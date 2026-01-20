Luka Doncic encabeza a los titulares del All Star de la NBA, sin LeBron James por primera vez en 21 años

La nueva hornada de titulares para el All Star de la NBA incluye cuatro estrenos y una ausencia notable. Por primera vez desde 2005, LeBron James se queda fuera del exclusivo grupo de diez jugadores seleccionados para el gran evento festivo del baloncesto estadounidense, y falta por ver si los entrenadores de la liga, encargados de elegir a los suplentes, le incluirán en la lista definitiva. Su compañero de equipo y heredero de su estrella en Los Angeles Lakers, el esloveno Luka Doncic, ha liderado este año las votaciones populares a la cita que se celebra en L.A. con cerca de tres millones y medio de votos.

Los titulares de la Conferencia Oeste, elegidos por primera vez sin tener en cuenta su posición encima de la pista, fueron los siguientes: Nikola Jokić (Nuggets), Luka Dončić (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Steph Curry (Warriors) y Victor Wembanyama (Spurs), que debuta en el quinteto de los mejores tras unas votaciones que incluyen también la valoración de sus compañeros de trabajo y los medios de comunicación. En la Conferencia Este fueron escogidos Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Maxey (Sixers) y Jaylen Brown (Celtics), los últimos tres también por primera vez distinguidos como titulares.

LeBron, que encadenaba 21 selecciones como titular del partido de las estrellas de la NBA, empezó el año perdiéndose 14 partidos por una ciática, y luego tardó varios encuentros en encontrar su ritmo, inédito en todo caso para un jugador de 41 años que acumula un récord de 23 temporadas en la liga. James promedia 22,6 puntos, 5,9 rebotes y 6,9 asistencias en 33 minutos de juego esta campaña, con un acierto del 50,9% en tiros de campo en 24 encuentros disputados. El alero fue el octavo más votado por el resto de jugadores de la liga y la afición, el noveno por parte de la prensa, y dependerá ahora de las siete posiciones que decidirán este domingo los entrenadores de la competición.

El Rey disputó su primer All Star en 2005, ya como titular, después de deslumbrar en su campaña de debut (2003-04) como número uno del Draft. Desde entonces, siempre estuvo presente entre los 10 titulares para la cita en las votaciones comandadas por la afición. En la edición 75 del partido de las estrellas, que se disputará el próximo 15 de febrero en el Inuit Dome, el flamante pabellón de los Clippers, James podría todavía ejercer como titular si es elegido finalmente por los técnicos.

La NBA estrenará un formato nuevo en la cita, con tres equipos conformados por ocho jugadores y un nuevo leitmotiv que no deja de ser curioso tal y como están las relaciones internacionales hoy en día: “Estados Unidos contra el Mundo”. Un conjunto con los mejores jugadores extranjeros de la liga se enfrentará a dos escuadras conformadas por talento estadounidense. Habrá, por lo tanto, 15 titulares en los partidos de las estrellas, por mucho que solo 10 se lleven la distinción oficial en los despachos. En el evento culmen del fin de semana en Los Ángeles, se disputarán cuatro encuentros de 12 minutos: tras cruzarse los tres equipos, los dos con mejor balance se enfrentarán por el título.

Se trata de la última apuesta de la NBA para renovar el interés mediático en un encuentro que ha perdido la tensión competitiva en los últimos años, una situación que ha perjudicado a las audiencias de uno de los eventos clave a nivel económico para la liga estadounidense.