Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual
La denunciante acusa al exdiputado de haberla violado en octubre de 2021
Una segunda mujer ha denunciando en los tribunales de Madrid al exdiputado Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual. En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la denunciante describe que Errejón, con el que asegura que tenía una relación sentimental, la violó en la casa del expolítico en octubre de 2021, después de que la mujer se negase a tener relaciones sexuales. “De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara. La penetración se prolongó varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó”, aparece en la denuncia.
Errejón está pendiente de una citación para la apertura de un juicio oral por otro caso de agresión sexual, en este caso presuntamente ocurrido en septiembre de 2021 contra la actriz Elisa Mouliaá. La también presentadora denunció al expolítico en octubre de 2024 de agredirla sexualmente durante una fiesta en casa de unos amigos en septiembre de 2021. La actriz afirmó que el expolítico la besó sin su consentimiento cuando estaban en un ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró la puerta con pestillo, le realizó numerosos tocamientos y le mostró “su miembro viril”. Tiempo después, ambos se fueron en coche a casa del expolítico, donde este, según el relato de Mouliaá, insistió de nuevo en mantener relaciones. Pero ella, en ese momento, le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada. Después de eso, la denunciante se marchó.
