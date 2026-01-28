La Euroliga cambia de director general en medio del conflicto con la NBA por el control del baloncesto europeo

El conflicto que sacude al baloncesto europeo va dejando víctimas por el camino. Los clubes propietarios de la Euroliga han sellado este miércoles la salida del director general del organismo, el lituano Paulius Motiejunas, en medio de la guerra abierta con la NBA a raíz de la nueva competición que la Liga estadounidense quiere impulsar en Europa a partir de 2027 y que ha abierto una lucha de poder entre los dos bandos.

Después de muchos meses de negociaciones, los puentes han saltado por los aires y las posturas entre la Euroliga y la NBA para unir fuerzas e ir de la mano están muy alejadas, según reconocen desde una y otra parte. En ese escenario, los clubes dueños de la gran competición europea consideran que es el momento de un cambio de representante en la mesa de diálogo y han sellado la marcha de Motiejunas tras un corto mandato (desde junio de 2023).

La silla de director general de la Euroliga se la disputan ahora entre el español Chus Bueno, que fue vicepresidente de la NBA en Europa durante 12 años, y el alemán Michael Ilgner. Ellos dos son los finalistas de un casting que desembocará en una votación para elegir en las próximas horas al sustituto de Motiejunas.