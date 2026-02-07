Roy Barreras confirma que se mantiene en la consulta de izquierda tras reunirse con Petro

Roy Barreras ha confirmado en la noche de este viernes que participará en la consulta interpartidista de la izquierda programada para el próximo 8 de marzo, pese a los llamados de decenas de líderes de ese sector político para que desistiera. El exembajador de Colombia en Reino Unido tomó la decisión después de reunirse durante varias horas con el presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño. Barreras hizo el anuncio en una rueda de prensa desde el Eje Cafetero, unas horas después del fin del plazo para anunciar cualquier renuncia a las consultas.

El exsenador Barreras competirá en las urnas con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia; Martha Viviana Bernal, una abogada poco conocida que tiene el aval del partido Fuerza; Hector Elías Pineda, exguerrillero del M19 y constituyente, también avalado por La Fuerza; y el periodista y político Edison Lucio Torres, que irá con el respaldo del Partido del Trabajo Colombiano. El exembajador Camilo Romero, uno de los más críticos de la decisión de Barreras, anunció que no participará en la consulta y que se suma a la campaña de Iván Cepeda.

El anuncio del exsenador se da después de una semana llena de eventos y disputas que cambiaron el panorama electoral. El senador Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta por una decisión del Consejo Nacional Electoral. Ya ha anunciado que llegará directo a la primera vuelta, con la fuerza de encabezar todas las encuestas y de los 1,5 millones de votos que obtuvo en octubre, cuando resultó claro vencedor de una consulta del Pacto Histórico.

Los críticos de Barreras, que vienen de esos sectores, argumentan que insistir en la consulta de marzo sin el senador lleva a arriesgar la unidad del progresismo en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. También aseguran que el veterano político, que en las últimas dos décadas apoyó a presidentes de derecha como Álvaro Uribe o de centro como Juan Manuel Santos, no representa las ideas de la izquierda. Incluso lo han acusado, sin pruebas, de interferir en el fallo del CNE para dejar por fuera a Cepeda. El exsenador Gustavo Bolívar representa esa voz: “Los que soterradamente ayudaron a orquestar la salida de Iván Cepeda no pueden recibir nuestros votos. Que se queden con su 1%. Tampoco caigamos en la trampa de que el ganador de una consulta sin votos sea la fórmula vicepresidencial. Es lo que buscan”, escribió en su cuenta de X.

Barreras, por su parte, ha respondido que es necesario mantener la consulta del 8 de marzo, día de las elecciones legislativas, para no dejarle el camino libre a la consulta de la derecha, que avanza sólida para medirse en las urnas con nueve precandidatos. Su objetivo, dice quien fuera presidente del Congreso durante el primer año del Gobierno de Petro, es sumar votantes más allá de la izquierda convencida y militante que participó en octubre. Ha dicho que busca sacar más de dos millones de votos y así ser una alternativa viable en las presidenciales, que atraiga a votantes liberales y del centro, en lugar de Cepeda. “Si no vamos a la consulta del Frente por la vida, que yo creo que hay que fortalecer, nos ganan por ‘W’”, dijo en una entrevista radial. También defendió su participación en las votaciones. “Iván Cepeda tuvo la oportunidad de contarse y sacó 1’500.000 votos, yo no he tenido la oportunidad de contarme en las urnas, ¿Cuál es el miedo a que yo participe?“.

Ante las críticas, Barreras ha buscado resaltar su cercanía con el presidente, algo que ha refrendado en su rueda de prensa, que anunció como la consecuencia de una reunión horas antes con Petro. De hecho, en la mañana de este mismo viernes, difundió por redes sociales un video en el que insiste en su propuesta de hacer la consulta y unirse con Cepeda después de ese resultado pero que, sobre todo, dejaba ver a los conocedores que se encontraba en el palacio presidencial. Durante la semana, el médico vallecaucano incorporó a su campaña al asesor catalán Xavier Vendrell, muy cercano de Petro; viajó a Washington para reunirse con senadores cercanos al presidente Donald Trump y comenzó una agresiva campaña en redes y medios de comunicación que lo muestra como la mejor opción para continuar los proyectos del Gobierno. Su propósito es consolidarse como el candidato del presidente o, en sus términos, “el de Petro”. El reto, ahora, es convencer a los votantes de izquierda, que ya conocen y apoyan a Cepeda.