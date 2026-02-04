James Harden recala en los Cleveland Cavaliers tras acordar su salida de Los Angeles Clippers

Con los focos del mercado de la NBA centrados en el griego Giannis Antetokounmpo y su posible salida de los Milwaukee Bucks, pocos esperaban que fuera otro el MVP y All Star de la competición en acaparar los titulares en Estados Unidos. Pero en cuestión de un par de días, James Harden y Los Angeles Clippers decidieron poner fin a su aventura y encontraron de mutuo acuerdo un nuevo destino para el base de 36 años: los Cleveland Cavaliers. ‘La Barba’ más célebre del baloncesto mundial recalará en uno de los grandes contendientes al título en la Conferencia Este, que envían a California a Darius Garland, un director de juego diez años más joven que también cuenta con experiencia en el partido de las estrellas.

El inesperado trueque llega con Harden en estado de gracia dentro del megaproyecto del multimillonario Steve Ballmer en L.A., que plantea ya un borrón y cuenta nueva de cara al verano de 2027, cuando solo dos jugadores de su actual plantilla mantendrían ficha con el equipo. Los Clippers, que hospedarán el fin de semana del All Star a mediados de mes en su imponente Inuit Dome, están en el ojo del huracán por haber pagado un sobresueldo de 28 millones de dólares a Kawhi Leonard. Una comisión de investigación de la liga estadounidense sigue estudiando el caso, que podría implicar la revocación del contrato de la última gran estrella que queda ahora en plantilla de los angelinos.

Cuando equipo y jugador convinieron pasar página, Harden identificó a los Cavs como uno de los destinos más atractivos. Quintos en la clasificación de la Conferencia Este (30 victorias y 21 derrotas) y liderados por el escolta Donovan Mitchell —sexto máximo anotador de la competición (28,8 puntos por encuentro) y uno de los jugadores estadounidenses más fiables del momento—, el equipo de Ohio lleva un par de años entre los favoritos al anillo, si bien el curso pasado se estrellaron en las semifinales de conferencia después de haber firmado 64 victorias y 18 derrotas, el mejor balance en el Este. El MVP de 2018 y 11 veces All Star ve una oportunidad para ganar ahora cuando persigue todavía su primer título de la competición, un alirón que se le resistió en Oklahoma City, Houston, Brooklyn, Philadelphia y Los Ángeles, donde siempre contó con compañeros de primer calibre.

Harden promedia este curso 25,4 puntos, 4,8 rebotes y 8,1 asistencias en 35 minutos de juego, con un 41,9% de acierto en tiros de campo y un 34,7% desde la línea de tres. Para los Cavaliers, supone una mejora inmediata en la dirección de juego, ya que Garland no estaba teniendo su mejor año con medias de 18 tantos, 2,4 rebotes y 6,9 asistencias (45% en tiros de campo; 36% en triples) y un par de parones competitivos por dos lesiones separadas en el pie. La gran duda de los analistas es cómo encajaran Harden y Mitchell en Cleveland, ya que ambos quieren tener el balón en las manos en ataque.

El protagonista del gran movimiento del mercado hasta la fecha dijo sentirse en mejor posición para ganar en declaraciones recogidas por ESPN. “Al final del día, esto es un negocio y creo que ambas partes hemos conseguido lo que queríamos, estamos en un buen lugar y contentos. Estoy entusiasmado con ir a Cleveland. Sigo intentando conseguir mi primero campeonato y haré lo que haga falta para ganar”, comentaba el base, que lamentó no haber podido llegar más lejos con uno de los equipos de su ciudad natal.

Harden aterriza en los Cavaliers con un contrato de 39 millones de dólares esta campaña, 49 para la próxima (aunque solo 13 están garantizados). Garland cobra exactamente lo mismo que el veterano esta temporada, pero su vínculo se extiende otras dos a razón de 86 millones de dólares. El joven de 26 años, que tras su elección con el número cinco del Draft de 2019 inició la reconstrucción de los Cavs posteriores a LeBron James, no se ha pronunciado todavía sobre su cambio de aires y llega a unos Clippers que han sido capaces de remontar un nefasto inicio de curso para situarse en novena plaza del Oeste con 23 victorias y 26 derrotas, una posición que les aseguraría un puesto en el torneo play-in para clasificar a los playoffs.