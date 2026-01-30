Chus Bueno, nuevo director general de la Euroliga en pleno conflicto con la NBA

La Euroliga vuelve a hablar español. Chus Bueno, barcelonés de 56 años, ha sido elegido este viernes como nuevo director general de Euroleague Basketball, el organismo al frente de la gran competición europea de clubes. Bueno sustituye en el cargo al lituano Paulius Motiejunas, que se despide tras un corto mandato, desde junio de 2023, y tras imponerse en la votación final al alemán Michael Ilgner.

Chus Bueno ha conseguido la victoria en las urnas en un momento decisivo para el presente y futuro del baloncesto europeo por el conflicto abierto entre la Euroliga y la NBA a raíz de la nueva competición que el gigante estadounidense quiere impulsar en el continente a partir de 2027 y que ha abierto una lucha de poder para el control de los clubes. Precisamente ahí se ha hecho valer el perfil de Bueno, su larga trayectoria y experiencia en puestos de dirección y, sobre todo, su bagaje dentro del organigrama de la NBA. Su elección abre una nueva etapa en el conflicto y aviva la esperanza de un pacto entre los dos bandos.

Bueno jugó en la ACB entre 1988 y 1994 en Barcelona, Llíria y Pamesa Valencia antes de su éxito en los despachos: secretario general de la ABP, Asociación de Baloncestistas Españoles, director ejecutivo de la Federación Española de Baloncesto entre 2006 y 2010, cuando dirigió la candidatura que logró el Mundial de 2014, y durante 12 años vicepresidente de la NBA en Europa, África y Oriente Medio. Estos últimos años fue director general de Legends para España y Portugal y director general de Dazn Basketball, además de estar relacionado con los fondos de inversión en el deporte. Su vinculación con la Liga estadounidense, su currículo como ejecutivo, su buena red de relaciones institucionales, su amplio conocimiento del negocio y su independencia respecto a cualquier club (Motiejunas fue dueño y presidente del Zalgiris de Kaunas) han decantado la balanza a su favor frente a Ilgner, de 54 años, exjugador de waterpolo y procedente del mundo de la banca.

Bueno será el tercer mandamás en la Euroliga en solo tres años después de los 22 de Jordi Bertomeu al frente (2000-22). Le sustituyó Marshall Glickman hasta 2023, le relevó Motiejunas y ahora el barcelonés tomo el mando. Sobre su mesa se encontrará la guerra abierta con la NBA. Diez de los 13 propietarios de la Euroliga han renovado su contrato hasta 2036: Panathinaikos, Olympiacos, Barcelona, Maccabi, Zalgiris, Baskonia, Efes, Olimpia Milano, Bayern y CSKA. Restan por firmar el Real Madrid, el Fenerbahçe (actual campeón) y el Asvel. Sus contratos acaban el 30 de junio.

El conjunto blanco ha apoyado el nombramiento de Chus Bueno y es ahora la pieza clave en el puzle. El Madrid ha dado pasos hacia la NBA, pero la aparición de un nuevo negociador en la mesa puede cambiar el rumbo de la gran partida. Motiejunas terminó desgastado por el conflicto y por otros asuntos polémicos: la ampliación del torneo a 20 equipos, la admisión de un conjunto de Dubai y la mudanza de la Final Four a Abu Dabi. En una entrevista publicada este viernes en EL PAÍS, Jordi Bertomeu, presidente de la Euroliga desde 2000 a 2022, asegura que el organismo “no está respondiendo al reto” de la NBA europea: “Debería tener una actitud proactiva y no defensiva, fijarse en lo mucho bueno que tiene y llevarlo más allá. Esta sería la mejor defensa ante lo que puede ser una amenaza. No lo están haciendo y en tres años ha cambiado mucho el cargo en el que yo estaba. Tienen un problema de gobernanza y liderazgo”.

Chus Bueno comienza de cero. Le avala su contacto con la NBA y el apoyo de los grandes clubes de Europa para reconstruir los puentes que han saltado por los aires y salvar al baloncesto de un nuevo cisma.