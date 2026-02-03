La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, en vivo | Petro se reúne con Trump en la Casa Blanca

El senador Bernie Moreno, el personaje sorpresa en la reunión entre Trump y Petro

Entre las figuras que se encuentran en la reunión en el Despacho Oval ha destacado la presencia del senador republicano Bernie Moreno (en el extremo derecho de la imagen). El congresista por Ohio, de origen colombiano, ha sido uno de los grandes enemigos públicos de Petro y, según el presidente, uno de los artífices de las tensiones que han vivido Bogotá y Washington en los últimos meses.

En agosto, Moreno dijo que Petro hacía "todo lo posible para imposibilitar la relación con EE UU". "Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo", manifestó entonces.

Hoy, ha sido elegido por la Administración Trump para que acompañe al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio.