El Atlético se mete en semifinales de la Copa de la Reina con su primer triunfo en dos meses y medio

Dos meses y medio después de su último triunfo, el Atlético al fin volvió a ganar este miércoles en una tarde gélida en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Había pasado tanto tiempo de su última victoria, un 0-4 a domicilio contra el Twente en la Champions, que la crisis provocó a finales de enero la destitución de Víctor Martín y la llegada de José Herrera al banquillo. El técnico canario se estrenó el pasado fin de semana en Liga con un decepcionante empate en casa ante el Granada. El choque de hoy ante el Athletic en los cuartos de final de la Copa de la Reina había cobrado la máxima relevancia en un torneo que se ha convertido en la última opción del club rojiblanco, hundido a 23 puntos del líder en Liga y con vida aún en Europa, para pelear por un título esta temporada. Los goles de Jensen y Fiamma y el doblete de Amaiur, la jugadora más iluminada, impulsaron al grupo a semifinales ante el baby Athletic de Javier Lerga, el equipo con la media de edad más joven de España.

ATMF Atlético Femenino 4 Lola Gallardo, Silvia Lloris, Lauren, Andrea Medina, Alexia Fernández, Carmen Menayo (Xènia Pérez, min. 82), Júlia Bartel (Kathrine Kühl, min. 65), Fiamma Benítez, Vilde Bøe Risa (Natalia Peñalvo, min. 79), Amaiur Sarriegi (Sheila Guijarro, min. 79) y Synne Jensen (Priscila Chinchilla, min. 65) ATHF Athletic Club Femenino 1 Olatz Santana, Naia Landaluze (Maddi Torre, min. 85), Ane Elexpuru, Eider Arana, Nerea Nevado (Nerea Benito, min. 57), Maite Valero, Clara Pinedo, Leire Baños (Elene Gurtubay, min. 57), Sara Ortega, Ane Campos (Ane Azkona, min. 45) y Maitane Vilariño (Daniela Agote, min. 57) Goles 1-0 min. 32: Synne Jensen. 2-0 min. 37: Amaiur Sarriegi. 3-0 min. 63: Fiamma Benítez. 4-0 min. 77: Amaiur Sarriegi. 4-1 min. 91: Ane Azkona Arbitro María Eugenia Gil Soriano

Tarjetas amarillas Júlia Bartel (min. 52), Clara Pinedo (min. 88)

A las bilbaínas les costó tanto arañar a Lola Gallardo que la guardameta se pasó casi todo el partido tranquila, sin apuros serios, desde que en el minuto cinco a Clara Pinedo se le marchó desviado por un pelo un disparo que buscaba el palo largo. La combinación entre ella, Nerea Nevado y Sara Ortega por el carril izquierdo fue tan precisa como vertical, pero las jugadoras de Lerga no volvieron a superar el bloque defensivo que ideó Herrera.

El Atlético se resguardó con un 5-3-2. La propuesta del entrenador canario, con Alexia y Medina como carrileras y Boe Risa, Julia Bartel y Fiamma en la medular, le otorgó mucha consistencia al grupo. A las rojiblancas les costaba superar las líneas de su rival pero al menos no sufrían en fase defensiva tras el suplicio que habían vivido con 11 encuentros consecutivos encajando. Los ataques mejoraban cuando Bartel intervenía en el juego. La catalana le dio criterio a la creación, siempre disponible para combinar y dar un pase más a la compañera libre.

El empuje del Atlético forzó una buena estirada de Olatz cuando Medina remató de cabeza en el rechace de un córner. Con el equipo con muchos problemas para generar ocasiones en el ataque estático, Amaiur alumbró una contra con un movimiento fantástico en el centro del campo. La delantera pinchó el balón con un control orientado con la derecha mientras hacía un giro de 180 grados que le abrió ante ella un mundo y lanzó con la izquierda a Jensen para que batiera a Olatz en el mano a mano. Unos instantes después, le ganó la espalda a Elexpuru, dominó con un toque sutil con el exterior el pase largo que le había enviado Lauren Leal y definió ante la portera guipuzcoana.

Las rojiblancas se fueron al vestuario con una ventaja de dos tantos después de que la colegiada anulara un golazo de Fiamma desde la frontal tras revisar en el VAR low cost un agarrón muy leve de Alexia sobre Ortega. El segundo tiempo fue comodísimo para el grupo de Herrera. Amaiur continuó su exhibición con una asistencia con el exterior para Fiamma tras una cabalgada por la banda izquierda. La centrocampista de la selección se deshizo de su marcadora en el área y embocó el balón en la red. La goleada se terminó con una vaselina de la delantera donostiarra antes de que Azkona anotase de cabeza en el 92. El Atlético encajó por decimosegundo partido consecutivo, pero al menos volvió a vencer 75 días después y ya está en semifinales de Copa.