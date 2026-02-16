Ir al contenido
Sociedad
Huelga de médicos en España
7 fotos
SANIDAD PÚBLICA

La huelga de médicos en España: protestas en las calles contra el Estatuto Marco impulsado por Sanidad, en imágenes

Un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio

El País
