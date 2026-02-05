El Consejo Nacional Electoral revive la candidatura presidencial de Daniel Quintero

Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín que sembró la discordia en la izquierda colombiana en los últimos meses, podrá ser candidato en las elecciones presidenciales del próximo mayo. Luego de un sinnúmero de líos jurídicos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha avalado este jueves su inscripción en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. Por siete votos contra uno, el órgano que regula la actividad electoral en el país ha ido en contra de lo que había argumentado la Registraduría en diciembre. Entonces, la entidad que organiza los comicios había señalado que Quintero estaba inhabilitado porque nunca formalizó su decisión de bajarse de una consulta que organizó el petrismo en octubre y en la que ganó el senador Iván Cepeda. El CNE le ha dado la razón al exalcalde, que argumentaba que se había bajado para asegurar su participación en un proceso más amplio en marzo.

La disputa comenzó a mediados de octubre. Quintero se salió de la consulta del Pacto Histórico, el movimiento del presidente Gustavo Petro, con el argumento de que la incertidumbre jurídica era demasiado alta: el reconocimiento a medias de la fusión de varias colectividades implicaba que la votación podía considerarse como interpartidista y que el ganador quedara inhabilitado de participar de otro proceso más adelante. “No nos vamos a someter a la falta de seguridad jurídica”, declaró al reafirmarse en que sí se planteaba participar en la consulta de marzo con sectores de centro. El problema fue que su retiro fue a último minuto: su nombre y foto aparecieron en el tarjetón, e incluso obtuvo 144.677 votos.

La candidatura parecía sepultada en noviembre. La Registraduría le negó a Quintero, con el aval del CNE, su inscripción como candidato por firmas al argumentar que ya había participado del proceso del Pacto Histórico y que debía someterse al resultado —el triunfo de Cepeda con el 65% de los votos—. Quintero siguió adelante y consiguió un aval del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) para presentarse. La Registraduría, una vez más, volvió a rechazar su postulación y señaló que era “contrario a la Constitución y la ley” que pretendiera presentarse tras ser derrotado en una consulta y que, además, lo hiciera por una agrupación política diferente a la original. Quintero, entonces, comenzó a promover a su esposa, Diana Osorio, que consiguió el aval del Partido Ecologista de Colombia. Lo hizo pese a que ella no tiene trayectoria electoral y que su visibilidad pública está ligada a su tiempo en la Alcaldía, durante la cual ejerció como gestora social. Asimismo, el también candidato presidencial Maurice Armitage anunció este miércoles que tiene ese mismo aval.

Quintero, un político conocido por su estilo estridente y populista, produjo discordia en la izquierda colombiana desde las primeras etapas de este proceso electoral. Las bases tradicionales del progresismo lo cuestionaron durante meses por estar imputado en una causa de corrupción por denuncias de su periodo como alcalde de Medellín (2020-2023) y por alejarse de los acuerdos programáticos del partido —propuso cerrar el Congreso, acabar con las notarías, repartir lavadoras—. Cuando parecía que podía ganar la consulta del Pacto Histórico, precandidatos como Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y María José Pizarro se bajaron para apoyar a Cepeda. Después, en octubre, su decisión de retirarse del proceso contrastó con las decisiones de los otros dos aspirantes, que se mantuvieron unidos y decidieron participar pese a la incertidumbre jurídica.

La decisión del CNE, por otro lado, ocurre apenas unas horas después de que dejara afuera a Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, como se le conoce a una coalición entre sectores de izquierda y de centro que van más allá del petrismo. Aunque el senador ganó la interna de octubre, el órgano electoral consideró por cinco votos contra cuatro que esa consulta había sido interpartidista, pues ​fusión del Pacto Histórico no estaba completa y que entonces no podía participar de otra. Cepeda denunció que la decisión es “arbitraria” y que viola sus derechos y los de los militantes de su partido. Sin embargo, anunció también que seguirá adelante y que irá directo a la primera vuelta de mayo.

La resucitada candidatura de Quintero, una vez más, produce discordia en la izquierda. El petrismo quiere que se cancele la consulta del Frente por la Vida y que los aspirantes respalden al senador, que lidera todas las encuestas por un amplio margen. “Sin Iván Cepeda, la consulta no tiene sentido”, comentó este jueves la congresista María José Pizarro. No obstante, los otros candidatos ya han expresado su rechazo a esta idea. Roy Barreras, que cuenta con el apoyo de liberales y políticos tradicionales, ha asegurado que seguirá adelante y que considera que Cepeda es el que debe bajarse si algún aspirante del Frente por la Vida obtiene más de 1,5 millones de votos —el número que obtuvo el senador en octubre—. Quintero, al que Barreras incentivó para que siguiera adelante y se inscribiera a la consulta, ahora se suma a la contienda.