Los nueve candidatos de la derecha refuerzan su unidad ante la división de la izquierda y la amenaza de De La Espriella

La Gran Consulta por Colombia aspira a movilizar el apoyo de los empresarios y ciudadanos para contrarrestar la popularidad del candidato en la extrema derecha. Los candidatos debatieron sus propuestas en un debate organizado por PRISA Media y Aliadas

Menos impuestos, más fuerza pública, menos burocracia, y un nuevo Plan Colombia 2.0. Estas son banderas de los nueve candidatos de la derecha política colombiana, que se unieron para una Gran Consulta el 8 de marzo y decidir así cuál de ellos debe ir a las presidenciales con el respaldo de los otros. Los nueve se dieron cita este martes en Bogotá para mostrar sus propuestas en un debate organizado por PRISA Media y la asociación de gremios económicos Aliadas. No son enormes las diferencias entre los nueve, todos críticos del gobierno de Gustavo Petro en su manejo de la seguridad y la economía. Más bien quieren hablar de lo que los une: su enorme deseo de hacer equipo. Aunque no mencionaron por nombre al candidato de la ultraderecha al que aspiran hacerle contrapeso, Abelardo De La Espriella, el penalista que aparece de segundo en las encuestas rondó su debate como un fantasma.

“¿Por qué razón hay personas invitando a no votar por esta consulta?“, preguntó el exsenador David Luna en un momento, ante la invitación que ha estado haciendo De La Espriella tras ser excluido de dicha coalición. “Es muy peligroso salir a decir que la promesa de campaña es sacar a Colombia de Naciones Unidas”, dijo, también de forma crítica el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, ante la propuesta del candidato de la extrema derecha.

Con un público de empresarios, la moderadora Diana Calderón, directora de Hora 20 en Caracol Radio y analísta de EL PAÍS, dirigió un debate difícil por la cantidad de candidatos. “¿Qué medida tomarían para la generación de empleo formal y productivo?“, arrancó, en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha elevado los costos del empleo formal con un salario mínimo más alto, y ha aumentado la carga fiscal a las empresas.

Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñaloza en Bogotá. Diego Cuevas

“Hay que bajar el impuesto de renta del 35% al 30%”, dijo en dos ocasiones el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Habló también de bajar el tributo a las transacciones financieras, llamado 4x1000, para buscar un sector empresarial más activo. Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, añadió quitarle el IVA al sector turismo y créditos baratos para los empresarios que busquen invertir. Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, también habló de recuperar la inversión bajando “drásticamente” los impuestos, además de volver a fortalecer las inversiones en gas, petróleo y carbón, y en empresas de energías limpias, para “proteger el medio ambiente”. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, habló de combatir las “auto-zancadillas” contra el desarrollo empresarial, como “los falsos ambientalismos que no dejan hacer carreteras”. Además de menos impuestos, Oviedo y el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, propusieron apoyar a los negocios informales que quieran formalizarse, mientras que el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, habló de mejorar la seguridad jurídica para que la inversión empresarial florezca.

Galán fue quien más directamente se salió del libreto, y pidió una mano a los empresarios que estén pensando en invertir en otras campañas. “Le hago un llamado de atención, afectuoso, respetuoso, a los empresarios que están acá presentes. No hemos recibido apoyo de ninguna especie”, dijo el exsenador, que mencionó lo difícil que ha sido conseguir créditos en los bancos para financiar las campañas.

Vicky Dávila en Bogotá (Colombia), el 10 de febrero. Diego Cuevas

Luna aprovechó para dirigirse a Maria Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, que hace unos meses fue criticada por sentar a empresarios a hablar con el candidato de izquierda Iván Cepeda. “La libertad de empresa está ligada a la libertad de asociación”, dijo antes de expresarle su solidaridad a Lacouture ante esas críticas. Era una puya implícita a Vicky Dávila, su coequipera y quien cuestionó insistentemente la reunión (“Empresarios queridos, hay que aprender a decir que NO, cueste lo que cueste”, les dijo entonces).

Pero ni esa crítica sutil rompe la armonía de la Gran Consulta. “Con ellos estoy muy agradecida porque me han enseñado las cosas bonitas de la política, porque afuera la política es muy fea; ellos son bonitos”, dijo Vicky, como se le conoce, sobre sus ocho coequiperos. “Por eso estamos acá los nueve, la unidad”, dijo Cárdenas. “Nosotros dejamos colgada la vanidad, dejamos colgado el personalismo, y estamos trabajando en equipo”, dijo Luna.

David Luna y Juan Daniel Oviedo durante su participación en el debate, este martes. Diego Cuevas

El segundo gran bloque de preguntas giró alrededor de la seguridad, y tampoco reveló grandes diferencias. Gaviria arrancó recordando que en los últimos 25 años han sido asesinados 400.000 colombianos. “La violencia es la madre de todos los problemas de Colombia”, afirmó. Como sus coequiperos, aumentaría el presupuesto en seguridad, “contundentemente”, especialmente para volver a fortalecer la inteligencia militar y los equipos de alta gama para la seguridad. Luna añadió se concentraría en atacar la producción de coca en las zonas donde más se exporta cocaína, mientras Oviedo habló de priorizar las estrategias más útiles para atacar a grupos armados y proteger a la sociedad civil de la guerra. “Todo el mundo quiere plomo, quiere algo rápido”, dijo como crítica. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón añadió que, además de fortalecer a la fuerza pública, promovería un cambio en la justicia para que haya cadena perpetua contra violadores de niños o quienes cometen feminicidios. Peñalosa, por su lado, quiere reformas legales “que permitan ganar la guerra. No puede haber territorios vedados para operaciones militares, ni reservas indígenas, ni nada por el estilo”.

Buena parte del dinero para fortalecer al sector de la seguridad, concuerdan los candidatos, vendría de fortalecer las alianzas con el gobierno de Estados Unidos, lo que Valencia y Cárdenas han llamado el Plan Colombia 2.0. Ahí se revelaron diferencias sobre el manejo de las relaciones exteriores. “No me gusta el gobierno de China, ¿pero vamos a romper con China? No. Vamos a mejorar la balanza, pero sin que se nos moleste Trump”, dijo Vicky Dávila, que señaló que tiene como prioridad mantener una buena relación con el republicano en la Casa Blanca. “Las relaciones son de Estado a Estado, esto no es de personas“, le respondió Gaviria, en una posición que luego respaldaron por Oviedo, Galán y Valencia. “Vivimos en el lomo de la ballena, tenemos el país más poderoso acá al lado, nuestra principal ventaja económica es estar tan cerca de los Estados Unidos”, dijo Peñalosa. Pinzón, por su parte, dijo que quisiera fortalecer su Plan Asia, que haga énfasis en las oportunidades del otro lado del Océano Pacífico. Oviedo dijo que es mejor mirarlas en cualquier parte, incluida África, continente donde ve un potencial agrícola.

Al final, el periodista de Caracol Radio, Gustavo Gómez, hizo preguntas personales a los nueve aspirantes. Valencia declamó un poema, Dávila cantó un bolero, Pinzón habló de su lealtad a Millonarios. Galán mencionó el tema vedado: la lealtad que tendrán que demostrar. “La prueba ácida, la prueba de fuego de esta consulta, es el nueve de marzo, cuando todos los que estamos acá honremos la palabra, y acompañemos al ganador para que vaya fortalecido a primera vuelta”, dijo. Esa, en un mes, será la verdadera cara de su unidad.