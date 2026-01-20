Petro reduce el salario de los congresistas con un decreto que elimina la prima de servicio

El Gobierno de Gustavo Petro ha reducido los salarios de los congresistas a través de un decreto que elimina la millonaria prima de servicio que reciben cada mes. La medida, confirmada este martes, ha tenido el apoyo de distintos sectores de la opinión pública que reclaman desde hace tiempo que los sueldos de los legisladores colombianos son exagerados y están muy por encima de otros países de América Latina. La reducción entrará a regir a partir del 20 de julio de 2026, cuando se posesionarán los nuevos parlamentarios. De acuerdo con un comunicado de prensa de los medios públicos del Gobierno, la eliminación de la prima significa una disminución de entre 12 y 16 millones de pesos en los sueldos de senadores y representantes a la Cámara. La norma deroga el decreto 2170 de 2013, expedido por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

La decisión de Petro se da tres semanas después de que el Gobierno anunciara un incremento de 23% en el salario mínimo para más de dos millones y medio de trabajadores formales. Días antes, los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, explicaron los motivos políticos y económicos de la reducción del sueldo de los congresistas. Ávila insistió en que esta medida hace parte de una estrategia para reducir costos de funcionamiento del Estado, aunque el ahorro sea de menos de 4.500 millones de pesos mensuales (alrededor de 1,2 millones de dólares). Sanguino, por su parte, ha asegurado que la decisión es “un acto de justicia social que acompaña el incremento del salario mínimo”.

El borrador del decreto, conocido por los medios de comunicación el viernes 9 de enero, hace énfasis en la desigualdad entre los sueldos de los parlamentarios y los de la población general. “La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas que son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, dice un texto que se mantuvo en su versión final, hecha pública este martes 20 de enero.

El decreto llega después de que en los últimos años el Congreso hundiera más de 20 proyectos de ley que buscaban reducir los salarios de los mismos legisladores. Políticos de distintas orillas ideológicas han celebrado la decisión. Angélica Lozano, congresista del partido Verde y crítica del Gobierno, reconoció la importancia de la medida desde la filtración del proyecto inicial. “Es una buena noticia: 16 proyectos de ley presentamos de distintos partidos para lograr bajar el salario de los congresistas, personalmente presenté 7 desde 2015, así que celebramos. Es mejor tarde que nunca. Esta es una decisión de justicia social, de cerrar la brecha. No tiene sentido que en una sociedad, los congresistas tengamos un salario tan distinto y tan alejado del ciudadano raso que está moliendo desde temprano”, dijo en diálogo con medios de comunicación.