La cuestionada lista de Roy Barreras al Senado: imputados por corrupción, influenciadores, petristas pura sangre y clanes tradicionales

El exembajador en Reino Unido busca que las maquinarias de los políticos a quienes avaló su partido voten por él en la desdibujada consulta de la izquierda

El candidato presidencial Roy Barreras ha presentado una poderosa y cuestionada lista al Congreso de la República para las elecciones legislativas del 8 de marzo. Su objetivo es obtener una cantidad suficiente de votos para que su partido, La Fuerza, mantenga la personería jurídica y logre unas cuantas curules en el Senado y la Cámara de Representantes. Al tiempo, busca que las maquinarias que impulsan a los políticos a quienes les dio el aval voten por él en la desdibujada consulta de la izquierda, El Frente por la Vida, en la que competirá con cuatro aspirantes, incluido el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

La lista del exembajador de Colombia en Reino Unido al Senado mezcla miembros de clanes políticos tradicionales, figuras regionales imputadas por corrupción, petristas pura sangre, personas cercanas al movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez e influenciadores.

La primera figura política cuestionada es el exalcalde de Neiva Gorky Muñoz, quien aspira al Senado con el número 49 de una lista abierta, en la que cada ciudadano puede votar por un aspirante en concreto. Muñoz fue destituido de su cargo e inhabilitado para participar en política por la Procuraduría en 2023, pues encontró irregularidades en cinco contratos firmados durante la pandemia del covid-19. La sanción, que está en revisión en el Consejo de Estado, señala que el exalcalde adjudicó a dedo multimillonarios contratos para la alimentación de niños y de ancianos a empresas en Tumaco, Nariño, propiedad de sus entonces copartidarios en Cambio Radical. Por ello mismo, la Fiscalía le ha imputado cargos por corrupción. Los entes de control también lo investigan por usar el poder y el dinero de la alcaldía para influir en las elecciones que lo sucedieron, en 2023.

Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, es otro de los políticos que aspira a llegar al Senado de la mano de Barreras. Duque fue destituido por el concejo de la segunda ciudad de Colombia por el escándalo de corrupción en el mal manejo del dinero de la caja menor de la Alcaldía. Las autoridades investigan si incurrió en gastos injustificados y en sobrecostos. Es una de las personas más cercanas a Quintero, quien había estado por fuera de la campaña presidencial, pero que hace una semana recibió un visto bueno del Consejo Nacional Electoral para competir con Roy en la consulta presidencial.

También hay candidatos que son familiares de políticos con problemas judiciales. La más notoria es Milena Flórez Sierra, número 3 al Senado. Es la esposa del exsenador del partido de La U Musa Besaile, condenado y en juicio por múltiples escándalos de corrupción y cabeza del clan familiar de los Besaile, quienes hoy tienen un senador -su hermano Jhonny-, gracias a su poder y votos en el municipio de Sahagún, Córdoba. Flórez, quien se dio a conocer con un video en el que aparecía llorando por una orden de captura contra su esposo, no tiene trayectoria política propia.

Musa, condenado por pagar 2.000 millones de pesos al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía para evitar una orden de captura en su contra y por vínculos con grupos paramilitares, está en juicio por participar en los escándalos de corrupción de Odebrecht y Fonade. Además, se declaró culpable por dirigir un entramado criminal conocido como cartel de la hemofilia, en el que inventaban pacientes enfermos para cobrar dinero al Estado. Se estima que el robo a recursos de la salud fue de más de 50.000 millones de pesos entre 2013 y 2016, unos 20 millones de dólares al cambio de la época.

Otro caso de un candidato con familiares en problemas legales es Leonidas Name, un joven que aspira al Senado con el número 44. Es sobrino de Iván Name, expresidente del Senado y hoy en cárcel por recibir del Gobierno 3.000 millones de pesos en efectivo para apoyar las reformas en el Congreso en el escándalo de desviación de recursos de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Leonidas, el candidato de la lista de Barreras, fue nombrado secretario general de la UNGRD meses después de que su tío fuera capturado -aunque quien lo llevó allí, el director Carlos Carrillo, no tuvo relación con el escándalo y ha dicho que Name, quien dejó el cargo para aspirar al Congreso, tiene un recorrido político propio en la izquierda. Además de Iván, quien era de la Alianza Verde, otro tío de Leonidas, José David, es senador por La U, y tiene su poderío político en el departamento del Atlántico.

Otro joven heredero político es la cabeza de la lista, Gustavo García Figueroa, exviceministro del Interior del Gobierno Petro e hijo del exsenador Guillermo García Realpe, un importante político liberal del departamento de Nariño. García Figueroa tiene la difícil función de traer a la lista votos de sectores del Partido Liberal que no están de acuerdo con su director, el expresidente César Gaviria.

Los cinco candidatos que vienen de la política tradicional, de forma directa o por los familiares que los impulsan, no comparten necesariamente una ideología política, ni tienen propuestas ni visiones compartidas del país, pero sí coinciden en el poder de maquinarias electorales de distintas regiones de Colombia.

Otra parte significativa de la lista al Senado está compuesta por personas cercanas al presidente Gustavo Petro. La exesposa de Petro, madre de dos de sus hijos y antigua compañera de armas en el M-19, Luz Mary Herrán, tiene el vistoso número 50. Con el 20 aparece Máximo Noriega Rodríguez, funcionario de Petro en la Alcaldía de Bogotá, muy cercano al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, e investigado por el ingreso de dineros irregulares en la campaña de 2022. También participa con el número 10 el exsuperintendente de Salud del Gobierno, Luis Carlos Leal, envuelto en investigaciones por un entramado de corrupción en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por la Superintendencia que manejaba.

Del lado de la vicepresidenta Francia Márquez está el líder afro Ariel Palacios, que aspira a llegar al Senado con el número 7. “Nuestras candidaturas han sido ninguneadas, igual que como han hecho con la vicepresidenta en el Gobierno”, dice a EL PAÍS. Añade que las bases del movimiento Soy Porque Somos, de Márquez, sí van a votar en la consulta del 8 de marzo en respaldo a Barreras.

Los sindicatos más importantes del país también tienen un cupo en la lista al Senado. En el número 2 está Fabio Arias, exsecretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y en el 6 está Martha Rocío Alfonso Bernal, alta directiva de la Federación Colombiana de Maestros (FECODE). Sus candidaturas, que pueden movilizar cientos de miles de votos, se dieron gracias a que el movimiento Unitarios, de la candidata presidencial Clara López, también participa en la lista.

Por último, la presencia de los influenciadores va por cuenta del activista petrista Alejandro Vergel, con más de 500.000 seguidores en Youtube y 300.000 en X. Vergel ha dicho públicamente que no votará la consulta y que apoya a Iván Cepeda a la presidencia.