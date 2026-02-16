7 fotosSANIDAD PÚBLICA La huelga de médicos en España: protestas en las calles contra el Estatuto Marco impulsado por Sanidad, en imágenes Un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio El País16 feb 2026 - 16:28CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosDecenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón (Madrid), en la primera jornada de huelga general del sector médico, este lunes. Pablo MongeUna manifestante porta uno de los carteles contra el Estatuto Marco durante la protesta en San Sebastián (Gipuzkoa).Javier HernándezProtesta de los médicos del hospital General de Castellón frente al centro sanitario.Andreu Esteban (EFE)Médicos y personal sanitario, durante la concentración frente al hospital Gregorio Marañón de Madrid.Pablo MongeDos manifestantes sujetan dos carteles durante la marcha en en San Sebastián (Gipuzkoa). Javier HernándezProtesta de los médicos del hospital General de Castellón frente al centro sanitario. Andreu Esteban (EFE)Vista general de la concentración de este lunes en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid).Pablo Monge