La izquierda colombiana, en riesgo de llegar dividida a la primera vuelta presidencial

La izquierda colombiana ha perdido el camino de la unidad. La decisión de este miércoles del Consejo Nacional Electoral de dejar por fuera de la consulta interpartidista al senador Iván Cepeda, y su fallo del jueves que permite la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, han desatado profundas disputas en un sector político que aspira a continuar con el legado del presidente Gustavo Petro. Además de dos decisiones administrativas, la persistencia del exembajador Roy Barreras de mantenerse en la consulta puede desencadenar la consecuencia indeseada para el progresismo de tener dos candidatos distintos en la primera vuelta. Si es así, los votantes que respaldan a Petro se podrían dividir, con el riesgo de que ninguno de sus candidatos llegue a segunda vuelta.

Una vez se supo que el conjuez Hollman Ibáñez había dado el voto crucial para dejar a Cepeda por fuera de la consulta, los sectores del progresismo cercanos al candidato anunciaron que irían directamente a la primera vuelta. “Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, dijo Cepeda en un video publicado en su cuenta de X. Una de las razones de la indignación del senador es que el conjuez que votó en su contra ha trabajado en el bufete del candidato ultra Abelardo de la Espriella, su principal rival en las elecciones.

Horas después, el partido Pacto Histórico, que nació de la fusión del Partido Comunista, la Unión Patriótica, El Polo Democrático y otros movimientos de izquierda, confirmó que sus militantes apoyarán a Cepeda en la primera vuelta, y que no votarán por ningún otro candidato en la consulta del progresismo, llamada Frente por la vida, que parecía estar en duda sin su principal figura. Pero Barreras señaló que había que persistir en ir a las urnas, argumentando que así se podrían sumar votantes más allá de la izquierda militante.

El veterano político, que antes de llegar al petrismo en 2022 estuvo en otras fuerzas políticas, ha dicho que busca sacar más de dos millones de votos, y así ser una alternativa viable en las presidenciales, que atraiga hacia la izquierda a votantes liberales y del centro. Ante las críticas de otro aspirante, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, de que Barreras no representa a la izquierda, el también exsenador respondió que él ha estado cerca del presidente desde antes de llegar al poder, y que es fundador del Pacto Histórico. ”Siempre estuvimos ahí. Siempre fue con nuestra fuerza que logramos el cambio", escribió en su cuenta de X.

En entrevista con 6AM W, Barreras dio más detalles de sus motivos para seguir en la carrera. Aseguró que no participar en las consultas sería dejarle el camino libre a la derecha, que tiene su propia consulta paralela, llamada Gran consulta por Colombia. “Si no vamos a la consulta del Frente por la vida, que yo creo que hay que fortalecer, nos ganan por ‘W’”. Defendió su participación en las votaciones que se harán en simultánea con las elecciones legislativas del 8 de marzo porque salir en el tarjetón no implicaría costos adicionales. “Iván Cepeda tuvo la oportunidad de contarse y sacó 1’500.000 votos, yo no he tenido la oportunidad de contarme en las urnas, ¿Cuál es el miedo a que yo participe?“. Mientras Barreras se mantenga en su postura, la consulta se debe hacer. En principio, lo acompañan Romero y el exministro Juan Fernando Cristo. El plazo para definir si se retiran vence este viernes 6 de febrero.

Líderes de la izquierda como la exministra Susana Mohamad, el exsenador Gustavo Bolívar y la senadora María José Pizarro han rechazado esa idea, y han reiterado que la apuesta es llegar unidos en torno a Cepeda a la primera vuelta. “El candidato que desde octubre está punteando en las encuestas es Iván Cepeda. Roy no alcanza ni al 1% y ahora propone mantener una consulta a su alrededor. Si a Roy le interesa el cambio, debería cancelar la consulta y unirse a Cepeda para ir juntos a primera vuelta. Esto si le interesa el cambio, pero si solo juega para sí mismo, seguro se mantendrá en la consulta y dividirá las fuerzas”, dijo Mohamad en un video. Bolívar, por su parte, insinuó que Barreras había estado detrás de la decisión del CNE de dejar por fuera a Cepeda. “Los que soterradamente ayudaron a orquestar la salida de Iván Cepeda no pueden recibir nuestros votos. Que se queden con su 1%. Tampoco caigamos en la trampa de que el ganador de una consulta sin votos sea la fórmula vicepresidencial. Es lo que buscan”.

Pero Roy, como se le conoce, insiste en que la forma de definir el candidato para la primera vuelta es elegir al que saque más votos, ya sea en la consulta de marzo o en la espada de octubre, que Cepeda ganó con 1.500.000 votos. Sin embargo, la ley sanciona con multas a cualquier candidato y partido que gane una consulta y no llegue a la primera vuelta, e incluso las extiende a la campaña que se beneficie de su adhesión, lo que llena de interrogantes su propuesta.

El exalcalde Quintero, por su parte, no se ha pronunciado sobre su intención de mantener su aspiración para competir en la consulta, pero ya tiene la aprobación del CNE. Lo más probable es que se sume a la contienda y así Barreras asegure un rival, incluso si renuncian Romero y Cristo, como es probable que ocurra. Roy y Quintero han sido cercanos al presidente Gustavo Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, y podrían conseguir un número importante de apoyos de las maquinarias regionales y los partidos tradicionales. Esos votos marcarán la fuerza de la izquierda frente a los de las consultas restantes, la de la derecha y sus nueve aspirantes, y la del centro de la exalcaldesa Claudia López y el poco conocido Leonardo Huertas.