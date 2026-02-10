El juez suspende la comparecencia de Errejón para notificarle el juicio por supuesta agresión sexual a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado este martes suspender por “seguridad jurídica” la comparecencia que había fijado este martes para entregarle al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón el auto de apertura de juicio oral por un presunto abuso sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. La suspensión llega una semana después de que la actriz presentara un escrito en los juzgados en el que desistía "de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” que ejerce contra el exdiputado. Lo hizo, según explicó en un vídeo en sus redes, “por razones estrictamente personales y de salud” y no significaba “una retractación de los hechos denunciados”. Pero también entregó el documento sin la firma de su abogado y la de un procurador, por lo que el magistrado Carretero le advirtió que no tenía validez y le requirió el pasado viernes que subsanase “este defecto para dar trámite a su petición de archivo”. En caso de que no lo haga, señaló el instructor, “el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral”.

El paso de Mouliaá llevó este lunes a la Audiencia Provincial de Madrid a enviar al juez una providencia en la que le ha pedido que le notifique si realmente el escrito de renuncia de Mouliaá se ha registrado en el juzgado. El órgano considera que es “relevante” estar al tanto de dicha información para la deliberación que comenzó este lunes sobre los recursos que se presentaron (también por parte de la Fiscalía) contra la propuesta del juez de enjuiciar a Errejón.

La Audiencia ha solicitado al instructor que, en caso de que sí exista el escrito de renuncia de la actriz, le remita una copia, así como la “certificación de la resolución que se haya dictado poniendo fin definitivamente al incidente, indicando si es firme o si se encuentra recurrida”. Finalmente, la defensa de Errejón pidió este lunes al magistrado la suspensión de la cita y anunció públicamente de que el expolítico no acudiría hasta que la actriz “haya subsanado el error de forma que afecta a su petición de archivo de la causa (...) y mientras no se aclare esta situación procesal”.

La decisión del juez tiene lugar un día después de que trascendiera el escrito de la Fiscalía de Madrid en el que pide la absolución de Errejón por el delito de agresiones sexuales contra Mouliaá. El ministerio público considera que hubo que hubo consentimiento en los hechos denunciados y que “el encuentro sexual“ terminó cuando la actriz “manifestó que no quería continuar”. ”Los hechos no son constitutivos de delito”, expuso el ministerio público en el escrito de conclusiones que envió este lunes al juez. La Fiscalía, que el pasado noviembre ya decidió no acusar al que fuera portavoz de Sumar, ha pedido la absolución del exdiputado después de que el magistrado dictase el mes pasado el auto de apertura de juicio oral.

Mouliaá denunció a Errejón en octubre de 2024 de agredirla sexualmente durante una fiesta en casa de unos amigos en septiembre de 2021. La actriz afirmó que el expolítico la besó sin su consentimiento cuando estaban en un ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró la puerta con pestillo, le realizó numerosos tocamientos y le mostró “su miembro viril”. Tiempo después, ambos se fueron en coche a casa del expolítico, donde este, según el relato de Mouliaá, insistió de nuevo en mantener relaciones. Pero ella, en ese momento, le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada. Después de eso, la denunciante se marchó.

La actriz se animó a denunciar tres años después, cuando la periodista Cristina Fallarás publicó a través de su cuenta de Instagram varias acusaciones de otras mujeres que señalaban a “un político que vive en Madrid”. En pocos días esas alusiones apuntaron a Errejón y solo Mouliaá fue la única que acabó denunciando en los tribunales. La actriz ha subrayado el hecho de que “ninguna de las demás personas ha decidido personarse en el ejercicio de la acción penal”, ha “incrementado” su “sensación de exposición y desgaste personal”.