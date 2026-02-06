El juez considera que el escrito de Mouliaá donde se retiraba de la causa contra Errejón no tiene validez

El documento entregado este miércoles por la actriz Elisa Mouliaá donde comunicaba al juez que “desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” que ejerce contra el exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual no tiene validez. Así se lo ha notificado este viernes el magistrado Adolfo Carretero, que lleva la investigación en los juzgados de Madrid, en una providencia: “En vista de que [el escrito] carece de firma de abogado y procurador, como es preceptivo, se le requiere para que en el plazo de una audiencia subsane este defecto para dar trámite a su petición de archivo”. Y le ha avisado de que, si no lo hace, “el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral”. Paralelamente, Carretero ha enviado al exportavoz de Sumar una citación para que acuda el próximo martes (10 de febrero) a los juzgados de Plaza de Castilla para recoger el auto de apertura de juicio oral del caso.

Mouliaá denunció a Errejón en octubre de 2024 donde le acusaba de haberle agredido sexualmente durante una fiesta en casa de unos amigos en septiembre de 2021. La actriz afirmó que el expolítico la besó sin su consentimiento cuando estaban en un ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró la puerta con pestillo, le realizó numerosos tocamientos y le mostró “su miembro viril”. Tiempo después, ambos se fueron en coche a casa del expolítico, donde este, según el relato de Mouliaá, insistió de nuevo en mantener relaciones. Pero ella, en ese momento, le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada.

La actriz fue a los tribunales después de que la periodista Cristina Fallarás publicara en su cuenta de Instagram varias acusaciones por abusos que eludían al político. Este, días después, dimitió de su cargo. “Hay muchas víctimas, ninguna quiere dar el paso y yo no puedo seguir sola”, dijo Mouliaá a EL PAÍS tras presentar su escrito al juez. En su cuenta de X, la denunciante publicó el documento, donde añadía: “He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así”.

La Fiscalía de Madrid decidió el pasado noviembre no acusar al que fuera portavoz de Sumar por la agresión sexual denunciada por la actriz. El ministerio público da credibilidad al testimonio de la artista y presentadora, pero considera que no hay material probatorio suficiente para formular acusación contra Errejón de cara a un juicio. Carretero, en cambio, propuso semanas antes sentar en el banquillo al exdiputado, sosteniendo que sí existían indicios suficientes. Y lo hizo sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera los recursos contra la propuesta de enjuiciar al expolítico, solicitado también por la Fiscalía. La Audiencia Provincial tiene previsto reunirse el lunes 9 para tratar el asunto, aunque el resultado posiblemente se conozca varios días después, según las fuentes jurídicas consultadas.

Mouliaá presentó el escrito de renuncia tras sufrir un ataque de ansiedad y acudir a urgencias. Lo hizo, dijo en sus redes, “por razones estrictamente personales y de salud” y que “no obedece a una retractación de los hechos denunciados”. El futuro de la causa está pendiente de este paso: aunque ella se retira y la Fiscalía decidió no acusar, una acusación popular pretende seguir adelante. Su abogado, que contó que esta decisión la hizo sin seguir su consejo, afirma la causa seguirá adelante porque en ella se trata “un delito público”. La acusación popular, ejercida por la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), no cambiará su posición al considerar que el relato de los hechos se mantiene y que estos atentan contra la libertad sexual. “Por muy poderoso que sea el denunciado, no pueden quedar impunes”, añadió el miércoles.

La defensa de Errejón, por otra parte, indicó que el exdiputado mantendrá la querella por calumnias que presentó contra la actriz y seguirá trabajando para “demostrar hasta el final que es inocente”. “Elisa Mouliaá se ha echado atrás porque la situación era ya insostenible, con la Fiscalía en su contra”, manifestó.