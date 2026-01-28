Bases comprometidas, oposición dividida, Trump y aumento del salario mínimo: la favorabilidad de Petro crece en la antesala de las elecciones

Dos videos que se han hecho virales en las redes sociales este martes muestran la alegría que han generado recientes decisiones del presidente de izquierda Gustavo Petro en distintos sectores de la población colombiana. En el primero se ve a unos soldados, en el cuarto de un batallón, felices porque acaban de recibir su primer sueldo: “Te amo, Petro”, dice uno, mientras muestra en la aplicación de su banco en la pantalla de un celular. En el segundo, varios estudiantes de medicina sonríen en la sala de un hospital, agradecidos porque les pagaron su trabajo por primera vez: “Me siento excelente, que viva Petro”, dice uno. Las escenas se repiten en otros cuarteles y clínicas. En 2025, el presidente Gustavo Petro decidió que los médicos residentes y los soldados regulares recibirían un salario mínimo mensual a partir de enero de 2026. Esa promesa se cumplió esta semana.

La favorabilidad de Petro, a pocos meses de terminar su mandato y en plena campaña electoral, crece en las dos últimas grandes encuestas. La de Guarumo, publicada por el periódico El Tiempo, dice que el 40,2% de la población aprueba su gestión. La del Centro Nacional de Consultoría, en alianza con la revista Cambio, señala que su imagen favorable es del 48,8%. Son números crecientes y mejores que los que tenían en este punto de sus mandatos sus antecesores Iván Duque y Juan Manuel Santos. Esos resultados han hecho que el presidente y el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelvan a hablar públicamente de una reelección que está prohibida en Colombia. “Si hubiera reelección, sería sobrado presidente, de lejos, yo creo que en primera vuelta”, dijo Petro este martes en un discurso. ¿Por qué ese repunte? Seis analistas políticos y académicos explican las razones de la favorabilidad.

El estratega político Camilo Rojas, que ha trabajado con fuerzas de derecha, afirma que en los últimos días el presidente ha tomado decisiones muy populares para la gente del común. “Subir el salario mínimo en 23,8%, quitar algunos peajes, anunciar que va a bajar el precio de la gasolina y reducir el salario de los congresistas ha generado un alza“, dice por teléfono. Gonzalo Araújo, socio de la consultora política Orza, coincide en que las medidas que benefician el bolsillo de colombianos pobres han sido clave. Agrega la implementación de la reforma laboral, que incrementa el pago de horas extra y los recargos por trabajar los días festivos. “Sube el poder adquisitivo de la base trabajadora más que cualquier Gobierno y, al tiempo, quita la prima de servicios a los congresistas”.

A esas acciones concretas se suma que durante su Gobierno han caído los índices de pobreza. De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, en 2024 la pobreza monetaria en Colombia se ubicó en 31,8%, 2,8 puntos porcentuales menos que en 2023 y el nivel más bajo en 13 años. En concreto, 1,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, de las cuales 420.000 lograron superar la pobreza extrema. El analista político Darío Vargas resume esos logros: “El hecho de que el índice de la pobreza se haya recuperado significa que el presupuesto está llegando a los más vulnerables. Seguimos con asistencialismo puro, pero bueno, finalmente eso significa plata en el bolsillo”.

Vargas agrega que también hay un factor de representación cultural, simbólico, determinante que asegura al presidente el apoyo firme de sus bases. “Petro rescató de la desidia a un sector de la población que estaba olvidado por décadas. Ese que él llama los nadies. Esas personas creen que el presidente se preocupa por ellos”, dice por teléfono. Es una preocupación que se refleja en inversión social, en un gasto público enfocado, por lo menos en teoría, hacia los sectores más vulnerables“. El analista resalta que el presidente y sus ministros han ido con mucha más frecuencia de la habitual a regiones históricamente olvidadas, donde se mantiene el apoyo al proyecto del progresismo.

Alejandro Chala, investigador de la Fundación Pares, añade que las bases del presidente, la gente que votó en primera vuelta por él, sigue muy firme. “Geográficamente, la mayoría está en la costa Pacífica y en la Amazonía”, dice. Señala que allí se multiplicó la votación de la consulta del oficialista Pacto Histórico del pasado mes de octubre. Asegura que a ese grupo lo conforman movimientos organizados de campesinos, indígenas, sindicalistas, obreros e incluso grupos feministas que conservan el apoyo a Petro, y que han sido determinantes para mantener su popularidad.

Para Angel Becassino, asesor de distintas campañas electorales, la primera clave de la mejor favorabilidad está en mostrar sus logros. “Ha mejorado la comunicación de la gestión de Gobierno”, dice concluyente. Agrega que el inicio de la campaña también favorece a Petro: “Al aproximarse el tiempo electoral y las pasiones asociadas a este tiempo, la atracción que genera Petro, independiente de la gestión, vuelve a funcionar”. Eugenie Richard, profesora de marketing político de la Universidad Externado, concuerda: “El contexto electoral le funciona, sobre todo la polarización. Que haya surgido una figura tan a la derecha como Abelardo de la Espriella hace que mucha gente reafirme su apoyo a Petro”. A esto le añade la situación internacional, sobre todo la disputa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Esa confrontación le ha permitido a Petro tomar un liderazgo regional y convertirse en una figura relevante que defiende al sur global del imperialismo”, afirma Richard.

Los analistas coinciden en que, además de las medidas del Gobierno, el apoyo a Petro también tiene sustento en la mala gestión de una oposición dividida y sin muchas propuestas. “Los adversarios del discurso de Petro no están sonando inspiradores, están apelando al susto, al miedo, a la descalificación, pero no proponen soluciones para los problemas de la gente”, dice el estratega Camilo Rojas. Y añade: “Las familias colombianas están llenas de dificultades y no veo caminos de esperanza ni de optimismo por parte de la derecha y el centro. Todo eso está haciendo que la opinión revalorice al presidente”.