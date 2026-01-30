RTVE y TV3 llegan a un acuerdo con la Liga F para emitir cuatro partidos por jornada en lo que resta de temporada

La Liga F, la única competición profesional de mujeres que hay en España, ha anunciado este viernes un acuerdo con RTVE y TV3 —la televisión pública catalana— para que ambas corporaciones retransmitan en abierto cuatro partidos por jornada en lo que resta de temporada. DAZN, la plataforma privada que en 2022 compró por 35 millones de euros los derechos de emisión del torneo hasta el curso 2026-2027, seguirá televisando de forma íntegra los ocho encuentros que se celebran cada fin de semana. El paso dado por la patronal, que no ha aclarado si los entes públicos le pagarán una cantidad económica, pretende dar más visibilidad a una liga cuyas audiencias no acaban de arrancar.

“La televisión en abierto es fundamental para seguir derribando barreras y acercar el fútbol femenino a más hogares. Este acuerdo refuerza nuestra voluntad de crecer, de ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes”, ha dicho Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, según un comunicado remitido a los medios esta tarde. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el principal sindicato en el mundo del fútbol, había pedido a la patronal hacía meses que diera el paso. “Si queremos ayudar al fútbol femenino, hay que visibilizar el torneo en la quiniela y ver el tema de la televisión. No puede ser que no se emita en abierto. Nuestras compañeras son campeonas del mundo, y no se está creciendo de la misma manera en la parte institucional y de gestión que en la deportiva”, se quejaba el presidente de AFE, David Aganzo, a EL PAÍS el pasado noviembre.

La jornada 19 —en total hay 30— será la primera en la que RTVE y TV3 televisen partidos de la Liga F. En este caso serán solo dos: el Levante - Atlético de Madrid y el Real Madrid - Espanyol, según el comunicado. Además de estas dos corporaciones públicas, GOL Play, TEN y otras cadenas autonómicas seguirán emitiendo un encuentro en abierto cada fin de semana.

A finales del curso pasado, la patronal hizo público un gráfico en el que presumía, entre otras cosas, del crecimiento en las audiencias. La Liga F y DAZN solo mostraron el acumulado de telespectadores durante la 2024-2025: 6,7 millones, un 90% más que en la temporada anterior. Sin embargo, no desgranaron los datos por partidos. Solo en la final de la pasada Eurocopa, en la que España perdió la final ante Inglaterra en los penaltis, La1 de TVE registró un pico de 6,5 millones, con una media de 4,13 millones.

Esta campaña es la primera en la que la Liga F no va a recibir subvenciones después de que el Gobierno destinara unos 40 millones de euros para que los clubes mejoraran sus infraestructuras e impulsaran la puesta en marcha del torneo. La patronal tiene como retos pendientes mejorar tanto unos datos de audiencia que ni ella ni DAZN quieren desgranar de forma pública como unas cifras flojas de asistencia a estadios con menos de 2.000 personas de media por encuentro.