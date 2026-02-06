El Gobierno vasco concede al exjefe de ETA Txeroki permiso para salir de prisión de lunes a viernes

El Gobierno de País Vasco ha concedido el régimen de semilibertad al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina Txeroki, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos. Este permiso le permite salir de prisión de lunes a viernes, aunque tendrá que dormir todas las noches en la cárcel de Martutene, en San Sebastián.

La autorización se produce a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel donostiarra, que planteó la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida de semilibertad no supone alcanzar el tercer grado, sino que se trata de una fórmula intermedia de la que se han beneficiado otros condenados por terrorismo.

Las fuentes consultadas precisan que es una modalidad del segundo grado que se contempla para que los reclusos puedan preparar su incorporación a la sociedad a través de un trabajo en una empresa o de actividades de voluntariado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá que emitir ahora un informe, que no es vinculante, sobre la medida que se le concede a Txeroki. Finalmente, será el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de dicho tribunal el que deberá determinar si el exjefe de ETA puede disfrutar o no del mencionado permiso.

El exjefe de ETA fue trasladado en 2024 desde la prisión francesa de Lannemezan al centro de reclusión de Martutene, en San Sebastián. Fue considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008. En 2011, fue condenado a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional; en Francia cumplía varias penas que suman más de 30 años.

En 2015 fue condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión por ordenar un atentado con coche bomba perpetrado el 26 de agosto de 2007 en Oropesa (Castellón). Tres años después, volvió a ser condenado en España a 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero.

El Gobierno vasco ha concedido 111 terceros grados a presos de ETA desde que en octubre de 2021 asumió la competencia de la gestión de las tres cárceles vascas, según una respuesta parlamentaria de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, a una pregunta de la única representante de Vox en la Cámara autonómica, Amaia Martínez. Según el recuento realizado en octubre pasado, en las prisiones vascas había 119 reclusos de la banda terrorista (104 hombres y 15 mujeres). El centro penitenciario acogía a 53 presos, la de Martutene 44 y la de Basauri (Bizkaia) 22.