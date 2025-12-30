El Gobierno Petro anuncia los decretos de la emergencia económica: más impuestos a los superricos, sobretasa al sistema financiero y aumento del IVA a licores y juegos de azar

El Gobierno de Gustavo Petro ya comenzó a implementar por decreto la reforma tributaria que el Congreso de la República le hundió hace un par de semanas. Los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de trabajo, Antonio Sanguino, anunciaron este martes en una rueda de prensa los nuevos impuestos que se impondrán en Colombia a través de la emergencia económica con el fin de tapar una parte del hueco fiscal de 16 billones que tiene el presupuesto de 2026. “No se tocan los productos de la canasta familiar, no se tocan los estratos medios y bajos”, aseguró Ávila en diálogo con medios de comunicación. El ministro añadió que con las nuevas medidas esperan recaudar 11,1 billones de pesos.

Las medidas anunciadas, solo un día después de decretar el salario mínimo más alto en la historia reciente de Colombia, incluyen un aumento de los impuestos a los ultrarricos del país. “En este momento el impuesto al patrimonio empieza en los 3.600 millones de pesos, y sube progresivamente del 0,6% al 2%”, explicó Ávila. El cambio propuesto es modificar la tarifa para que inicie en los 2.000 millones con el 0,6% e incremente hasta el 5% en los patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos. “Es una tributación adicional solo para 102.000 personas, equivalentes al 0,8% del total de la base tributaria”.

Otro de los impuestos anunciados por Ávila es la sobretasa de renta al sistema financiero. “Este año hemos visto niveles de utilidad muy altos para los bancos”, explicó el ministro antes de revelar los nuevos gravámenes. “Las personas jurídicas de ese sector hoy tienen una sobre tasa del 5%, lo que planteamos es que esa tarifa se incremente al 15%”. Anunció, además, que harán una nueva normalización tributaria para que las personas y empresas que no han declarado sus bienes en el exterior puedan hacerlo sin sanciones legales. “Esperamos recaudar 3,6 billones de pesos con esta medida y con el aumento del impuesto al patrimonio”, dijo.

Ávila también explicó que se impondrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % a los juegos de suerte y azar, que hoy están excluidos de ese impuesto. Se excluirá de esta tarifa a los premios otorgados. Además, las bebidas alcohólicas que hoy tiene IVA del 5% pasarán al 19%, en esta medida se incluyen los tragos con alto grado de licor, como rones, aguardientes y whiskys. La cerveza quedó exenta de este aumento. Se incrementará adicionalmente el impuesto al consumo de licores y tabaco. “Son impuestos saludables que buscan desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen efectos negativos para la salud pública”, dijo Ávila.

La última de las medidas reveladas por el Gobierno de Petro es la no deducibilidad de las regalías en el cálculo de impuesto de renta para las empresas de petróleo y carbón. Con este impuesto, que en el pasado fue tumbado por la Corte constitucional, esperan recoger 3,2 billones de pesos. También habrá otros incentivos tributarios con los que proyectan un recaudo adicional de 2,5 billones. Los nuevos tributos empezarán a regir el 1 de enero de 2026 y estarán vigentes durante todo el próximo año, a menos de que la Corte Constitucional decida tumbar la emergencia económica. La vacancia judicial termina el sábado 10 de enero de 2026, cuando las altas cortes podrán empezar a evaluar las decisiones económicas del presidente este fin de año.

Noticia en desarrollo...