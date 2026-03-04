Los Char contra los Torres: las cabezas de lista a la Cámara de Representantes por Atlántico para el 2026

Las dos casas políticas que dominan el Atlántico librarán este domingo una batalla electoral que puede redefinir su proyección nacional. Se disputan las siete curules que le corresponden al departamento caribeño, de casi tres millones de habitantes, en la Cámara de Representantes. Los Char, el poderoso clan familiar que fundó el exsenador Fuad Char, acude por primera vez a las elecciones legislativas sin que su apellido esté presente. Apuestan por una lista de jóvenes exconcejales, líderes sociales e influencers para, por lo menos, retener sus tres curules. Los Torres, fortalecidos tras apoyar al presidente Gustavo Petro desde su candidatura en 2022, tienen una estrategia a dos bandas: buscan retener un escaño en el Partido Liberal y han puesto la cabeza de lista del petrista Pacto Histórico.

Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico e integrante de la Fundación Costa Caribe, expresa por teléfono su pesimismo frente a las votaciones: “No tenemos liderazgos independientes que no respondan a la casas políticas. Lo que tenemos es una pelea de los clanes por las siete curules”. El sentimiento predominante entre los analistas políticos es la apatía. “Estamos tan desinteresados por el poco brillo de las candidaturas, que ni siquiera tenemos candidatos propios”, explica otro de ellos. Uno más vaticina que cada casa política tiene aseguradas dos curules. Las tres restantes las disputarían otro sector del Partido Liberal, el Conservador, La U, el Centro Democrático y dos aspirantes de Cambio Radical, que podrían sumarle más apoyos a los Char. Estas son las cabezas de todas las listas:

Doris Bolívar, Cambio Radical. Fue alcaldesa de Usiacurí (2004-2007) y secretaria de la Mujer en la Gobernación de la charista Elsa Noguera (2020-2023). Su elección como cabeza de la lista abierta busca dar un mensaje de renovación en la casa Char, con un énfasis en la equidad de género y la gestión social. “Don Fuad me decía que en mí se conjugan muchas cosas: una mujer que viene de la provincia y que, además, ha trabajado por los derechos de las mujeres”, comentó la candidata en la presentación de la lista, en diciembre. Sin embargo, en el corrillo político señalan que otros nombres suenan más fuerte para quedarse con las curules: Welfran Mendoza, un politólogo y abogado que es diputado desde 2020; Samir Radi, ingeniero y exconcejal de Barranquilla; Estefanel Gutiérrez, líder afro y también exconcejal de la capital; o Felipe Saruma, un influencer con más de cinco millones de seguidores en Instagram. El analista Rosero comenta que los Char repiten la estrategia: “En 2023, pusieron como cabeza de lista al Concejo a la líder gremial Dina Luz Pardo para mostrar que querían algo distinto. Pero no le pusieron los votos y ella no salió”.

Jezmi Barraza, Partido Liberal. Es una de las liberales cercanas al Gobierno de Petro en la Cámara de Representantes, la cual integra desde 2018. Su padre, Sergio Barraza, es un empresario que ha sido diputado del Atlántico en varias ocasiones y su tía Astrid Barraza fue alcaldesa de Soledad, un municipio conurbado a la capital y con unos 680.000 habitantes. Su candidatura es parte de la alianza entre los Barraza y el clan Torres: su fórmula al Senado es Camilo Torres, sobrino del poderoso contratista Euclides Torres. Además de la ya congresista, en la lista abierta tiene posibilidades de ser electo Gustavo de la Rosa, exalcalde de Sabanagrande y compañero de fórmula de la senadora Laura Fortich, parte del ala liberal más cercana al Ejecutivo y sobrina del excongresista Álvaro Ashton.

Juan Camilo Fuentes, Partido Conservador. Concejal de Barranquilla en tres periodos, se hizo conocido por iniciativas vinculadas a proyectos animalistas, como la creación de un Centro de Bienestar Animal y el lanzamiento de un programa de esterilización masiva. Ha mantenido la bandera del bienestar animal en esta nueva campaña. “Queremos que el Atlántico sea un territorio donde las personas tengan oportunidades y progreso, pero donde también los animales sean tenidos en cuenta, porque a nivel departamental aún existe una gran deuda”, dijo en una entrevista con el periódico El Heraldo. Tiene posibilidades de obtener una curul, que los conservadores suelen tener garantizada. Sin embargo, puede verse afectado por la ausencia en el tarjetón del senador Efraín Cepeda, que optó por lanzarse a la Presidencia con una candidatura que no levantó vuelo.

Jaime Santamaría, Pacto Histórico. Es un profesor universitario de Filosofía con una larga trayectoria en el partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo. Tuvo una candidatura fallida a la Alcaldía de Puerto Colombia en 2023: obtuvo 550 votos, el 2%. Después, forjó una alianza con el clan Torres y se catapultó a la política nacional: consiguió casi 50.000 votos en la consulta que el Pacto Histórico organizó en octubre para definir sus listas legislativas. Es el compañero de fórmula de Pedro Flórez, el senador que está casado con una sobrina de Euclides Torres y fue el más votado de la consulta del Pacto Histórico, con 180.000 apoyos. Santamaría ha defendido su acuerdo con esa familia. “Nunca he negado mis alianzas, porque en política se trata de sumar esfuerzos y construir. El grupo Torres Villalba (...) ha sido protagonista de la región Caribe y desde el inicio apoyó el proyecto presidencial [de Petro]”, defendió en una entrevista con Caracol Radio.

Laureano Acuña, La U. El veterano político conocido como El Gato Volador hizo gran parte de su carrera en el Partido Conservador, por el que fue representante (2010-2014) y senador (2014-2022). En su fallida campaña al Senado en 2022, el abogado petrista Miguel Angel del Río difundió un audio en el que el entonces congresista parecía hablar de una compra de votos. “Mínimo tenemos que comprar 70.000”, se escucha en una grabación. Acuña respondió que se trataba de “una conversación coloquial” y que no se refería a comprar votos, sino al mínimo tan alto que se necesita para un escaño en el Atlántico. Se incorporó al Partido de La U en noviembre del año pasado. Su compañero de fórmula es el senador José David Name, veterano congresista y heredero del poder político del congresista liberal José Name Terán. Tres analistas consultados consideran que Acuña se quedará con una curul. “Ha ido disminuyendo, pero es una de las figuras más hábiles en cuanto a organización electoral. Que él esté ahí es sinónimo de que La U va a tener una votación importante”, explica Rosero.

Juan Carlos Restrepo, Centro Democrático. Es el candidato del expresidente Álvaro Uribe, que lo ha definido como “una esperanza” para el Atlántico, en una lista abierta en la que el partido uribista se ha aliado con el cristiano MIRA y el centrista Nuevo Liberalismo. Es empresario y hasta marzo de 2025 fue secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) de la Gobernación del liberal Eduardo Verano (2024-), quien tiene una relación estrecha con la familia Char. Su candidatura cuenta con el respaldo del congresista barranquillero Carlos Meisel, sexto en la lista al Senado del Centro Democrático.

Elvia del Carmen Rosas, Dignidad y Compromiso. Es la apuesta del candidato presidencial de centro Sergio Fajardo, que la ha definido en campaña como “una mujer de pocas palabras, pero de resultados”. Es una empresaria barranquillera que se presenta como alguien que no viene “de la politiquería”, que cree “en una política de centro, sin extremos” y que promete enfocarse en iniciativas de salud mental y adultos mayores. En la lista abierta, resalta el nombre de Norman Alarcón, un líder social conocido por su defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios.

Germán Gómez, Fuerza Ciudadana. Fue uno de los firmantes del acuerdo de paz con las FARC en 2016 e ingresó a la Cámara de Representantes en 2022 como una de las curules del Partido Comunes, el sucesor político de la extinta guerrilla. Tras el final de los cupos de representación legislativa asegurados para los firmantes, busca permanecer en la cámara baja con el aval Fuerza Ciudadana, el movimiento de izquierdas del exgobernador magdalanense Carlos Caicedo.

María Bolívar, Partido ASI. Es una abogada que ha centrado su campaña en denunciar la corrupción en el departamento. Sus redes sociales están repletas de señalamientos contra los Char, los Torres, el senador Cepeda y otros políticos locales: “En el Atlántico, las garrapatas dejarán de saquear al departamento”, “el Atlántico es el departamento donde la miseria es negocio”, “el Atlántico merece verdaderos líderes”. Los analistas creen que puede capitalizar una parte del voto de opinión, pero es poco probable que la lista cerrada de la Alianza Social Independiente, un pequeño partido de centroizquierda, supere el umbral necesario para conseguir una curul (unos 120.000 votos).

Daniel Pérez, Verde Oxígeno. Es el cabeza de la lista cerrada del partido de Ingrid Betancourt, víctima emblemática de las FARC y excandidata presidencial. Su colectividad solo presenta su nombre en su sitio web, sin dar detalles sobre su biografía. Sus últimas publicaciones en redes sociales son de la campaña de 2022, cuando fue candidato a la Cámara de Representantes por una coalición entre el derechista Centro Democrático y los cristianos MIRA y Colombia Justa Libres. Su publicidad en ese entonces lo presenta como un veterano de la fuerza pública.

Antony Lozano, Frente Amplio Unitario. Es el candidato de la lista abierta del partido de Roy Barreras, un exsenador que compite en la consulta presidencial del progresista Frente por la Vida. Es administrador público por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y ha trabajado en proyectos con jóvenes en el municipio de Soledad y la Gobernación del Atlántico.

Tania Molina, Alianza Alma. Es el primer renglón de la lista cerrada de la coalición entre el cristiano Colombia Justa Libres, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y ADA. Fue directora de marketing de la Corporación Universitaria Americana de Barranquilla y aspiró al Senado por el Partido de la U en 2022 —obtuvo unos 5.000 votos—. Su campaña se ha centrado en recibir apoyos de pastores evangélicos del departamento.