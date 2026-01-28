Wembanyama critica al ICE tras la muerte de Alex Pretti en Estados Unidos: “Cuando me despierto cada día y veo las noticias, me horrorizo”

Mientras algunas de las mayores estrellas del deporte estadounidense miran para otro lado con excusas tan mediocres como el hecho de no tener redes sociales, el francés Victor Wembanyama habla alto y claro sobre la gran polémica de las últimas semanas en su país de acogida, los Estados Unidos. Preguntado por las muertes de Alex Pretti y Renée Good a manos del ICE, la policía migratoria del gobierno de Donald Trump, el jugador de 22 años de los San Antonio Spurs y uno de los grandes rostros de presente y futuro en la NBA sorprendió con un mensaje contundente ante las cámaras.

“Aunque el equipo de relaciones públicas lo ha intentado, no voy a sentarme aquí y dar una respuesta políticamente correcta”, avisó Wemby después de una sesión de entrenamiento de la franquicia texana. El francés expresó reticencias al pronunciarse sobre el asunto como ciudadano foráneo. Al fin y al cabo, a pesar de contar con un estatus privilegiado, sigue siendo un inmigrante que disfruta de un permiso de trabajo. “Cuando me despierto cada día y veo las noticias, me horrorizo. Me parece una locura que haya gente que hace ver –o así suena– que el asesinato de civiles es aceptable”, afirmó el joven pívot, que este año se estrena como titular en el partido de las estrellas de Los Ángeles a mediados de febrero.

Wembanyama, una estrella diferente, lleva destacando tanto dentro como fuera de las pistas desde bien pequeño. A sus 2,24 metros de estatura, figura esbelta y agilidad más propia de un base, sobran los motivos para maravillarse encima del parquet. Ante el micrófono, su porte y madurez ya chocaron desde que fue elegido con el número uno del Draft de 2023 por San Antonio. Sus palabras llegan dos días después de que la asociación de jugadores de la NBA (NBPA) lanzara un comunicado conjunto condenando los sucesos recientes en Minneapolis y asegurara que los jugadores “no pueden permanecer en silencio”. También después del pronunciamiento de su compatriota Guerschon Yabusele, ex del Real Madrid y miembro de los New York Knicks.

“Aunque soy francés, no puedo callarme. Lo que está pasando es incomprensible. Estamos hablando de asesinatos; asuntos muy graves. La situación debe cambiar, y el gobierno debe dejar de operar de esta manera. Apoyo a Minnesota”, escribió el compañero de selección de Wemby en sus redes sociales. El astro francés también le leyó y lanzó otra interesante reflexión al respecto después de congratularle por expresar sus sentimientos con absoluta honestidad: “Hay que tener agallas. Sus palabras pueden tener ahora un precio, pero cada uno debemos decidir el precio que estamos dispuestos a pagar”.

Wembanyama dijo estar mordiéndose la lengua, a pesar de que su mensaje ha sido de los más contundentes entre sus colegas de profesión. “A veces me hago preguntas muy profundas sobre mi propia vida, pero soy consciente de que decir todo lo que está en mi cabeza tendría un coste demasiado elevado para mí ahora mismo, así que prefiero no entrar en muchos detalles”, esgrimía ante los micrófonos. Su condición de forastero y el miedo a las repercusiones también le hicieron zanjar el asunto, al menos a nivel público. “Soy extranjero, vivo en este país, y hay cosas que me preocupan, por supuesto. Ya hay muchos detalles por ahora. En privado, podemos discutirlo más adelante, pero no ahora”, concluyó durante su interesante intervención.

En los últimos días, estrellas como Stephen Curry y entrenadores de referencia como Steve Kerr han dado su visión del asunto, aunque ni de lejos han hablado de “asesinato de civiles” como sí hizo Wembanyama. Entre los jugadores estadounidenses, el único que claramente ha usado esa expresión en contra de la actuación de las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha sido Tyrese Haliburton, base de los Indiana Pacers. En sus redes sociales, escribió el mismo sábado por la noche, día del suceso: “Alex Pretti ha sido asesinado”.