuerzos para reducir los cultivos ilícitos, que siguen en niveles sin precedentes. También abordaron la seguridad de los vecinos Venezuela y Ecuador, según el recuento del líder progresista. “El narcotráfico está huyendo hacia el sur por la eficacia colombiana”, aseguró. “Hoy no hay inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana”, defendió al ofrecerse a colaborar con Ecuador, para lo que le pidió al magnate republicano mediar con el presidente Daniel Noboa, con el que ha estallado un conflicto diplomático en las últimas semanas. “Los capos no están viviendo en Colombia”, aseguró. Ahora viven en el extranjero, incluso en los propios Estados Unidos, dijo, y pidió la ayuda de Trump para perseguir sus capitales.

También anticipó que, conjuntamente con el Ejército de Venezuela, que estrena un Gobierno bajo la tutela de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro, Colombia perseguirá a los cabecillas de la guerrilla binacional del ELN que se refugian del otro lado de la frontera. “Desde hace años le he propuesto al Gobierno de Venezuela coordinar las acciones de inteligencia, de Policía, de Ejércitos, para lograr que la zona del Catatumbo produzca alimentos y no hoja de coca”, explicó Petro en referencia a la región con la mayor concentración de cultivos ilícitos en el mundo. “Él lo comprendió muy bien”, añadió sobre Trump. “Quienes quieran, campesinos, sustituir, erradicar de verdad los cultivos de hoja de coca, de una”, proclamó sobre la sustitución voluntaria que siempre ha defendido.

Petro salió de la Casa Blanca con una gorra roja del movimiento MAGA que respalda a Trump en la mano, por las siglas Make America Great Again (“Haz a Estados Unidos grande otra vez”, en español). “Cuando me la regaló, cogí el esfero y le puse ‘s’ a America. Hagamos grandes las Américas”, relató con desenfado el colombiano. “Y él respondió, ‘muy chistoso, muy chistoso’. Pero es serio para mí”, concluyó.

“Yo pienso que es él mismo, yo he hablado con franqueza”, abundó Petro en sus impresiones de Trump. “Ha habido unas oleadas de desinformación que me aterran”, añadió sobre el deterioro de las relaciones entre dos aliados tradicionales. “Lo mejor es dialogar de frente, mirándose a los ojos. Sin bajar los ojos”, reflexionó. “Tenemos que lograr que nos hablemos con la verdad”.

–¿Hablaron el tema electoral?

–No me preguntó sobre mi sucesor electoral, que yo recuerde. Y eso lo determina el pueblo colombiano.