Cataluña
peste porcina africana

Detectados los dos primeros casos de jabalíes con peste porcina africana fuera de la ‘zona cero’ de Cataluña

La Generalitat ha detectado 13 casos nuevos, dos en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona), fuera del radio de alto riesgo

Miembros de la UME, desinfectando un vehículos procedente de una zona contaminada por peste porcina.Albert Garcia
El País
El País
Barcelona -
El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha informado este viernes de la detección de 13 nuevos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, dos de ellos fuera de la ‘zona cero’, el radio de 6 kilómetros desde el primer jabalí infectado. En concreto, estos dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei (Barcelona).

Los nuevos hallazgos han llevo a al Generalitat a ampliar el área de los municipios de la zona del alto riesgo: ya son 14 localidades con la incorporación de Molins de Rei y El Papiol. El Departamento de Agricultura ha considerado en un comunicado, que esos dos focos son “secundarios” al hallarse muy cerca del área inicial.

El Departamento ha convocado una reunión con los dos ayuntamientos afectados para informarles sobre el protocolo y coordinar la respuesta. Además, los responsables de la consejería que dirige Òscar Ordeig se han reunido con representantes del sector porcino para trasladarles las nuevas afectaciones.

Ordeig ha insistido esta mañana que “la enfermedas sigue presente en la zona de infección”, por lo que es “esencial no bajar la guardia”. Aun así, ha resaltado que no se ha detectado “ninguna afectación a explotaciones ganaderas”.

