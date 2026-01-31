La NBA suspende con 25 partidos a Paul George por violar la política antidopaje

La NBA ha anunciado este sábado la sanción de 25 partidos al jugador de los Philadelphia 76ers Paul George por violar la política antidopaje de la competición al tomar un medicamento no permitido. La liga estadounidense ha informado que la suspensión comenzará este mismo sábado en el partido que los Sixers disputan contra los New Orleans Pelicans en el Xfinity Mobile Arena. “En los últimos años he hablado de la importancia de la salud mental y, al buscar recientemente tratamiento por un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado. Asumo plena responsabilidad por mis acciones y pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a los aficionados de Filadelfia por mi mala toma de decisiones durante este proceso”, escribió George en una nota facilitada al periodista Shams Charania, de la cadena ESPN

George, de 35 años, promediaba 16 puntos por partido este año con los 76ers, aunque solo disputó 27 encuentros al sufrir una larga serie de problemas físicos. Poco después de que la NBA anunciara su suspensión, el ex de Los Ángeles Clippers admitió su error y explicó cuáles serán sus próximos pasos durante la sanción. “Estoy enfocado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones posibles para ayudar al equipo cuando regrese”.

Los Sixers son sextos en la conferencia este con un balance de 26 victorias y 21 derrotas, marcando el límite de acceso directo a los octavos de final de los playoffs. El equipo de Filadelfia tendrá que progresar en la fase regular de la NBA sin una de sus máximas figuras.