Ca7riel y Paco Amoroso anuncian un parón en su carrera el mismo día en que iba a salir su nuevo disco: “Nos dejamos llevar por un nivel de éxito que no supimos manejar. Pedimos perdón”

Ca7riel y Paco Amoroso, la banda formada por los dos músicos argentinos cuyo éxito se ha disparado en el último año y medio, han decidido parar. El mismo día que estaba previsto el lanzamiento de su nuevo disco Top of The Hills, este 19 de diciembre, el dúo anunció en sus redes sociales que necesitaban “descansar y sanar” y postergaban la salida del álbum y una futura gira: “A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano, para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar. Top of The Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias”.

Catriel Guerreiro (Ca7riel, 30 años) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso, 31 años) se conocieron con seis años en el colegio y hasta hoy no se han separado. Sus carreras musicales siempre estuvieron conectadas, pero no fue hasta 2024 cuando sacaron su primer álbum de estudio juntos, Baño María. La presentación de aquel disco en un jacuzzi en el escenario de la edición del festival Lollapalooza en su país se convirtió en el inicio de una carrera que en menos de dos años ha sumado cinco premios Latin Grammy (en categorías tan relevantes como Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Pop). Aquella noche, miraron de frente a Bad Bunny, al que empataron en número de galardones.

Mientras los argentinos recogían reconocimientos, estaban inmersos en una gira de más de 60 conciertos en cuatro continentes en escenarios que triplicaban el aforo de las salas pequeñas y medianas en las que empezaron. En su primera visita a España volaron las entradas de los conciertos. El Hormiguero y La Revuelta, los dos principales programas y competidores de la franja nocturna de la televisión, se los disputaron sin tregua hasta tal punto que Pablo Motos les pagó un avión de ida y vuelta Madrid-Buenos Aires, para asegurarse su participación.

Más información Y después de Tiny Desk, Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a hacer magia con un corto donde atizan con ironía a la cultura del éxito

Nadie quería quedarse sin la banda que había dado la sorpresa viral de 2024 con una actuación de unos 20 minutos en la redacción de Washington de la radio pública estadounidense, NPR. Su presentación en Tiny Desk Concerts, que ya suma más de 46 millones de reproducciones, cambió la carrera de estos dos chicos argentinos.

En aquella esquina de la redacción de la radio pública estadounidense presentaron su EP PAPOTA que derivó en un tour internacional del mismo nombre. Su gira ha tenido en Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux y seis ediciones de Lollapalooza. Actuaciones con Kendrick Lamar en su Grand National Tour por América Latina y una nominación a los Grammy en el apartado a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo que sabrán si ganan en febrero de 2026, en Los Ángeles.

Definen su estilo como “música degenerada”, una fusión de pop, ritmos latinos y vanguardia funk teñida de humor y osadía. Con letras cargadas de dobles juegos humorísticos, entre el descaro y lo puramente hedonista con la potencia de un chicle pegadizo.

La velocidad que alcanzó el cohete de fama en el que se subieron les había llevado a grabar en solo “dos semanas electrizantes”, según definía su discográfica Sony, su nuevo disco Top of The Hills.

“Abrimos con una canción [PAPOTA] dedicada al síndrome del impostor, que un poco le persigue a todo el mundo. Pero a nosotros más, porque todo se ha acelerado en nuestra carrera. De repente todo el mundo te dice que eres genial, pero no perdemos de vista una idea: que en cualquier momento todo se puede ir a la mierda”, explicaron en una entrevista, ahora parece que casi premonitoria, en EL PAÍS.