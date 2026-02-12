El Atlético se queda al borde de la eliminación en la Champions al caer goleado ante el United

El Atlético se quedó esta noche al borde de la eliminación en la Champions al caer en casa ante el United en la ida del playoff que da acceso a los cuartos. El equipo dirigido por Marc Skinner pasó por encima de las rojiblancas, penalizadas además por los errores en defensa. El 0-3 y la diferencia de nivel que evidenció el partido entre el segundo clasificado de la Liga inglesa y el quinto de la española hacen muy difícil pensar que el próximo jueves en la vuelta en Mánchester la eliminatoria pueda cambiar de dirección.

ATMF Atlético Femenino 0 Lola Gallardo, Silvia Lloris (Xènia Pérez, min. 43), Carmen Menayo (Rosa Otermín, min. 58), Lauren, Andrea Medina, Alexia Fernández, Fiamma Benítez, Vilde Bøe Risa, Júlia Bartel (Kathrine Kühl, min. 58), Amaiur Sarriegi (Gio Garbelini, min. 73) y Synne Jensen (Sheila Guijarro, min. 72) MNU Manchester femenino 3 Phallon Tullis-Joyce, Jayde Riviere, Anna Sandberg (Gabby George, min. 48), Dominique Janssen, Maya Le Tissier, Julia Zigiotti Olme, Hinata Miyazawa, Jessica Park (Simi Awujo, min. 82), Elisabeth Terland, Melvine Malard y Ellen Wangerheim (Lisa Naalsund, min. 60) Goles 0-1 min. 2: Elisabeth Terland. 0-2 min. 38: Melvine Malard. 0-3 min. 80: Julia Zigiotti Olme Arbitro Silvia Gasperotti

Tarjetas amarillas Ellen Wangerheim (min. 57), Amaiur Sarriegi (min. 71)

Una pérdida de Boe Risa en el centro del campo echó abajo la propuesta de Herrera de plantar un bloque bajo compacto para conceder lo mínimo. Malard robó la entrega de la centrocampista noruega al borde del área y filtró un pase para Terland, que se deshizo de Lauren Leal con el control y superó a Lola en el disparo. El gol en el tercer minuto del choque fue una bofetada para el Atlético, que desde la llegada del técnico canario a finales de enero se había mostrado más rocoso al reducir los regalos en defensa.

El tanto tan tempranero le dio mucho poso al United. Zigiotti, Miyazawa y Jessica Park circulaban el balón de una banda a la otra a una velocidad a la que las rojiblancas, con una línea de cinco defensas, siempre llegaban tarde. El equipo de Marc Skinner trenzaba y abordaba el área de su rival casi sin oposición. En una de sus combinaciones, Wangerheim prolongó un centro de Park y dejó a Terland sola para que batiera a Lola con un cabezazo a bocajarro, pero el VAR dictaminó que la delantera noruega estaba en fuera de juego.

El Atlético tenía tantas dificultades para acercarse a Tullis-Joyce que la portera no hizo ni una sola parada en el primer tiempo. Sandberg corrigió una pifia de su compañera Janssen cuando el balón le pasó por debajo de la bota y casi dejó a Amaiur en un mano a mano en el acercamiento más peligroso de las rojiblancas. El United no sufrió más arañazos y volvió a castigar a su rival con un tiro fantástico de Malarad en una acción en la que Silvia Lloris se lesionó la rodilla derecha y se marchó del campo entre lágrimas.

Tras el descanso, Lola salvó un mano a mano ante Rivière. Herrera agitó al equipo con Kuhl, Rosa Otermín, Sheila Guijarro y Gio, pero las inglesas aguantaron la reacción del Atlético. Primero Tullis-Joyce envió al larguero un libre directo de Boe Risa y después Jensen desperdicio un mano a mano al intentar asistir en vez de definir ante la guardameta estadounidense. Con el equipo volcado, el jarro de agua fue tremendo cuando un disparo de Zigiotti se coló por el palo corto de Lola y dejó el playoff casi imposible para la visita a Mánchester.