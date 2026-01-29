Diana Osorio consigue aval para la presidencia y mantiene vivo el proyecto político de Daniel Quintero

Las movidas de Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio p​or llegar a la Casa de Nariño mantienen viva su apuesta presidencial. El Partido Ecologista de Colombia, una colectividad creada en 2022, ha ofrecido su aval a la exgestora social de Medellín, para que uno de los miembros de la pareja asegure un espacio en la consulta progresista. La misiva del partido colombiano, autodenominado de centroizquierda, la describe como una “mujer y lideresa social, fundamental para la construcción de un país más justo y diverso”. Su eventual candidatura depende de la resolución de l​os cuestionamientos jurídicos que hoy condicionan la aspiración de Quintero.

Diana Marcela Osorio, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, no tiene trayectoria electoral y su visibilidad pública ha estado ligada a la alcaldía de su esposo, durante la cual ejerció como gestora social. Tras recibir el aval, agradeció la designación y señaló que anunciará su decisión en los próximos días. Según ha dicho públicamente, su participación en la contienda depende de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la candidatura de su esposo, cuya aspiración está en entredicho tras las demandas que cuestionan su inscripción y que piden revisar si cumple los requisitos legales para participar en la consulta presidencial.

El cortísimo camino de Osorio hacia la consulta no ha estado exento de controversias. Esta misma semana, la novata aspirante circuló una carta en redes sociales en la que se afirmaba que el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) le había ofrecido oficialmente su aval​ para competir en la interna de izquierda. Un día después, la propia colectividad negó categóricamente que ese documento proviniera de su dirección y lo calificó como falso, aclarando que la única decisión formal del partido había sido respaldar a Quintero y que nunca se había discutido ni aprobado una postulación de Osorio. El coordinador de comunicaciones del PTC afirmó que la carta no fue emitida por la organización y que, de identificarse a los responsables de su difusión, se presentarían denuncias ante las autoridades competentes.

Con el aval del Partido Ecologista Colombiano sobre la mesa, la consulta presidencial de izquierda quedaría conformada por Roy Barreras, Camilo Romero y Diana Osorio, si decide sumar su nombre en el tarjetón. La participación de Iván Cepeda, el candidato del petrismo y quien ha liderado todas las encuestas presidenciales, está en manos del CNE, que prevé definirla este viernes. De la decisión dependerá la configuración definitiva de la consulta y el peso que tendrá el sector más cercano al presidente Gustavo Petro dentro de una competencia en la que varios dirigentes buscan posicionarse como herederos del proyecto político del actual Gobierno.

Barreras, que ha liderado la conformación del bloque progresista que pretende unificar los votos de la izquierda en un solo candidato, ya le dio la bienvenida a Osorio a la contienda a través de un mensaje en X. “No es concebible una consulta progresista sin la participación de las mujeres. Ojalá que se animen también otras mujeres lideresas que defiendan sus derechos y libertades en el proyecto progresista”. Antes de que Osorio surgiera como opción, la senadora Clara López, exministra de Trabajo y una de las figuras tradicionales de la izquierda, había confirmado su participación. Sin embargo, la semana pasada desistió de ese mecanismo y anunció que llegará directamente a la primera vuelta presidencial.

Una de las razones que la llevó a alejarse de la consulta fueron sus diferencias con el mecanismo que, según afirmó, se ha venido reduciendo y no amplía suficientemente el espectro político. López señaló además que percibe “un tufillo de machismo” que la ha ​afectado durante el proceso y sostuvo que en ese espacio “la mujer no va a tener la trascendencia que tiene en la sociedad”. La llegada de otra figura femenina a la consulta podría pasar sin mayor impacto en una contienda dominada por figuras con mayor recorrido político.

Las candidaturas en suspenso de Cepeda y Quintero

La Registraduría ha rechazado la candidatura de Quintero y ha puesto en duda la participación ​de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, ​argumentando que ambos políticos ya se midieron en otra consulta interpartidista, la que se votó el pasado 26 de octubre​, y que la normativa electoral impide participar en más de un mecanismo de ese tipo. Esa decisión ahora deberá ser revisada por el Consejo Nacional Electoral, encargado de resolver las impugnaciones presentadas por las campañas.

Según los militantes del Pacto Histórico, la consulta de octubre fue interna, entre candidatos de un mismo movimiento político, por lo que no existe esa inhabilidad. Sin embargo, como el Pacto Histórico no había logrado oficialmente la fusión que obtuvo semanas después, la Registraduría ha dicho que se trató de una consulta interpartidista. En esa primera votación Cepeda alcanzó 1.540.391 votos, el 65,1%.

El caso de Quintero es más complicado porque renunció a su aspiración apenas 10 días antes del sufragio, pero nunca lo formalizó ante la Registraduría. El órgano electoral contó y validó los 145.558 votos a su nombre, que apenas representaron el 6,1% del total​.

Aunque Osorio ha intentado presentarse como un liderazgo autónomo, su nombre ha estado ligado al proyecto político de su esposo y a las controversias de su administración. El exalcalde la ha defendido ​en redes sociales: “Diana nunca ha sido el plan B, siempre el plan A”. Pero su eventual candidatura surge ante los problemas jurídicos del único aspirante a la Presidencia que tiene un juicio por corrupción en curso.