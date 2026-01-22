El Barcelona confirma que renueva por 10 temporadas con la Euroliga

El Barcelona ha confirmado este jueves que se ha comprometido a seguir en la Euroliga durante 10 temporadas más, según expresó ya la semana pasada en la reunión telemática que mantuvo con el resto de socios fundadores y propietarios de la competición europea. “La Junta Directiva ha acordado ratificar la extensión de la licencia de participación del primer equipo masculino de baloncesto en la Euroliga para las próximas 10 temporadas (hasta la temporada 2036-37), competición de la cual es socio cofundador. La Junta Directiva reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes”, ha explicado el club azulgrana en un comunicado. La entidad que preside Joan Laporta descarta así, por ahora, su participación en la NBA europea que pretende ver la luz en 2027.

La Euroliga cuenta con 13 propietarios con una licencia fija y asegurada hasta ahora. Diez de ellos han renovado el contrato que finaliza este verano por 10 años más, la misma vinculación que une al torneo con el patrocinio de IMG. Son Panathinaikos, Olympiacos, Barcelona, Maccabi, Zalgiris, Baskonia, Efes, Olimpia Milano, Bayern, CSKA, aunque el conjunto ruso tiene congelada su plaza por las sanciones derivadas del conflicto en Ucrania. Los tres restantes, Real Madrid, Fenerbahçe y Asvel, disponían de plazo hasta este pasado jueves 15 de enero para renovar en las mismas condiciones que el resto, igual que el Barcelona, o, de lo contrario, encaminarse a una negociación individual hasta el final legal del contrato, el 30 de junio de este año.

La clave ahora del conflicto entre la NBA y la Euroliga es la posición del Real Madrid, que ha dado pasos hacia la Liga estadounidense. Sin embargo, tres grandes peñas del conjunto blanco (Berserkers, Ojos del Tigre y La Gran Familia) emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que se manifiestan en contra de una posible alianza del club blanco con la NBA y de dejar la Euroliga. “Nuestra apuesta es por un baloncesto en Europa en el que podamos enfrentarnos a los equipos históricos y con tradición baloncestística. Y, a día de hoy, ese no es el planteamiento que parece que ofrece el proyecto de NBA Europa en el que, de la actual Euroliga, solo estaría el Real Madrid. Irnos solos a esa nueva competición sería un error… El Real Madrid debe jugar siempre en la máxima competición continental y eso, a día de hoy, no lo puede ofrecer el proyecto NBA Europa. Genera más sombras que luces en el aspecto deportivo y el económico”, expresaron los aficionados.

Resultados y clasificación de la Euroliga.