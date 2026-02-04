El Clan del Golfo suspende la negociación de paz con el Gobierno tras la reunión de Petro y Trump

El Clan del Golfo ha suspendido en la mañana de este miércoles las negociaciones de paz que adelanta con el Gobierno de Colombia. La decisión provisional se da después de la exitosa reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en la que el mandatario colombiano se comprometió a capturar en los próximos dos meses a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito malo, jefe máximo de esta organización criminal.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia asegura que la decisión del Gobierno de neutralizar a los capos del narcotráfico alias Pablito, jefe del ELN; Iván Mordisco, número uno de las disidencias de las Farc, y Chiquito Malo, del Clan del Golfo, pone en riesgo los diálogos de paz. “Por orden del Estado Mayor Conjunto, la delegación de EGC en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el Gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información”.

El compromiso de estas capturas fue incluido en el documento que llevó el Gobierno de Colombia al encuentro en la casa Blanca y, además, fue refrendado por el ministro de defensa, Pedro Sánchez, en diálogo con medios de comunicación. Para el Clan del Golfo esto “sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha”. De acuerdo con el comunicado de la organización criminal, “el único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia”. Para ellos, en la reunión con Trump, el presidente Petro habría antepuesto “sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”.

Este nuevo traspiés en las negociaciones se da un par de días después de que el ejército confirmara la muerte de alias Gonzalito, el segundo al mando del Clan del Golfo. De acuerdo con las autoridades, el líder criminal falleció después de que la lancha en la que se transportaba se volcara en un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, mientras se dirigía a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para participar en un ciclo de diálogos con el Gobierno nacional.

La decisión de incluir a Chiquito malo entre los objetivos para presentarle a Trump tiene que ver con la reciente decisión del Gobierno estadounidense de designar al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera. En diciembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la inclusión de la mayor banda de narcotráfico de Colombia en esa lista, lo que le permite imponer una amplia gama de sanciones económicas tanto a los grupos armados como a las personas o entidades relacionadas con ellos. Se trata de “una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense, cuya principal fuente de ingresos “es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”. En esa declaración, Rubio también recordó que el Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia.

El presidente Gustavo Petro aún no se ha pronunciado frente a la decisión del Clan del Golfo.