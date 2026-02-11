LeBron James se queda sin premios individuales en la NBA

Todo lo que hace o deja de hacer LeBron James es, a estas alturas, un hito histórico. Lo será su próxima participación este fin de semana en el All Star de la NBA, donde acumula 22 elecciones y 21 participaciones de récord, pero más todavía su ausencia dentro de los mejores quintetos de la competición. Aunque aún queda mucho para las votaciones que premian a los 15 jugadores más destacados de la liga estadounidense, la norma que obliga a disputar al menos 65 de los 82 partidos de la temporada regular para aspirar a los premios de final de curso ha descartado a la veterana estrella de Los Angeles Lakers.

En otra señal de que el cambio de guardia está más cerca que nunca, la NBA no tendrá por primera vez en 21 años a LeBron entre sus candidatos al MVP y al ‘All-NBA’, como se denomina a los miembros de los tres mejores quintetos de la liga. Su racha entre la realeza de la competición es, por supuesto, otra plusmarca inédita que ilustra la longevidad del alero de Akron, Ohio. Aunque se ha perdido ya 18 partidos en su 23ª campaña como jugador (otro récord), James promedia 21,8 puntos, 5,7 rebotes y 6,8 asistencias por encuentro con unos Lakers que marchan en quinta plaza de la Conferencia Oeste (32 victorias y 21 derrotas).

LeBron fue baja anoche en la amplia derrota (108-136) de los angelinos frente a unos San Antonio Spurs comandados por el pívot francés Victor Wembanyama, fantástico con una actuación de 40 puntos a domicilio, 25 de los cuales llegaron en los ocho minutos iniciales del encuentro. Los locales padecieron también las bajas del resto de titulares habituales: Marcus Smart, Austin Reaves, Deandre Ayton y Luka Doncic. El astro esloveno se ha perdido este curso 11 encuentros y solo puede perderse otros seis si quiere aspirar a los premios de final de temporada. Su intención es la de participar en el duelo del jueves contra su exequipo, los Dallas Mavericks, y estar presente también en el partido de las estrellas del domingo en el Inuit Dome, el nuevo pabellón de los vecinos Clippers.

Las lesiones que ha arrastrado LeBron este curso no hacen nada por esconder su edad entre rumores sobre su próxima despedida. Este martes se perdió el encuentro por una artritis en el pie izquierdo, según el parte médico de la franquicia, y la dolencia que le apartó 14 partidos para comenzar la temporada fue una irritación en el nervio ciático, que puede provocar dolores agudos en la espalda y la parte posterior de las piernas. El resto de encuentros perdidos fueron descansos programados en jornadas consecutivas. “Tengo 41 años, acumulo más minutos que nadie en la historia de la NBA, así que cada serie de partidos en noches seguidas habrá que ver si puedo jugar”, decía el jugador hace unos días.

Después de caer el lunes ante los vigentes campeones y actuales líderes del Oeste, los Oklahoma City Thunder, James se mostró muy crítico con las posibilidades de sus Lakers este curso. “Ahí tenemos un equipo de campeonato, y nosotros no lo somos. No podemos mantener ese nivel de energía y esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí. Por eso ganaron el título”, disparaba LeBron, con cuatro anillos y diez viajes a las Finales de la NBA en sus piernas. Su tono crudo sorprendió dentro del vestuario angelino, aunque luego se disculpó: “Perdón por sonar irritado, pero tengo 41 años. Mi paciencia al enfadarme es muy baja mientras van pasando los días”.

La norma, implantada por convenio desde 2023, ya fue muy controvertida en su primer curso de aplicación. Y todavía se discute en los círculos de jugadores de la liga. Sin ir más lejos, el propio LeBron lamentaba hace unos días en su podcast Mind the Game el hecho de que un jugador del calibre de Nikola Jokic pudiera quedarse fuera de los premios por culpa de una lesión. “No puedes decirme que Jokic no es un ‘All-NBA’ porque se ha perdido 30 partidos. Está promediando 29-13-14 o alguna mierda por el estilo. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar con esto? No solo afecta ahora, sino que puede dañar el legado de algunos jugadores”, opinaba.

Jokic se perdió 16 partidos de forma consecutiva por culpa de una hiperextensión en la rodilla izquierda y está también muy cerca de quedarse fuera de las votaciones al MVP de la NBA y la inclusión en los mejores quintetos de la competición. Con promedios de 28,8 puntos, 12,2 rebotes y 10,7 asistencias y un acierto del 59,3% en tiros de campo y el 42% en triples, el pívot de los Denver Nuggets es uno de los favoritos a llevarse las máximas distinciones individuales de la liga.