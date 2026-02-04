Los Mavericks traspasan a Anthony Davis a los Wizards en un gran intercambio

A menos de 48 horas del cierre de mercado en la NBA comienza la lluvia de movimientos de última hora entre los equipos. Tras la salida de James Harden a los Cleveland Cavaliers desde Los Angeles Clippers llega un intercambio a gran escala entre los Mavericks y los Wizards, que han involucrado a ocho jugadores en un solo movimiento. El 10 veces All Star Anthony Davis, que pertenece a la franquicia de Dallas, saldrá traspasado a Washington junto a sus compañeros Jaden Hardy, D’Angello Russell y Dante Exum, según ha adelantado el periodista de la cadena ESPN Shams Charania. A cambio, los Mavericks recibirán a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dos selecciones en la primera ronda del próximo draft y tres de segunda.

Washington Wizards será el cuarto equipo de Anthony Davis tras pasar siete temporadas en los Pelicans —equipo que lo seleccionó como número uno del draft en 2012—, seis en los Lakers —con los que ganó su único anillo en el primer año— y una en los Mavericks. El ala-pívot, que ha disputado este curso 20 encuentros, no juega desde el pasado 9 de enero en la derrota de Dallas ante Utah Jazz por 116-114 por una lesión en los ligamentos de la mano izquierda y promedia 20,4 puntos, 11,1 rebotes y 2,8 asistencias por partido.

Este movimiento entre las dos franquicias llega en un momento en el que los Wizards descartan luchar por jugar el play-in y en el que los Mavericks necesitan romper su mala dinámica de cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria que les impulse a esa zona. El equipo de Washington llega a esta altura de la temporada con un balance de 13 victorias y 36 derrotas. Una dinámica que también se repitió el año pasado, cuando fueron últimos de la Conferencia este con 18 victorias y 64 derrotas. Por su parte, la franquicia de Dallas no lleva un año mucho mejor. En la actual temporada tienen un balance de 19 victorias y 31 derrotas a pesar de contar con el número uno del draft, Cooper Flag, que apunta a ser el rookie de la temporada. La salida de Luka Doncic a Los Angeles Lakers —precisamente en una operación a cambio de Davis— en febrero del año pasado dejó muy tocados a los Mavericks, que a pesar de clasificarse para el play-in, cayeron eliminados ante los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama.