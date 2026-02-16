Un detenido por encargar un asesinato a la Mara Salvatrucha: “Por 3.000 euros nos ocupamos de tu problema”

La escena transcurre en una plaza de Madrid. Un hombre le cuenta a otro, miembro del peligroso grupo pandillero Salvatrucha 13, que tiene problemas con un clan dedicado al tráfico de drogas. “No te preocupes, por 3.000 euros nos encargamos de tu problema”, le responde el pandillero. Agentes de la Policía Nacional especializados en investigar a estas peligrosas bandas seguían la conversación de cerca. Hasta ese momento solo habían conseguido coger frases sueltas. Era probable que hablaran de narcotráfico, pero no estaban seguros.

Lo que les aclaró que se trataba del encargo de un asesinato fue otra conversación, mantenida después entre el mismo hombre que aseguraba tener problemas con un clan de narcos y otro miembro de los Salvatruchas 13, en este caso uno de sus líderes en Madrid. Este le pregunta: “¿Pero tú qué quieres?“. Y el otro hombre le responde: “Un disparo. Si vive, vive, y si muere, muere”.

El riesgo de que la misión terminara haciéndose realidad precipitó el pasado marzo la detención de 27 personas como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha o MS13, creada en EE UU a finales de los 70, integrada sobre todo por inmigrantes salvadoreños y catalogada por las autoridades estadounidenses como organización terrorista.

.

Material intervenido a los presuntos integrantes de la mara Salvatrucha detenidos por la Policía en la operación Asta, a finales de marzo de 2025. Óscar López-Fonseca

Entre los detenidos de la redada de marzo estaban los dos miembros que habían hablado con el hombre que había hecho el encargo. Pero este seguía libre hasta el pasado martes, cuando los investigadores de la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Murcia lo arrestaron en un pueblo de Murcia. Se trata de un varón de 30 años con numerosos antecedentes violentos. Ingresó en prisión provisional y su pareja, también arrestada el mismo día, ha quedado en libertad con cargos.

Los agentes han llegado hasta la pareja después de una nueva investigación, considerada la segunda parte de la Operación Astas. En ella han analizado los dispositivos intervenidos en los registros de la operación y diversa documentación. “Había que ver quién era la persona que estaba ofreciendo ese trabajo y la víctima”, relatan fuentes conocedoras de las pesquisas.

El detenido y su compañera habían estado desplazándose por diferentes provincias españolas, lo que ha complicado su arresto. La investigación ha revelado que el arrestado, que formaba parte de un grupo delictivo, conocía a los integrantes de la Mara Salvatrucha porque traficaba con drogas y quería que esa banda le suministrara. Les contó que estaba enfrentado con un miembro de un grupo rival de narcotraficantes. Y, entonces, la mara le presentó a uno de sus miembros, uno de los principales investigados de la Operación Astas: un español que había estado en prisión en EE UU cuatro años por pertenecer a esta pandilla y sobre el que el FBI había avisado a la Policía española cuando fue deportado.

Las fuentes consultadas explican que el ahora detenido había pedido “un disparo” para solucionar sus problemas al “segundo” líder de la Mara Salvatrucha en Madrid. “Habían llegado a identificar a la víctima y tenían un plan concreto de ejecución”, ha señalado este lunes la Policía. Estaban viendo cómo desplazarse a la provincia en la que tenían que cometer el crimen. Allí, el arrestado les iba a encontrar donde dormir, un vehículo y más datos sobre su objetivo, señalan las fuentes consultadas.

Los pandilleros que formaban parte de la organización desarticulada en España tenían una doble dependencia, de EE UU y de El Salvador. Entre las órdenes que recibían de la matriz estadounidense estaba no llamar la atención de las fuerzas de seguridad. Debían limitarse al tráfico de drogas en pequeñas dosis (marihuana, cocaína o tusi o cocaína rosa) para conseguir dinero, pero decidieron dar un paso más.

Los resultados de la operación se presentaron a finales de abril en una conferencia de prensa, algo muy poco frecuente en este tipo de investigaciones. El comisario Vicente Martínez, máximo responsable de las pesquisas, incidió en la capacidad para “desestabilizar la seguridad del Estado” de este tipo de organizaciones. “Si se les deja organizarse, se hacen mucho más potentes y difícil de combatir”, alertó el alto mando policial.