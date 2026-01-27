El baloncesto español pasa revista a su cantera en Estados Unidos

La presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, y el seleccionador, Chus Mateo, inician un viaje para visitar a los jóvenes que juegan en la NCAA y se reúnen con la NBA

El baloncesto español hace las Américas. En la pista y en los despachos. La presidenta de la Federación, Elisa Aguilar, y el seleccionador absoluto masculino, Chus Mateo, han comenzado este martes un viaje por Estados Unidos que se prolongará hasta el 15 de febrero en el caso del técnico y en el que activarán sobre el terreno la red de seguimiento de los jugadores que compiten al otro lado del océano. La FEB ha puesto en marcha una estructura que estará coordinada por Chus Mateo y por Daniel Gómez, ojeador de los Phoenix Suns, para situar el foco en los baloncestistas que se alistan en la NBA y, sobre todo, en una liga universitaria (NCAA) que atrae continuamente a algunas de las mejores promesas españolas.

La primera parada del periplo fue este martes en Nueva York. Allí Elisa Aguilar y Chus Mateo se han reunido con el comisionado de la NBA, Adam Silver, y con su número dos, Mark Tatum, para sentar la bases de futuros acuerdos de colaboración justo en un momento en que la Liga estadounidense prepara su desembarco europeo con una nueva competición que puede competir con la Euroliga. “Hemos hablado de posibles proyectos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel de formación como profesional. La NBA tiene un exhaustivo conocimiento de lo que es el baloncesto español y cómo se trabaja en la Federación. Y saben el gran potencial que tenemos. Estamos en continuo crecimiento y los proyectos que puedan venir van a potenciar que sigamos siendo punteros en el mundo”, ha expresado Aguilar. Silver y Tatum recibieron sendas camisetas de la selección con sus nombres y el cartel de la primera visita de un equipo de la NBA a España, los partidos jugados por los Syracuse Nationals en Barcelona y Madrid en mayo de 1956.

La siguiente estación de un viaje de 27.000 kilómetros será Boston, este miércoles, para presenciar el encuentro entre los Celtics y Atlanta Hawks y reunirse con Hugo González, uno de los nombres subrayados como parte importante del relevo generacional en la selección y el único junto a Santi Aldama (Memphis Grizzlies) que se alista este curso en la NBA. Eli John Ndiaye fue despedido por Atlanta tras sufrir una lesión de hombro y sin llegar a debutar.

Hugo González, con los Celtics ante los Nets. Yuki Iwamura (AP)

Junto a Hugo y Aldama, el núcleo de la expedición consiste en contactar en persona con los jóvenes que se forman en la NCAA y que apuntan al futuro de la selección absoluta a corto y medio plazo: Mundial de Qatar 2027, Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Eurobasket de 2029 que se celebrará en Madrid. En la hoja de ruta del seleccionador está reunirse con Aday Mara, Baba Miller, Jordi Rodríguez, Rubén Domínguez, Mario Saint-Supéry, Álvaro Folgueiras y los hermanos Guillermo y Jorge Díaz-Graham. Son algunos de los nombres más destacados del pequeño batallón de 37 jugadores españoles que compiten en Estados Unidos. El viaje incluye visitas a Houston, Kansas, Portland, Detroit, San Francisco y Des Moines hasta desembocar en el All Star de Los Ángeles el 15 de febrero.

“Queremos que estos jugadores nos sientan cerca, queremos velar por su crecimiento, conocer su realidad y entablar las relaciones con las universidades americanas”, comenta Elisa Aguilar. El objetivo es encender definitivamente esta red de seguimiento de los jóvenes que han emigrado a Estados Unidos y ampliar por todo el continente el radar de la selección. Se trata de sembrar para recoger el compromiso de estas promesas a vestir la camiseta internacional cuando lleguen las grandes citas de los próximos veranos y estrechar lazos con las universidades para facilitar su incorporación y compartir su crecimiento deportivo.

Aday Mara, con equipo de Michigan. Zach Del Bello/Players Era (Getty Images)

Más que nunca, el baloncesto español mira a Estados Unidos como parte de su cantera. En esa misma línea se creó el proyecto de la España B, esa especie de filial de la absoluta que se preparó junto a los mayores antes del pasado Eurobasket. Y también en esa dirección pretende Chus Mateo organizar un campus de entrenamiento en mayo con los emigrados a Estados Unidos cuando sus agendas deportivas y académicas lo permitan.

El nuevo seleccionador se estrenó en noviembre con dos victorias contra Dinamarca y Georgia que abrieron la clasificación mundialista, y España volverá a la cancha en un doble duelo contra Ucrania el 27 de febrero en Riga (la semana siguiente a la disputa de la Copa) y el 2 de marzo en Oviedo. Mateo no podrá contar tampoco entonces con jugadores de la Euroliga ni con quienes compiten en Estados Unidos, pero entonces habrá vuelto ya con el radar americano a pleno rendimiento.