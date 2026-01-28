Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
Euroliga

La Euroliga cambia de director general en medio del conflicto con la NBA por el control del baloncesto europeo

El lituano Paulius Motiejunas dejará el cargo y el español Chus Bueno es uno de los dos candidatos finales a sustituirle

Paulius Motiejunas
Juan Morenilla
Juan Morenilla
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El conflicto que sacude al baloncesto europeo va dejando víctimas por el camino. Los clubes propietarios de la Euroliga han sellado este miércoles la salida del director general del organismo, el lituano Paulius Motiejunas, en medio de la guerra abierta con la NBA a raíz de la nueva competición que la Liga estadounidense quiere impulsar en Europa a partir de 2027 y que ha abierto una lucha de poder entre los dos bandos.

Después de muchos meses de negociaciones, los puentes han saltado por los aires y las posturas entre la Euroliga y la NBA para unir fuerzas e ir de la mano están muy alejadas, según reconocen desde una y otra parte. En ese escenario, los clubes dueños de la gran competición europea consideran que es el momento de un cambio de representante en la mesa de diálogo y han sellado la marcha de Motiejunas tras un corto mandato (desde junio de 2023).

La silla de director general de la Euroliga se la disputan ahora entre el español Chus Bueno, que fue vicepresidente de la NBA en Europa durante 12 años, y el alemán Michael Ilgner. Ellos dos son los finalistas de un casting que desembocará en una votación para elegir en las próximas horas al sustituto de Motiejunas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_