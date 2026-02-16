La Fiscalía se opone al tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Asier Arzalluz Goñi

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno del País Vasco de conceder el tercer grado al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado por varios atentados, como el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, el 28 de febrero de 2002, y el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, perpetrado el 7 de mayo de 2000. El ministerio público también ha avisado de que todavía no ha sido informado de la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.

En el caso de Arzalluz Goñi, la Fiscalía sostiene que, aunque la Administración valora “favorablemente” la “petición de perdón a las víctimas” y el hecho de que haya aceptado “su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”, antes de aplicar el tercer grado es necesario evaluar primero la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, una medida de semilibertad de la que se han beneficiado otros condenados por terrorismo.

En una nota difundida este lunes, incide en que la eficacia de dicha medida de semilibertad en el que se encuentra Arzalluz —que le permite salir al preso a trabajar o a realizar un voluntariado— necesita tiempo para ser evaluada. Además, recuerda que el Tribunal Supremo exige que la evolución de los grados tenga una “consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”.

Así las cosas, el coordinador de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional Carlos García Berro subraya que en el caso de Arzalluz Goñi no ha sido posible esa evaluación porque se requiere de “periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”, no de “un período tan breve como tres o cuatro meses” que “no acredita estabilidad”, no muestra una “evolución prolongada”, “no permite verificar cambios consolidados” y “no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.

Por ello, la Fiscalía recurre ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la decisión que adoptó el pasado 10 de febrero la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico ha concedido 111 terceros grados a presos de ETA desde que en octubre de 2021 asumiera la competencia de la gestión de las tres cárceles vascas, según una respuesta parlamentaria de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José.