Activistas, políticos de carrera y nuevos aspirantes: las cabezas de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá para el 2026

Un total de 247 candidatos para 18 asientos. La carrera para la Cámara de Representantes por Bogotá es una de las más intensas del país. Por la cantidad de aspirantes; por la relevancia que tiene la capital en las elecciones, al ser la mayor ciudad de Colombia, concentrar el 17% de la población nacional y el 14% del censo electoral; por el contexto en el que se da. Tras el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe durante un acto de campaña en junio de 2025, las alertas han saltado. La Misión de Observación Electoral (MOE) clasificó a Bogotá como un municipio en riesgo electoral extremo por la confluencia de factores de violencia y fraude, y la Defensoría del Pueblo alertó sobre la incidencia electoral directa de grupos ilegales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua.

Expertos esperan una votación más conservadora en la ciudad, que suele votar más hacia la izquierda y el centro, siguiendo una tendencia histórica de ir en contra del Gobierno nacional. Aun así, el oficialista Pacto Histórico aspira a mantener los siete escaños que obtuvo en 2022. Por su parte, el derechista Centro Democrático apunta a sacar al menos medio millón de votos para pasar de dos a cinco curules. Entre tanto, otros movimientos esperan alcanzar, la mayoría por primera vez, un asiento. Estas son las cabezas de lista con las que buscan jalonar votos a su favor.

Daniel Briceño, Centro Democrático. Abogado, especialista en derecho público y magíster en análisis político y electoral, fue elegido concejal en 2023 con la votación más alta de su partido. Fuerte opositor del alcalde Carlos Fernando Galán y especialmente del presidente Gustavo Petro, tiene en ese trabajo su gran fuerza, pues incluso antes de saltar a la arena electoral se dio a conocer con denuncias documentadas contra el Gobierno a través de redes sociales. Nieto de Samuel Briceño, pastor de la Iglesia Cuadrangular, su vida y carrera política ha estado vinculada al cristianismo y a Emel Rojas, actual concejal del partido religioso Colombia Justa Libres y en cuyo equipo comenzó la carrera política. Su visibilidad en la opinión antipetrista le valió su entrada a la lista del Concejo y ahora la cabeza de lista a la Cámara. Sus banderas son la anticorrupción, la austeridad en el Estado y el control político. Entre sus propuestas están el recorte de esquemas de protección, reducir los eventos políticos, eliminar siete ministerios, así como modificar el sistema de sanciones de tránsito, acabar con el modelo de patios y grúas y crear descuentos para conductores responsables en el pago del SOAT.

María Fernanda Carrascal, Pacto Histórico. Profesional en Relaciones Internacionales, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, busca reelegirse a la Cámara, a donde llegó en 2022. Fue la segunda aspirante más votada en la consulta de octubre del Pacto Histórico para las legislativas, con 65.547 votos, lo que le valió para encabezar la lista, que es cerrada. Este cuatrienio ha hecho parte de la Comisión Séptima, donde ha apoyado las reformas del Gobierno, principalmente la laboral, de la que fue ponente. Ha sido crítica del alcalde Carlos Fernando Galán, particularmente por su manejo de la seguridad. Sus principales banderas son los derechos laborales y la equidad de género. Propone garantizar el acceso a seguridad social y créditos para los trabajadores informales, así como para trabajadores de plataformas como Rappi, crear el Sistema Nacional del Cuidado para reconocer y redistribuir el trabajo del cuidado entre hombres y mujeres y ampliar la licencia de paternidad.

Catherine Juvinao, Alianza Verde. Comunicadora social y periodista y magíster en Estudios Políticos. Busca reelegirse en la Cámara, a donde llegó en 2022 y donde forma parte de la Comisión Primera. Ha sido una de las congresistas más visibles en medios, nombrada dos veces como la representante a la Cámara mejor valorada por la encuestadora Cifras y Conceptos, especialmente por sus denuncias y críticas al Gobierno. Sus banderas han sido la lucha anticorrupción y la equidad de género. Propone reformar los Ministerios para recortar el gasto público, así como establecer criterios específicos para llegar a encabezarlos; implementar inteligencia artificial en estrategias de seguridad ciudadana; crear beneficios tributarios y facilitar burocracia para la consolidación de pequeñas empresas; equidad salarial para las mujeres; proteger a denunciantes de corrupción y radicar una nueva propuesta de reforma a la salud.

David José Valencia, Partido Conservador. Abogado, magíster en derecho, especialista en Derecho Administrativo y cursa una maestría en Gestión del Riesgo y Seguros. Ha trabajado en las contralorías General y de Bogotá y en el Ministerio de Justicia. Ha hecho carrera política en el Partido Conservador, particularmente en Santa Marta, donde creció y donde su familia materna, los Campo, tiene una centenaria tradición de poder político. Fue parte del directorio departamental del partido, candidato a la Asamblea de ese departamento y presidente de las Nuevas Generaciones del partido. En 2014 fracasó buscando llegar a la Cámara por el Magdalena. Sus banderas son la seguridad, la reestructuración de los subsidios y la educación. Entre otras cosas, propone endurecer las penas por delitos contra menores, ampliar la financiación pública para emprendimientos y crear una “cátedra de historia occidental” con “la tradición cristiana” como uno de sus ejes.

Leonor Espinosa de la Ossa, Partido Liberal. Cocinera y artista conocida alrededor del mundo por sus restaurantes, empezando por Leo. Es la primera vez que incursiona en política, aunque es familiar del ex gobernador y ex aspirante presidencial Héctor Olimpo Espinosa y de la senadora liberal Karina Espinosa. Centra su propuesta en la creación de una “ley marco” para la gastronomía, que la reconozca como un eje de desarrollo urbano y cultural, como generador de empleo formal y fomento del turismo. Propone también alivios tributarios para emprendedores, crear un esquema de cumplimiento de las normas para los trabajadores de restaurantes y comercios gastronómicos y trabajar por la garantía de la seguridad alimentaria del país.

Julia Miranda, Nuevo Liberalismo. Abogada y especialista en derecho ambiental, llegó a la Cámara en 2022 y allí ha hecho parte de la Comisión Quinta, encargada de temas ambientales. Suma casi dos décadas de trabajo en el sector público: tras ser asesora de Gestión Ambiental del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, dirigió el antiguo Departamento Administrativo de Medio Ambiente de la capital (hoy Secretaría de Ambiente) durante la administración de Antanas Mockus y fue directora de Parques Nacionales Naturales por 16 años. Su principal bandera es la defensa del medioambiente y entre sus propuestas está la recuperación del río Bogotá, la modernización del Sistema Nacional Ambiental y la creación de una ley de residuos.

Carol Borda Acevedo, Movimiento Salvación Nacional. Politóloga, fue asesora en el Concejo de la bancada del partido religioso Colombia Justa Libres. Miembro desde 2017 de la Misión Carismática Internacional, una de las iglesias evangélicas más influyentes del país y desde donde ha lanzado su carrera política, su fórmula al Senado es Sara Castellanos, hija de los pastores que la encabeza, César Castellanos y Claudia Rodríguez. Borda señala que sus principios rectores son la fe, la defensa de la vida, la familia, la seguridad y la eliminación de la pobreza. Crítica del movimiento feminista, busca hacer el aborto ilegal (pese a que es un derehco constitucional) e “impensable”. Trabajó en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, bajo el gobierno de Iván Duque. En 2018 apoyó la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. Propone crear y fortalecer “alternativas al aborto” como educación sexual “sin adoctrinamiento ideológico”, métodos anticonceptivos y acompañamiento a las mujeres en salud mental.

Camilo Enciso, Dignidad y Compromiso en coalición con MIRA. Abogado y profesional en Relaciones Internacionales, es especialista en derecho penal, penal internacional, y constitucional y magíster en administración pública. El fundador del Instituto Anticorrupción y la Red Latinoamericana de Cumplimiento, una organización dedicada a la formación empresarial para la transparencia, ha trabajado en la División Anticorrupción del Fondo Monetario Internacional y ha sido asesor anticorrupción de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue Secretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y dirige su firma de abogados, Enciso Vanegas. Autodenominado “Caza Corruptos”, su principal bandera es la lucha anticorrupción y la adopción de proyectos y prácticas por la transparencia en el Estado. Propone prohibir la prescripción de casos por corrupción, expedir una ley para la protección de denunciantes de corrupción y crear una Unidad de Innovación en la lucha contra la corrupción.

Juana Afanador Mejía, Alianza Bogotá Convergente (ABC). Socióloga y activista encabeza la lista de la coalición entre Comunes, partido creado por la antigua guerrilla de las Farc, y Fuerza Ciudadana, movimiento de izquierda fundado por el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, sobre quien recientemente estalló un escándalo por varias denuncias de acoso sexual contra miembros de su equipo de campaña. Afanador llegó a la lista con el apoyo de Luis Carlos Reyes, antiguo director de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) y ministro de Hacienda de Petro, pero ahora fuerte crítico del mandatario. Afanador tiene como principal bandera la equidad de género y propone hacer más efectivas la prevención y la denuncia de las violencias basadas en género y quitar el fuero para los congresistas para que sean juzgados por la justicia ordinaria.

Cristian Gómez Lotero, Ciudadanos Renovemos. Administrador de empresas, encabeza la lista del movimiento de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, exembajador en EEUU de Juan Manuel Santos y aspirante a la presidencia que compite en la consulta de la derecha. Gómez fue referente de Desarrollo Económico en la Alcaldía Local de Usaquén, donde trabajó en temas de inclusión social, impulso al emprendimiento y a los jóvenes. También trabajó la dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa y fue candidato a la Cámara por Bogotá del extinto partido Opción Ciudadana en 2014. Sus banderas son el fortalecimiento de la seguridad con implementación tecnológica, el desarrollo económico conectando “talento con inversión” y facilitando el emprendimiento y la defensa del espacio público.

Paula Alejandra Moreno Villalobos, Con toda por Bogotá. Administradora de Empresas, especialista en Estado y Políticas Públicas, Máster en desarrollo y políticas de superación de pobreza y candidata doctoral en Ciencias Sociales, es la cabeza de la lista cerrada del movimiento de Juan Daniel Oviedo, aspirante a la presidencia y quien compite en la consulta de la derecha este domingo. Ha trabajado 15 años en cargos públicos en instituciones como la Superintendencia de Notariado, la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Prosperidad Social. En 2024 fue subdirectora de Planeación Nacional, pero dejó el cargo luego de que el presidente Gustavo Petro la señalara de ser cuota del partido de centroderecha Cambio Radical, debido a su trayectoria pasada. Su bandera es la seguridad de la niñez. Propone crear una Vicefiscalía para la protección de la niñez, articulada entre la Fiscalía, el ICBF, jueces y comisarías policiales y focalizar por localidades la estrategia de seguridad para Bogotá.

Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Cambio Radical. Abogada, especialista en Dirección y Gestión de proyectos y magíster en derecho administrativo. Busca repetir curul en la lista en la que su partido de centroderecha se alía con La U, Oxígeno, Colombia Justa y Libre, La Liga y ASI . Es miembro de la Comisión Primera, encargada de las reformas constitucionales, desde donde ha sido oposición al gobierno de Gustavo Petro. Fue concejal de Bogotá tras heredar la fuerza política de su esposo, el tres veces concejal Julio Céar Acosta, y fue clara opositora de la alcaldesa Claudia López. Trabajó en el ICFES y en el Servicio Postal Nacional 4-72. Además, fundó Tesas, una organización que trabaja por mejorar las condiciones de mujeres cabeza de familia. Sus banderas han sido la protección de la niñez, el acceso a servicios básicos, derechos de las mujeres y transporte para los estudiantes.

Diana Jazmín Cristiano, Motociclistas y Conductores Unidos por la Causa. Activista por los motociclistas en la capital, tiene una estrecha relación con el concejal Julián Fuchi Forero, elegido en 2023 gracias al movimiento de moteros que lidera. Cristiano, quien encabeza la lista cerrada, fundó la organización Conductoras Púrpura, que reúne a más de 2.000 de mujeres motociclistas y trabaja por su seguridad en el transporte. Sus banderas tienen que ver con la equidad para las mujeres y la prevención de violencias basadas en género. Entre otras cosas propone crear una Red Nacional de Mujeres Veedoras para enfrentar la violencia en transporte, espacio público y en las familias.

Libardo Asprilla, MAIS. Economista chocoano, especialista en Gerencia y en Evaluación y Desarrollo de Proyectos y magíster en Economía Social. Fue vendedor ambulante, mensajero y docente hasta llegar a ser edil de la localidad de La Candelaria por cuatro períodos y luego concejal de Bogotá por la Alianza Verde. Ha trabajado en los Ministerios de Hacienda y de Interior y fue director del Instituto Distrital para la Economía Social. Propone ampliar a nivel nacional su proyecto bandera en el Concejo: el sello Bogotá Incluyente, un incentivo a empresas y comercios que promueven la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas mayores, comunidad LGTBI y otras poblaciones con brechas laborales. También quiere potenciar el deporte como herramienta para combatir la desigualdad y fortalecer el rol de control político del Congreso sobre el Ejecutivo.

José Luis Cruz Leguízamo, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Psicólogo, técnico en tránsito y transporte y en seguridad y salud en el trabajo, es conocido como ‘Jose el Instructor’ por haber trabajado como instructor de tránsito. La movilidad y los derechos animales son sus principales banderas. Tiene tres propuestas fundamentales: actualizar la legislación en torno a plataformas digitales de transporte y fotomultas, crear una cobertura de seguros para animales y ampliar los programas de vivienda social.