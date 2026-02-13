Nikola Topic debuta en la NBA cuatro meses después de haber sido diagnosticado con cáncer de testículos

En la última noche de competición previa a la semana de vacaciones del All Star, la NBA vivió uno de los momentos más emotivos de la presente campaña. Nikola Topic, base serbio de 20 años, debutó con los campeones Oklahoma City Thunder en medio de una sonora ovación del público local, puesto de pie para la ocasión. No era un estreno cualquiera para un jugador que se había pasado en la lista de lesionados desde su llegada a la competición como número 12 del Draft de 2024. En su primer curso no pudo participar por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y a las puertas de empezar esta temporada, plenamente ilusionado tras una ardua recuperación, los médicos le encontraron un tumor en los testículos.

Cuatro meses después del diagnóstico, su retorno a la competición fue aplaudido por compañeros y rivales. Topic repartió una asistencia nada más pisar la pista a dos minutos de finalizar el primer cuarto de la derrota local ante los Milwaukee Bucks por 93-110. El joven talento de Novi Sad se golpeó el pecho con el puño en señal de agradecimiento a la afición y dirigió la mirada hacia el techo del pabellón antes de dar sus primeros pasos en la competición. Luego acumuló 12 minutos en pista para terminar con dos puntos, un rebote y la mencionada asistencia, lejos todavía de demostrar todo su potencial.

El jugador fue intervenido a finales de octubre y luego tuvo que pasar por tres rondas de quimioterapia, la última en diciembre. Fue tratado por un grupo de oncólogos del MD Anderson Cancer Center de Houston, en Texas, el centro de mayor prestigio en Estados Unidos, y de la Universidad de Oklahoma. Durante el proceso, siempre que el físico y la salud se lo permitió, optó por estar cerca del equipo y entrenar hasta donde el cuerpo le dejara. En todo momento, Topic quiso mantenerse alejado de las cámaras y tampoco dio declaraciones tras su esperado estreno. El equipo siempre fue optimista con el desenlace de la historia: uno de cada 250 hombres desarrolla este tipo de patología a lo largo de su vida según cálculos de la Sociedad Americana del Cáncer, y las edades más habituales son entre los 15 y 35 años; se trata de uno de los tipos de cáncer más curables.

“Estamos muy contentos por él. Ha pasado por un montón de adversidades en su vida en el último par de años, y es un chico joven que solamente quiere jugar a baloncesto, algo que le ha sido arrebatado ya dos veces. Poder alcanzar este punto, tan solo entrar en la pista, es todo un logro”, reflexionaba Mark Daigneault, su entrenador. “Lo de hoy era una oportunidad para ponerle junto a sus compañeros, y no teníamos ninguna expectativa a nivel competitivo. Apenas está en las etapas iniciales para volver a una forma física plena. Lo que la quimioterapia hace con tu cuerpo es una locura, y el camino de vuelta es distinto para cada persona y un reto mayúsculo”, añadía el técnico.

Desde la banda, el MVP Shai Gilgeous-Alexander aplaudió con ahínco la primera canasta de su compañero en la NBA. También lo hizo Chet Holmgren, otro gran talento que superó una grave lesión en sus comienzos en la liga y luego habló sobre su colega con los medios. “Estuvo luchando por su vida, como cualquier persona diagnosticada con cáncer. No puedo entrar en más detalles por privacidad, pero tampoco hace falta hablar con él para entender que esto no es para nada sencillo. Lo está haciendo genial en su recuperación… y encima sale ahí a jugar un partido de baloncesto Eso requiere mucho coraje. Encima hizo un gran partido. Es la guinda a esta historia, y verle perseguir sus sueños me hace feliz. Todos hemos estado apoyándole, y esto jamás cambiará”, comentó el ala-pívot de 23 años.

Otros miembros prominentes de la NBA también señalaron la imponente recuperación de Topic. “Verle volver a la pista, trabajar, entrenar para volver después del tratamiento, ver esa dedicación y lo rápido que lo ha conseguido es algo honorable, respeto mucho esa lucha”, decía Draymond Green, ala-pívot de los Golden State Warriors. “Es una historia que te hace entender que por muy mal que estés, todo es relativo. Siempre hay alguien lidiando con algo peor”, agregaba.

Topic debutó como profesional con el Estrella de Belgrado en marzo de 2022. Tenía tan solo 16 años, y ese mismo año se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en estrenarse en la Euroliga. A pesar de haber sufrido problemas en la rodilla, en su última temporada antes de dar el salto a Estados Unidos, promedió 17,9 puntos y 6,8 asistencias en la liga adriática tras haber pasado gran parte del año en el Mega Basket, el equipo que formó también a su compatriota y referente de la NBA Nikola Jokic. A pesar de no haber disputado ni un minuto hasta anoche, el joven se convirtió en el tercer campeón más joven de la liga estadounidense por detrás del también serbio Darko Milicic y el congoleño Jonathan Kuminga.