Ca7riel y Paco Amoroso regresan con ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’, un tema con Sting que adelanta su nueva era mística

La banda argentina termina con un parón de menos de dos meses y anuncia el lanzamiento de su próximo disco, ‘Free Spirits’, la próxima semana

Ca7riel y Paco Amoroso han tardado menos de dos meses en retomar su carrera musical después de anunciar el 20 de diciembre que necesitaban parar para “descansar y sanar”. La banda formada por los dos músicos argentinos cuyo éxito se ha disparado en el último año y medio ha estrenado este viernes Hasta Jesús tuvo un mal día, un tema en el que colaboran con Sting y que sirve de adelanto a Free Spirits, su nuevo disco que, anuncian, saldrá el 19 de marzo.

Los dos amigos aparecen vestidos con ropa deportiva, en tonos crema y con calcetines. Ulises Guerriero (Paco Amoroso) se ha cortado el pelo y ha vuelto a su castaño natural. Catriel se lo ha decolorado y ha cambiado el mullet por una larga trenza. Han pasado de una estética multicolor y excesiva al minimalismo espiritual en un mensaje acorde con la letra de su nueva canción: “Desnuda tus penas / Todo va a estar bien / Yo rompí con mis cadenas / Pagué por mis condenas / Tú puedes también”.

En su comunicado de finales de diciembre ya adelantaban la factura que su corta y exitosa carrera les había pasado. “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos”.

Ahora, en Hasta Jesús tuvo un mal día, añaden: “Ni Cartier ni Dior van a acompañarte en tu dolor / Ni el perico ni el alcohol te van a sanar”.

En los tres minutos y medio que dura el vídeoclip, Ca7riel, Paco Amoroso y Sting, ataviado con el mismo código monocolor, recrean una sesión de yoga, meditación o cualquier otra disciplina relajante. Los tres artistas se sientan sobre una alfombra, cierran los ojos y mueven los brazos como máxima expresión de movimiento mientras suena la canción.

Todo el color, la guasa y el exceso que configuró la sátira sobre la industria musical que compusieron en Papota, su anterior trabajo de nueve canciones, ha desaparecido. No solo en este adelanto, también en su cuenta de Instagram, que han reseteado y en este momento solo tiene cuatro publicaciones en color Cloud Dancer, el tono elegido por Pantone para 2026. “Un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada”, se lee en la página oficial de la marca. Una definición que parece encajar con la nueva era de Ca7riel y Paco Amoroso.

Fue en la pasada edición de los premios Grammy en Los Ángeles cuando la banda presentó su nueva estética. Recorrieron la alfombra roja previa a la entrega de los galardones vestidos en una mezcla de budistas y Hare Krisna, en ausencia de color. “Nuestras células tienen que regenerarse, estamos tratando de sanar”, avisaba Ca7riel que no dejó de unir sus manos en un gesto de espiritualidad sin definir. De aquella entrega salieron con otro galardón.

Ca7riel y Paco Amoroso recogen el Grammy a mejos disco rock latino, en la pasada edición de los galardones musicales. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)

Su nuevo álbum, que estaba previsto para el mismo día en el que decidieron darse un descanso, cambia de nombre. De Top of the Hills a Free Spirits, más acorde con su nueva estética y letras.

Estos dos amigos se conocieron con seis años en el colegio y hasta hoy no se han separado. Sus carreras musicales siempre estuvieron conectadas, pero no fue hasta 2024 cuando sacaron su primer álbum de estudio juntos, Baño María. En menos de dos años ha sumado cinco premios Latin Grammy (en categorías tan relevantes como Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Pop) y un Grammy. Mientras recogían reconocimientos, estaban inmersos en una gira de más de 60 conciertos en cuatro continentes en escenarios que triplicaban el aforo de las salas pequeñas y medianas en las que empezaron.