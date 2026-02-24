La Fiscalía avala la semilibertad del etarra Txeroki tras constatar su arrepentimiento

La Fiscalía se muestra partidaria de mantener el régimen de semilibertad que el Gobierno vasco ha concedido al exjefe de ETA Garikoitz Azpiaru Rubina, alias Txeroki, según ha informado el ministerio público este martes en una nota de prensa. La decisión se sustenta en “la evolución del interno” que, desde octubre de 2024, participa en talleres de justicia restaurativa en los que ha mantenido reuniones con víctimas de ETA para pedirles perdón. “Se certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional potenciando la explicación frente a la justificación”, afirma la Fiscalía en su nota. Garikoitz, en prisión desde 2008 cuando fue detenido en Francia, terminará de cumplir sus condenas en octubre de 2027. Las asociaciones de víctimas criticaron la decisión del ejecutivo de Imanol Pradales, que alguna de ellas tildó de “amnistía encubierta”.

Txeroki empezó a disfrutar de la semilibertad el pasado 9 de febrero, después de que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del ejecutivo vasco decidiera, tras propuesta en ese sentido de la Junta de Tratamiento (órgano formado por profesionales penitenciarios) de la cárcel donostiarra de Martutene donde cumple condena. En concreto, la prisión planteo que se le aplicara el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite a un preso en segundo grado u ordinario ―como es el caso del exjefe de ETA― acceda a beneficios penitenciarios del tercer grado o régimen abierto como preparación para su reincorporación a la sociedad cuando salga en libertad. En concreto se le autorizaba a salir de la cárcel durante el día aunque debía regresar para pasar en ella las noches y los fines de semana.

No era la primera vez que se le flexibilizaba el régimen de vida ya que anteriormente se le había aplicado el artículo 117 de la misma norma. Este permite a reclusos en segundo grado con “baja peligrosidad social” salir de modo regular unas horas al día de la prisión para “acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que este sea necesario para su tratamiento y reinserción social” y que no se adviertan riesgos de quebrantamiento de condena. En concreto, según detalla ahora la Fiscalía, Txeroki acudía en estas salidas a sesiones del taller de justicia restaurativa, que concluyen con un encuentro entre el recluso y una víctima directa o simbólica de sus delitos para que le pidan perdón.

La Fiscalía valora positivamente la participación del exjefe etarra “en la totalidad de las sesiones de preparación y en todos los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por la banda terrorista ETA”, lo que considera un signo inequívoco de su arrepentimiento, una de las condiciones que exige la ley para dar beneficios. La única objeción que pone es que, hasta ahora, esa petición de perdón “como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva” se ha limitado hasta ahora a víctimas en España, por lo que plantea que haga lo mismo con aquellas que ETA ha causado en Francia.