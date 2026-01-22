Doncic, al límite del mínimo de partidos para poder ser MVP de la NBA: una criticada norma reduce las opciones del esloveno

Cerca de cumplirse el primer aniversario de su sonada llegada a Hollywood, no es oro todo lo que reluce en torno a la figura de Luka Doncic. Cerca de cumplir los 27, el esloveno, indudable estandarte de los Lakers y máximo anotador de la temporada regular de la NBA con un promedio que supera los 33 puntos por partido, está muy cerca de topar con una norma que podría privarle de optar a los premios individuales de mayor enjundia del campeonato, esto es, el MVP, galardón que se concede al mejor jugador del curso; y el All-NBA, distinción bajo la que se designan a los integrantes de los tres mejores quintetos de la temporada.

Incluida por convenio en el reglamento de la mejor liga de baloncesto del mundo desde 2023, la norma que ahora amenaza el prestigio de Doncic es cristalina: cualquier jugador ha de disputar un mínimo de 65 de los 82 partidos que componen la temporada regular para optar a los premios individuales que se conceden al término de la misma. Adam Silver, comisionado de la NBA, impulsó la medida con el firme propósito de hacer frente al load management (en español, gestión de carga), el controvertido método por el cual algunas de las grandes estrellas de la liga descansan en determinados partidos —más de los necesarios a ojos de Silver— sin aparentes lesiones o motivos de peso.

Esto, según se cree en la NBA, perjudica el atractivo del producto, no solo en el plano deportivo, sino también en el de las audiencias, por lo que Silver y su equipo decidieron atajar el problema de raíz: quien quiera optar al MVP, a los mejores quintetos, al defensor del año y al jugador más mejorado de la liga, deberá llegar al mínimo exigido. En caso de lesión, matizaron, el jugador deberá cumplir con un mínimo de 62 partidos, siempre y cuando haya disputado al menos el 85% de los duelos de su equipo. Además, para evitar la picaresca, solo se contabilizará como encuentro disputado aquel en el que el jugador en cuestión haya estado un mínimo de 20 minutos sobre la pista, si bien se concede un margen de dos citas en las que el listón se rebaje hasta los 15 minutos.

Luka Doncic controla el balón ante Jamal Murray y Peyton Watson, de los Denver Nuggets. Isaiah J. Downing (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Apenas fue implantada, la norma generó un intenso debate entre los jugadores. “Me parece una mierda”, sentenció el siempre irascible Draymond Green, tetracampeón de la NBA con los Golden State Warriors. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, las dudas trascendieron a los micrófonos. Tras sufrir una distensión en el tendón de la corva esa misma temporada, Tyrese Haliburton, base de los Indiana Pacers, aceleró su regreso a las pistas para cumplir con el mínimo de partidos exigidos y ser incluido así en los mejores quintetos de la temporada, condición por la cual percibiría cerca de 40 millones de dólares extras en su siguiente contrato. “La regla me parece estúpida”, resumió el base norteamericano, quien semanas después, ya en el tramo decisivo de los playoffs, y con el mínimo de 65 partidos cumplido, sufrió una lesión en la misma zona de la pierna que le obligó a perderse el desenlace de las finales de la conferencia este ante los Boston Celtics.

Ahora, esa misma norma afecta a Doncic, quien, eso sí, no sufrirá daños económicos por el camino, pues su contrato está asegurado hasta 2028. Asentado en Los Ángeles junto a LeBron James, el esloveno es una estrella absoluta en Estados Unidos, tal y como demuestran sus índices de popularidad: la camiseta de los Lakers con el 77 a la espalda fue la más vendida de la NBA la pasada temporada y el exmadridista acaba de ser, además, el jugador más votado por los aficionados para el All-Star que se disputa el próximo 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, pabellón de Los Ángeles Clippers.

La presencia de Doncic en el partido de las estrellas está asegurada como titular. Sin embargo, sus opciones de optar al MVP, premio para el que se encuentra entre los tres máximos favoritos, o al mejor quinteto de la temporada, distinción que ya ha recibido en cinco ocasiones, peligran seriamente. Hasta la fecha, el esloveno se ha vestido de corto en 33 de los 42 encuentros disputados por su equipo. Para alcanzar el mínimo exigido, Doncic deberá jugar, al menos, 32 de los 40 restantes en la temporada regular. Es decir, solo se podrá perder ocho partidos más, una cifra muy reducida habida cuenta del descanso que las franquicias suelen brindar a sus figuras antes y después del All-Star, así como en el tramo final del curso, antesala de los exigentes playoffs que arrancan en abril.

No obstante, el esloveno no es la única estrella en apuros por este motivo. Nikola Jokic, tres veces MVP de la liga y máximo favorito al galardón esta temporada junto al base de Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander, se encuentra en una situación muy similar a la de Doncic, pues ha disputado 32 de los 44 partidos de su equipo, los Denver Nuggets. De este modo, el pívot serbio solo podrá perderse cinco choques más antes de que la fase regular concluya en abril si quiere conservar intactas sus opciones de optar al más relevante galardón individual que cada año otorga la NBA.