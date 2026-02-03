Roy Barreras le disputa a Iván Cepeda el apoyo de Gustavo Petro para la consulta de la izquierda

Roy Barreras no se rinde en su aspiración por ser presidente de Colombia. Pese a los malos resultados de las últimas encuestas, que lo sitúan entre el 1% y el 3% de intención de voto, el exembajador en Reino Unido ha redoblado esfuerzos para disputarle al senador Iván Cepeda el apoyo del presidente Gustavo Petro, y ganar así la consulta de la izquierda y la centro izquierda programada para el 8 de marzo. Busca, además, el respaldo de personas poderosas en el Gobierno, como el ministro del Interior Armando Benedetti, el visto bueno del Gobierno de Estados Unidos y la confianza de las bases progresistas que aún lo ven como alguien lejano a sus causas. Para lograrlo incorporó a su campaña al asesor catalán Xavier Vendrell, muy amigo de Petro; viajó a Washington para reunirse con senadores cercanos al presidente Donald Trump y comenzó una agresiva campaña en redes y medios de comunicación que lo muestra como la mejor opción para continuar los proyectos del Gobierno. Su propósito es consolidarse como el candidato del presidente o, en sus términos, “el de Petro”.

Barreras fue clave en la elección presidencial de 2022 y luego, como presidente del Senado durante el primer año del Gobierno, logró que se aprobaran varias​ reformas importantes. Ahora quiere que le devuelvan los favores. Cree que todavía nada está definido, sobre todo porque la participación de Cepeda en la consulta está en vilo en el Consejo Nacional Electoral, y que el respaldo sutil de Petro, quien no puede participar activamente en política, reviviría de inmediato sus posibilidades. Ante la posible ausencia del senador en la consulta, Barreras insiste en que él puede encarnar las banderas de las reformas de Petro y recoger un número significativo de votos de las maquinarias regionales que lo vuelvan a poner en la carrera por la presidencia.

Este domingo, anunció el ingreso a su campaña de Vendrell, estratega del presidente en las elecciones de 2018 y de 2022. “He reforzado mi equipo de estrategas en esta recta final para ganar la consulta presidencial progresista el 8 de Marzo. Al equipo que ha dirigido Ángel Becassino (Petro 2018/Rodolfo2022) se suman a partir de hoy Antonio Solá (Santos II) ; Xavier Vendrell (Petro 2018 y 2022) y Marco Cartolano (Estratega de Comunicación digital Documentalista). Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, escribió Barreras en su cuenta de X.

Vendrell aseguró en una entrevista de este lunes en 6AM W que su llegada a la campaña de Barreras tiene la bendición de Petro. “El presidente sabía que iba a dar este paso antes de que se hubiese hecho público. Si él hubiera considerado que no debía estar, no estaría acá”, dijo quien fue el encargado de los testigos electorales en la campaña de Petro en 2022. El español insistió en que su presencia en la campaña de Barreras como coordinador político es “para darle continuidad al proyecto del presidente Petro”. “Roy es la persona más adecuada para poner en marcha el cambio impulsado por el presidente Petro”, dijo en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Las palabras del nuevo asesor coinciden con las piezas publicitarias que ha lanzado Barreras​ en los últimos días. En una de las más virales, usa tres hashtags: #roypresidente, #frenteporlavida y, el más llamativo, #EldePetro. “Presidente tú iniciaste el cambio, yo lo continuaré; entregaste las tierras, yo las pondré a producir; nos dijiste los trenes que se necesitan en el país, yo los voy a construir”, dice en un video. Concluye con un mensaje en el que resalta su lealtad. “Yo estuve ahí cuando iniciaste el cambio, ahora voy a hacerlo realidad”.

Un asesor de la campaña de Barreras asegura que la idea es mostrar al candidato como “el hombre que sí hace las cosas”. No el que echa cuentos y teorías, sino el que cumple y hace realidad las ideas. “Está buscando votos en todos los partidos, eso es verdad, porque sabe que no va a ganar con el voto de izquierda radical que está comprometido con la campaña de Cepeda”.

Barreras, además, se reunió el 29 de enero en Washington con Bernie Moreno, senador republicano colombo-estadounidense enemigo de Petro y cercano a Donald Trump. El propósito, según el candidato, fue desmentir las acusaciones que ha hecho la derecha colombiana contra el presidente Petro y ayudar a que el encuentro entre los dos mandatarios que se dará este martes salga bien. “Que a nadie le quepa duda, ni en Colombia ni en Estados Unidos, que el Gobierno del Presidente Petro está combatiendo con toda la firmeza posible a los carteles del narcotráfico y seguirá haciendo más de aquí a agosto en esa lucha desigual en la que el primer mundo consume y critica a Colombia que pone los muertos y ellos no controlan el consumo (lo normalizaron hace tiempo) y luego prohíben lo que consumen generando las mafias”, escribió Barreras después de llegar de EE UU.

El viaje, además, buscaba contrastar ​la oposición frontal de Cepeda ante Trump, y así mostrarse como quien ​puede garantizar las buenas relaciones bilaterales. “La cooperación con Estados Unidos será más eficaz en un ambiente de diálogo, responsabilidad compartida y relaciones binacionales estables y mutuamente respetuosas”.​

A esa triple estrategia se suma un encuentro con el ministro del Interior, Armando Benedetti, aliado político de Barreras desde hace décadas, y quien ​no tiene buena relación con la izquierda que encarna Cepeda. Cuando la foto de la reunión se filtró, Barreras y Benedetti aseguraron que habían hablado sobre garantías electorales. Desde la campaña confirman que la relación entre ambos “está muy bien”. El apoyo del ministro de la política también sería determinante para que Barreras logre reducir la diferencia que hoy tiene en la intención de voto con Cepeda y se consolide como la mejor opción para continuar con el legado del presidente Petro, que hoy mantiene una alta imagen favorable en la opinión pública.