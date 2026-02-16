El partido de Ingrid Betancourt se desmorona: Sofía Gaviria renuncia como cabeza de lista al Senado

La salida de la exsenadora liberal recuerda el papel de la líder de Verde Oxígeno, víctima de seis años de secuestro en manos de las FARC, en el fracaso de la coalición de centro en 2022

La excongresista Ingrid Betancourt, víctima emblemática de la guerrilla de las FARC, ha vuelto a dinamitar sus alianzas políticas. Sofía Gaviria, la exsenadora liberal que encabeza la lista de su partido al Senado, ha renunciado a su candidatura a solo tres semanas de las elecciones legislativas. Lo ha hecho con duras críticas a la líder de Verde Oxígeno. “[Betancourt] es una mujer muy inteligente, pero todos han visto su personalidad autoritaria, egoísta, egocéntrica y su desconexión con el país”, ha declarado este lunes en Caracol Radio, en referencia a cómo la excongresista y excandidata presidencial dinamitó la coalición Centro Esperanza en 2022. Betancourt, que ahora ve cómo se desmorona su lista con la salida de su figura más notoria, ha intentado suavizar el golpe. “Casi que estamos aliviados de que Sofía haya salido”, ha respondido en la misma emisora.

La alianza se había forjado en noviembre. Gaviria, que fue senadora entre 2014 y 2018, ha señalado en su entrevista radial que ser víctimas de las FARC la acercó a Ingrid, como muchos la llaman. Betancourt fue secuestrada en 2002 y estuvo seis años en cautiverio, mientras que Gaviria es hermana del exgobernador antioqueño Guillermo Gaviria, secuestrado en 2002 y asesinado en un intento de rescate. Las dos intervinieron en la negociación con la extinta guerrilla. “Ella reconocía que [yo] había liderado el tema de las víctimas. Me dijo que me ponía a disposición el partido, con financiación garantizada porque las personas que yo propondría no tenían recursos”, ha relatado. Desde el principio, la alianza llamó la atención: la exsenadora liberal declaró que apoyaba la candidatura presidencial de su hermano, el también exgobernador antioqueño Aníbal Gaviria, pese a la decisión de Verde Oxígeno de avalar a Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Los tres compiten en la alianza llamada Gran Consulta.

Gaviria envió el domingo su carta de renuncia al Consejo Nacional Electoral, luego de varios días de rumores. Entre las razones, el texto menciona la “ausencia de espacios reales de deliberación, situaciones de persecución frente a posturas críticas y ausencia de una causa programática clara”. Betancourt reaccionó a través de un mensaje en el que negó que esto constituya una crisis en Verde Oxígeno. “Nuestro partido está más firme que nunca. El hecho de que unos cuantos que no estaban comprometidos con la causa noble de este partido [se vayan] nos causa tranquilidad y satisfacción porque la batalla que hoy estamos dando no es para tibios”, declaró en X.

La exsenadora liberal ha elevado aún más la tensión en su entrevista radial de este lunes. “[Betancourt] maneja ese partido como un guante para su manipulación. Y yo no puedo ser parte de eso ni permitir que las personas que llevé de buena voluntad sean manipuladas”, ha declarado. “Yo no recomiendo votar por la lista de Oxígeno, ese partido no me representa por su manera antidemocrática de hacer las cosas”, ha agregado. Asimismo, ha comentado que Betancourt le da “pena” y “tristeza”, y ha anunciado que irá a la justicia por maniobras de sus contradictores en Verde Oxígeno que ha calificado como “un montaje” para desprestigiarla.

Uno de los detonantes de la pelea ha sido el desacuerdo por la estrategia de campaña. Gaviria se ha opuesto a la decisión de centrarse en criticar al presidente Gustavo Petro: una última publicidad incluso invita a “patear” a dos aliados políticos del mandatario, el ministro Armando Benedetti y el candidato presidencial Iván Cepeda. “Yo no soy anti ninguna persona, sino anticorrupción, antipobreza, antimarginación y antiimpunidad”, ha enfatizado. “Construir un proyecto político contra algo en un país que necesita unidad me parece absolutamente inadecuado”.

Betancourt ha respondido en la misma emisora. Ha rechazado que su carácter haya sido la causa de la discordia y ha asegurado que la persona problemática era Gaviria. “Nos dimos cuenta de que no podíamos debatir con ella. Es una persona que insulta, que alza el tono, que no deja hablar. Son cosas que tratamos de manejar internamente, pero se volvieron difíciles de manejar”, ha declarado. “Luego fue a los medios en ánimo de amenaza y chantaje, de que si no hacíamos lo que ella decía, esto iba a coger otra dimensión”, ha relatado.

La líder de Verde Oxígeno se ha esforzado en remarcar que esta salida no marca una crisis. “Veíamos con mucha preocupación [que Gaviria siguiera]. Si esto era el inicio, ¿cómo iba a ser en el Congreso?”, ha señalado. “La salida no nos afecta como lista. Nos ha fortalecido”, ha añadido, al tiempo que elogiaba a otros candidatos que siguen en carrera. Sin embargo, Gaviria ha señalado que el 70% de los integrantes son cercanos a ella. De hecho, ya han renunciado otros candidatos, como Juan Fernando Betancourt y Jorge Alberto Duque.

Betancourt, que ha dado un giro a la derecha en los últimos años, arrastra una historia de problemas para construir alianzas. El más significativo fue en 2022, cuando fue aspirante presidencial de la coalición Verde Esperanza. Pero, tras el acuerdo, se peleó con sus compañeros y lanzó su candidatura en solitario. Fue un golpe mortal para la alianza: su figura como símbolo de reconciliación había sido clave en acercar a políticos que llevaban meses sin lograr unirse bajo unas mismas siglas. Betancourt, por su parte, terminó su aventura con un exiguo 0,5% en las encuestas: retiró su candidatura y adhirió a Rodolfo Hernández.