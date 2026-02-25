Feijóo, a Sánchez por la desclasificación de los documentos del 23-F: “Nos acabará intentando convencer de que el golpe lo paró usted”

En el día en que el Gobierno desclasifica más de 150 documentos relativos al 23-F, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado a Pedro Sánchez de “no desista” en la transparencia y “desclasifique los Presupuestos, las 184.000 viviendas que dice que ha hecho, los datos de los fijos discontinuos, las causas del apagón, los contratos que han acabado en mordidas y los papeles del ‘Delcygate’, los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias”. En su respuesta, el jefe del Ejecutivo ha acusado a Feijóo de no innovar en las preguntas y ha querido responder a la que había registrado su grupo parlamentario —¿Qué es para usted asumir su responsabilidad?—: “Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno, pues yo le digo le digo la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país”, ha dicho Sánchez en referencia a los datos de crecimiento económico de España. “España va como nunca y ustedes mienten como siempre”, ha zanjado el presidente.

En su turno de réplica, Feijóo ha acusado a Sánchez de presumir de limpieza “mientras le desborda la corrupción”. “Transparencia para todos, menos para usted”, ha incidido el presidente del PP. “Le diré algo: no va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de Gobierno para saber lo que ha hecho usted”, ha asegurado Feijóo, que ha afirmado que se compromete a reconstruir “todo lo que ha dañado”. “Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que el 23-F lo paró usted”, ha zanjado Feijóo.

“Viene aquí y me lee una sarta de mentiras, señor Feijóo, ya que se pone a dar lecciones: ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría? ¿Qué va a hacer usted con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted, por cierto, con el señor Mazón, que le han señalado diciendo negligente o grosera negligente?”, ha lanzado Sánchez al líder del PP antes de acusarle de que ha pasado de la “política para adultos” a la “política para ultras”.

Tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha denunciado que el Gobierno no es de fiar: “Todo el mundo sabe que no son de fiar, y los compañeros de ERC ya se empiezan a dar cuenta porque han incumplido con ellos”. Nogueras se ha referido en su turno de pregunta a la votación sobre el decreto del escudo social: “Lo han vuelto a hacer, mezclar en una sola votación escudo social y okupaciones. Si votáramos que sí, quizá nos ahorraríamos todas esas mentiras que ustedes están diciendo, pero nosotros no engañamos y vamos a votar que no”, ha anunciado Nogueras antes de criticar que si Sánchez quisiera impulsar el escudo social lo habría separado de las okupaciones. El jefe del Ejecutivo ha defendido su acción de Gobierno afirmando que “cumple”: “Este Gobierno cumple, con Cataluña y con los grupos parlamentarios. Y si no, miren el CEO y verá cómo se percibe la acción del Gobierno en Cataluña, con todos los defectos, con todos los errores que hayamos cometido, hay un Gobierno que cumple, plantea soluciones a los problemas diarios de los catalanes y catalanas”.

EH Bildu quiso aprovechar la desclasificación de los documentos del 23-F y cambió la pregunta que tenía registrada para hacer una precisamente sobre este asunto. La portavoz de la formación, Mertxe Aizpurua, ha celebrado este miércoles la desclasificación de información relativa al intento de golpe de Estado aludiendo a que es una “exigencia histórica” y ha instado al Ejecutivo a publicar los documentos de “sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca, muchos de ellos más antiguos que el 23-F”. “Frente a lo a lo que llevan años sosteniendo, estos secretos se pueden desclasificar con voluntad y decisión política. Acaban de probarlo, y consideramos positiva esta decisión”, ha indicado antes de añadir que “la sociedad vasca tieen derecho a conocer lo que pasó”, por ejemplo con lo ocurrido hace 50 años en Gasteiz “con el asesinato de cinco trabajadores, la actuación policial criminal en los Sanfermiens del 78, la muerte de Germán Rodríguez, las torturas y el asesinato de Mikel Zabalza o todos los documentos y oscuros misterios sobre el batallón vascoespañol o los GAL y su famoso señor X. Todo bajo secreto, todo bajo un manto de impunidad”, ha detallado Aizpurúa.

Sánchez, en respuesta, ha recordado que está en tramitación parlamentaria la ley de Información que supone la derogación de la ley preconstituional de secretos oficiales. “Es una ley que establecería, en caso de ser aprobada por estas Cortes Generales, un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión y que, además, haría algo muy importante, y es situar a España a nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de Secretos Oficiales”. “La transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo.