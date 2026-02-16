Los acusados por una de las mayores estafas inmobiliarias de España aceptan penas mínimas

Los 14 integrantes de la trama de estafas inmobiliarias, lideradas en Barcelona por el abogado Francisco Comitre, han aceptado penas de hasta cuatro años y siete meses de cárcel, tras admitir que entre 2009 y 2015 engañaron a más de un centenar de propietarios, muchos ancianos, para apropiarse de sus viviendas. El acuerdo alcanzado por un pacto entre la Fiscalía y las acusaciones de la red, se han conformado este lunes en una rebaja sustancial de las penas - inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel.

La red, responsable de una de las mayores estafas inmobiliarias de España, fue responsable por el desahucio de muchas familias a raíz del fraude y, por ello, el juicio seguirá adelante para fijar las indemnizaciones. La mayor condena es para el principal acusado, Comitre, al que la Fiscalía sitúa como el líder de la trama corrupta y suman cuatro años y siete meses de cárcel por delitos de estafa, blanqueo y organización criminal.

Otro de los principales procesados, el notario Enrique Peña, se ha conformado con tres años y dos meses de cárcel, aunque podría beneficiarse de una suspensión de ingreso en prisión. Además de la prohibición definitiva para ejercer de notario. Entre los investigados por esta macroestafa inmobiliaria, que engañaba propietarios con productos financieros como hipotecas inversas figuraba también Artur Segarra, declarado en rebeldía y que cumple cadena perpetua en Tailandia por haber asesinado en 2016 a David Bernat, vecino de de L’Albi (Lleida).