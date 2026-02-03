La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, en vivo | Petro se reúne con Trump en la Casa Blanca
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra reunido con Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro es el primero que mantienen ambos mandatarios tras el regreso del republicano al poder y ocurre en un contexto de grandes tensiones entre ambos países. Trump ha acusado a Petro de ser un líder del narcotráfico, le ha quitado la visa y lo ha incluido en la llamada Lista Clinton. El período de tregua comenzó hace un mes, cuando ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron reunirse en la capital norteamericana. Está previsto que Petro y su equipo muestren los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas para convencer a Trump que el país sigue siendo un aliado clave en esta cuestión.
Gustavo Petro y Donald Trump, en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, este martes. / Presidencia de la República
El senador Bernie Moreno, el personaje sorpresa en la reunión entre Trump y Petro
Entre las figuras que se encuentran en la reunión en el Despacho Oval ha destacado la presencia del senador republicano Bernie Moreno (en el extremo derecho de la imagen). El congresista por Ohio, de origen colombiano, ha sido uno de los grandes enemigos públicos de Petro y, según el presidente, uno de los artífices de las tensiones que han vivido Bogotá y Washington en los últimos meses.
En agosto, Moreno dijo que Petro hacía "todo lo posible para imposibilitar la relación con EE UU". "Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo", manifestó entonces.
Hoy, ha sido elegido por la Administración Trump para que acompañe al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio.
Las primeras fotos en el Despacho Oval de la reunión entre Petro y Trump
El Ministerio del Interior colombiano ha publicado las primeras fotos de la reunión entre Petro y Trump en el Despacho Oval. Además de los presidentes, las imágenes muestran a sus comitivas. El presidente colombiano está acompañado de su canciller, Rosa Villavicencio; su embajador en Washington, Daniel García-Peña; y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Por su lado, Trump está acompañado del vicepresidente de EE UU, J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano, Bernie Moreno.
La Presidencia de Colombia publica las primeras fotos entre Petro y Trump
La cuenta oficial de la Presidencia de Colombia ha publicado hace unos minutos las primeras fotos entre Gustavo Petro y Donald Trump. En una imagen, los mandatarios se dan la mano; en las otras, van de camino a su reunión en el Despacho Oval. Petro está acompañado de su embajador en Washington, Daniel García-Peña
Extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tulúa, el último guiño a Trump antes de su reunión
El Gobierno colombiano ha confirmado que alias Pipe Tulúa, jefe de La Inmaculada, una de las bandas más violentas del departamento del Valle del Cauca, ya fue extraditado a Estados Unidos.
Andrés Marín Silva estaba preso en Colombia desde 2015 hasta que se aceleró su proceso de entrega a las autoridades de EE UU. Aunque ya estaba en firme desde el pasado diciembre, Petro anunció este fin de semana que ordenó al ministro de Justicia a proceder con la extradición porque, supuestamente, el criminal estaba intentando “comprar funcionarios públicos” para quedarse en Colombia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha resaltado la operación, en un claro guiño a Washington: “Este resultado demuestra que el narcotráfico no encuentra refugio ni fronteras seguras. Colombia es un socio confiable y seguirá trabajando con los Estados Unidos desde el respeto, la cooperación y los hechos, protegiendo a los ciudadanos y asfixiando a quienes viven del crimen”
Manifestaciones en Bogotá, este martes. / Nathalia Angarita / REUTERS
Cientos de personas se concentran en el centro de Bogotá para mostrar su apoyo a Petro
Cientos de personas han acudido a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para manifestar su apoyo a Gustavo Petro mientras sucede la reunión con Donald Trump. El Gobierno colombiano convocó a sus bases a salir a las calles este martes con el fin de "defender la democracia" y otras propuestas sociales.
Petro entra en la Casa Blanca, pero no por la puerta principal
El esperado encuentro entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para restablecer la relación bilateral está a punto de comenzar, tras la llegada del mandatario sudamericano al recinto. No lo ha hecho por la puerta principal. Petro tampoco ha disfrutado del recibimiento habitual para los jefes de Estado en visitas oficiales.
Petro llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump
Gustavo Petro ha llegado a la Casa Blanca, a tiempo para la reunión prevista con Donald Trump. El presidente colombiano ha llegado con una comitiva en la que se encuentran su canciller, Rosa Villavicencio, su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros funcionarios de alto nivel. El centro del encuentro será la lucha contra el narcotráfico de su Gobierno.
Petro sale de la residencia colombiana en Washington rumbo a la Casa Blanca
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha salido de su residencia de Dupont Circle en Washington con rumbo hacia la Casa Blanca para su reunión con Donald Trump, que está prevista a iniciar a las 11.00 (hora local).
Petro defiende los resultados de la erradicación de hoja de coca minutos antes de su reunión con Trump
Gustavo Petro quiere darle un altavoz, minutos antes de su reunión con Trump, a los resultados de su lucha contra el narcotráfico. El presidente de Colombia ha publicado varios mensajes en sus redes sociales en los que destaca específicamente la erradicación voluntaria de cultivos de coca.
En un video publicado en X, Petro resalta la erradicación que se ha realizado en la frontera con Ecuador. “Es el campesino mismo el que con su voluntad propia decide liberarse con nuestra ayuda. Este es el camino. Que se frenen los violentos que quieren un genocidio en el sur”, ha indicado.
También ha asegurado que en el Cauca, uno de los departamentos más violentos del país, hay al menos 5.000 campesinos que se “comprometen con la erradicación voluntaria y efectiva”.
Donald Trump recibe este martes en el Despacho Oval a Gustavo Petro. Será la primera ocasión en que los dos presidentes se vean cara a cara, aunque el colombiano ya había sido recibido en la Casa Blanca por Joe Biden en abril de 2023. Después de casi un año de enfrentamientos e insultos de todo tipo con el magnate republicano, el mandatario de izquierdas regresa a Washington sin visa, con Colombia descertificada en la lucha antidrogas por primera vez en 30 años e incluido en la llamada Lista Clinton. A pocos meses de las elecciones presidenciales para encontrarle un sucesor, el momento es delicado y el resultado impredecible.
¿Zohran Mamdani o Volodímir Zelenski? Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reciba este martes en el Despacho Oval a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ¿lo hará cubriéndole de reproches, como hizo con el líder ucranio el año pasado? ¿o, tras meses de insultos y críticas mutuas, se deshará en elogios, como ocurrió con el alcalde neoyorquino en diciembre?
Colombia extradita a alias Pipe Tulúa en un guiño hacia Trump
Andrés Marín Silva, alías Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada será extraditado este martes a Estados Unidos, según anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Se trata del último guiño hacia Donald Trump de cara a la reunión en la Casa Blanca, en la que demostrar la lucha contra la criminalidad por parte del Gobierno de Petro será central.
Sánchez indicó que “Colombia es el país que más extradita” y que Petro había dado una “orden muy clara de extraditar a Pipe Tuluá lo más rápido a Estados Unidos”. Hasta diciembre pasado, Petro había firmado la entrega de 791 personas, de un total de 1.129 solicitudes avaladas por la Corte Suprema de Justicia. De ese total, 521 fueron extradiciones a Estados Unidos.
Silva lleva preso desde 2015 y recientemente se ha acelerado su proceso de entrega a las autoridades de EE UU. Aunque ya estaba en firme desde el pasado diciembre, Petro anunció este fin de semana que ordenó al ministro de Justicia a proceder con la extradición porque, supuestamente, el criminal estaba intentando “comprar funcionarios públicos” para quedarse en Colombia.
La llegada de Petro a Washington
El presidente Gustavo Petro aterrizó en Washington en la madrugada de este lunes, dando inicio a una visita oficial que se extenderá hasta el 5 de febrero. Presidencia destacó que la visita tiene como principal objetivo “fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos y defender los intereses nacionales de Colombia”.
Además del encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, está previsto que Petro dicte una conferencia en la Universidad de Georgetown, se reúna con agremiaciones del sector del cacao y oficie un encuentro con la comunidad colombiana en Washington en la Biblioteca Martin Luther King Jr.
Optimismo entre la comitiva colombiana sobre la reunión con Trump
El equipo del presidente Gustavo Petro es optimista sobre el resultado del encuentro con Donald Trump. Tras su llegada este lunes a Washington, el mandatario se reunió con su embajador en EE UU, Daniel García-Peña, y otras figuras como la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
García-Peña manifestó, tras el encuentro preparativo, que aunque “en una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar”, las garantías que ha ofrecido Trump “son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”. Por su parte, Villavicencio recalcó que, desde ya, están “muy positivos, abrazando la positividad de una relación que se va a relanzar”.
Trump dice que Petro “se volvió muy amable” tras la operación en Venezuela
Donald Trump ha dicho ante preguntas de la prensa que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha sido “muy amable durante el último mes” y que tiene buenas expectativas sobre la reunión con él este martes.
“Él era muy crítico, pero después de la incursión venezolana [de EE UU] se volvió muy amable. Cambió su actitud”, ha dicho el republicano desde el Despacho Oval, refiriéndose a la operación en la que fue arrestado Nicolás Maduro. Trump ha adelantado que durante el encuentro hablarán de la lucha contra las drogas porque “enormes cantidades de drogas están saliendo de su país”.
En el ocaso de su Gobierno, Gustavo Petro volverá a caminar por los pasillos de la Casa Blanca, esta vez para reunirse por primera vez cara a cara con Donald Trump. Las expectativas son enormes. La cita de este martes será en el Despacho Oval, donde lo recibió el demócrata Joe Biden en abril de 2023. Hay un abismo de diferencias con respecto a ese entonces. El primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea regresa a Washington sin visa, descertificado en la lucha antidrogas y sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, después de casi un año en colisión permanente con el magnate republicano, una personalidad tan explosiva e impredecible como la suya.
Petro y Trump se reunirán este martes en la Casa Blanca
Buenas tardes. El colombiano Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump se reunirán en la mañana de este martes en la Casa Blanca, su primer encuentro en persona tras el regreso del republicano al poder. El encuentro está marcado por meses de tensiones entre ambos mandatarios, provocadas en gran parte por la lucha contra el narcotráfico. Siga aquí la narración en directo.
